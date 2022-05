Premer Verkehrsverein mit neuer Spitze

Der Verkehrsverein Prem hat eine neue Vorstandschaft: (h.v.l.) Angelika Pfeiffer (Angestellte im Verkehrsbüro), Marion Franke (Vertretung im Verkehrsbüro und ehemals Stellvertreterin), Florian Högg (neuer Vorsitzender), Angela Zellner (neue zweite Vorsitzende) und Bürgermeister Andreas Echtler sowie (v.v.l.) Andrea Weber, Helga Groß, Manuela Gottsche und Anna Stückl (alle Beisitzerinnen). © Sieber

Der Verkehrsverein in Prem besteht seit mehr als 50 Jahren. „Es ist wichtig, dass wir diesen Verein im Ort haben und auch erhalten. Weil das einfach noch ein paar Augen mehr sind, die auf den Ort Obacht geben“, sagte Gemeindeoberhaupt Andreas Echtler jetzt bei der Jahresversammlung.

Prem – Die gute Nachricht vorne weg: Nach längerer Suche ist eine fast komplett neue Vorstandschaft gebildet worden. Seit 2014 leitete Udo Ernst die Geschicke des Vereins. Er hatte aber in der Corona-Zeit bekannt gegeben, das Amt niederzulegen.

Nun erklärte sich Gemeinderatsmitglied Florian Högg bereit, das Amt weiterzuführen. Es liege ihm wohl im Blut, denn seine Großmutter Rosi Högg habe den Verein als Mitarbeiterin des Verkehrsamts und als Schriftführerin (1978 bis 2000) lange Jahre unterstützt. „Mir war es einfach sehr wichtig, dass es weitergeht für Gemeinde und Vermieter. Ich bin mir aber sicher, dass ich Udo nicht ersetzen kann – er hat wahnsinnig viel Energie und Zeit hineingesteckt“, sagte Högg.

Nun möchte sich Högg sukzessive in die Materie einarbeiten. Gerne dürfe man sich bei Anliegen bei ihm oder im Verkehrsbüro melden. „Ich freue mich. Das wird, glaube ich, eine schöne Geschichte“, so Högg.

Unterstützung bekommt er von Angela Zellner, die laut eigener Aussage jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Ferien- und Seminargäste national und international mitbringe. Sie löst Marion Niggl als zweite Vorsitzende ab, die ihr Amt, auch als Mitarbeiterin im Verkehrsbüro, fünf Jahre lang ausführte. Sie hatte bislang auch die Schriftführer- und Kassiertätigkeit inne. In Zukunft für das Verkehrsbüro zuständig sind Marion Niggl und Angelika Pfeiffer.

Kulturgut nicht opfern

Die neu gewählte Stellvertreterin Zellner ist sich sicher: „Alle Errungenschaften, die wir haben, sind meist von Vereinen, engagierten Leuten oder Ehrenamtlichen. Wir sind in Deutschland sehr reich damit – dieses Kulturgut sollte man nicht opfern und nicht hergeben.“

Auch die Beisitzer wurden an diesem Abend neu gewählt: Dies sind Helga Groß, Manuela Gottsche, Anna Stückl (neu) und Andrea Weber (neu). Werner Sieber, Karin Lory, Gitti Streif und Michaela Niggl gaben ihr Beisitzeramt ab, Beisitzerin Rosmarie Franke ist im vergangenen Jahr verstorben.

Bürgermeister Echtler möchte das Ortsbild stetig optimieren, also den Verkehrsverein auch gleichzeitig als Verschönerungsverein ansehen. „Dabei kann sich aber jeder im Dorf einsetzen, dass es bei uns schea isch“, so Echtler. Er dankte den Ehrenamtlichen in Prem für die erst kürzlich veranstalteten Aktionen Umwelttag und Kieswegaktion.

Infostand des Moorlehrpfads ist aktuelles Projekt

Ein aktuelles Projekt ist der neue Infostand des Moorlehrpfads mit neuen Schautafeln, einem Unterstand und Sitzmöglichkeiten. So soll der Startpunkt des Wanderwegs am Moorbad noch präsenter gemacht werden.

Derzeit gibt es in Prem 24 Ferienwohnungen. Im vergangenen Jahr fielen drei Ferienwohnungen weg, sechs neue kamen hinzu. Außerdem waren 2021 insgesamt knapp 800 Urlaubsgäste in der Gemeinde und blieben durchschnittlich acht Tage. Auch zahlreiche Urlauberehrungen konnten in den vergangenen drei Jahren vorgenommen werden, darunter auch für 35, 50 und 60 Aufenthalte (Mindestdauer eine Woche). Zu den Ausgaben des Vereins zählt beispielsweise die Miete für das WC am Kaltenbrunner See, das von Einheimischen und Urlaubern genutzt wird.

Gwendolin Sieber

