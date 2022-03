SUP-Terror und Film-Flair: Nicola Förgs neuer Krimi ist da

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

„Hohe Wogen“? Am Urspringer Lechsee sind es eher sanfte Wellen, die ans Ufer treiben. Beim gleichnamigen neuen Alpen-Krimi von Nicola Förg geht es eher hoch her. Es dürfte spannend werden. © Förg

Ob Nicola Förgs neuer Alpen-Krimi wieder hohe Wogen in der Literatur-Welt schlagen wird? Zumindest trägt er diesen Titel. Das Cover von „Hohe Wogen“ ist düster. Es zeigt einen einsamen Steg bei Nacht, einen aufgewühlten See, Gewitterblitze zucken vom Himmel – das verheißt nichts Gutes.

Prem - Im Gegenteil. Aber genau darauf freuen sich ja die Fans von Förgs Alpen-Krimis. Immerhin schafft sie es mit ihrer Kommissarin Irmi Mangold jährlich auf die Spiegel-Bestseller-Liste unter die Top Ten.

Diesmal verschlägt es die Kommissarin an den Starnberger See. „SUP an SUP, auch ohne Jesus zu sein, hätte man trockenen Fußes über Wasser wandeln können“, befindet Kommissarin Mangold das Szenario, das sich ihr dort beim Ermitteln bietet. Das Setting des Krimis findet an einem Fleckchen Natur statt, das der Mensch zu zerstören droht. Das hat längst Tradition in den Förg-Krimis – privat versteht sich Autorin Nicola Förg als Naturschützerin.

Unter anderem acht Katzen schauen zu

Neben Pferden belauschen uns beim Besuch bei Förg in Prem acht (!) Katzen bei unserem Recherche-Gespräch. „Gerade die Oberbayerischen Seen sind echte Hotspots“, bringt Förg das Thema Overtourism zur Sprache. Stand-Up-Paddling bereitet dem Sportler freilich Freude. Allerdings seien SUPs auch das größte Problem, „weil die Verwender die Bretter überall – auch in den geschützten Schilfzonen – einsetzen. SUP-Piloten latschen dennoch durch und zerstören die Nester.“ Und merken laut Förg dabei gar nicht, dass sie aktiv an der Ausrottung einer Art beteiligt sind.

So werden Brut- und Lebensräume zerstört. Schifffahrtsregeln bleiben unbeachtet – und auch auf die Bedürfnisse der heimischen Fischer wird gepfiffen. Schwere Kost? Von wegen. Vielmehr ist dass das Konfliktpotenzial, das ein echter Förg-Krimi braucht. So lässt es sich doch ganz vortrefflich morden!

Overtourism und ein Fernseh-Team

Dass es diesmal der überdosierte Tourismus in unserer Region als Thema sein sollte, das nachdenklich macht: Dazu haben Förg zahlreiche Ausflüge im zweiten Corona-Sommer inspiriert. „Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs.“ Und klar: Wenn man selbst in einer hochtouristischen Gegend lebt: Dann können die Menschenmassen, die selbst an den einsamsten Stellen in der Natur mit diversen Sportgeräten alles niederreißen, schon auch belastend werden.

Dass dann auch noch zufällig ein Film-Set am Touri-Hotspot Starnberger See auftaucht, ist übrigens kein Zufall. Inspiriert von ZDF-Dreharbeiten von „Marie fängt Feuer“ bei den Nachbarn im Premer Filz, war dann auch Förg gleich Feuer und Flamme. Dreharbeiten und das damit verbundene Flair am Set: Da könnte doch auch mal Irmi Mangold ermitteln.

Bei den Dreharbeiten hat Förg die Szenenbildnerin gut kennengelernt. Und auch die Schauspielerin Michaela May ist eine gute Bekannte von ihr – „da hört man vieles an Geschichten und Anekdoten aus der Filmbranche“.

Martialisches Mordwerkzeug

Was also passiert tatsächlich im 13. Alpen-Krimi? Auf einem SUP treibt eine Frau auf dem Starnberger See. Sie ist – das überrascht an dieser Stelle kaum – ziemlich mausetot. Der Grund ist schnell gefunden: „Es steckt ein ausgesprochen martialisches Gerät in ihrer Brust“, verrät Förg.

Bei der Suche nach dem Täter gibt es viele (falsche) Fährten. Sind die Leute genervt vom Film-Dreh am See? Geht es um das CBD-Öl – eine alternative In-„Arznei“, die derzeit allerorts gehypt wird und gut bei Schmerzpatienten helfen soll? Wie immer ist es am Ende eines jeden, guten Krimis: „Am Ende des Tages geht es um etwas ganz anderes.“

Geht Irmi Mangold irgendwann in Rente?

Bereits zum 13. Mal ermittelt Kommissarin Irmi Mangold. „Das hätte ich auf keinen Fall erwartet“, erklärt Förg. „Ich war mal an einem Punkt, wo ich gedacht habe: Zehn ist eine schöne Zahl für eine Serie, damit könnte die enden.“ Sicherlich ist es auch der ungebremste Erfolg, mit dem Mangold von ihren Fans gefeiert und verehrt wird. Sie warten darauf, dass die Kommissarin immer weiter ermittelt. Und dann wäre da noch die große Frage: „Was macht Irmi Mangold, wenn sie mal in Rente geht?“ Darüber grübelt Nicola Förg bereits jetzt.

Schließlich ist Irmi Mangold inzwischen 63, da bleiben nicht mehr ganz so viele Berufsjahre bis zum wohlverdienten Ruhestand. Der Wunsch der Fans: Es soll einfach immer so weitergehen. Und wer weiß, vielleicht wird sie ja in einem der nächsten Alpen-Krimis als eine Art Miss Marple durch die Alpenregion tingeln und knifflige Mordfälle lösen? Eines kann Nicola Förg bereits jetzt verraten: „Die 15 machen wir voll.“

Alles andere als psycho

Jetzt jedenfalls steht sie noch immer mit beiden Beinen im Berufs-Leben. Ihr Privatleben verläuft stinknormal mit Höhen und Tiefen. „Das ist bei mir nicht so wie in den Fernseh-Krimis, dass der Kommissar irgendwie immer psycho ist“, erklärt Autorin Förg. Hier bleibt sie sich auch bei „Hohe Wogen“ treu. Ein Dauerbrenner sind auch im neuen Buch Themen am Puls der Zeit, gesellschaftskritische Fragestellungen und der Naturschutz.

Tatsächlich geht es aber für alle, die gerne zwischen den Zeilen lesen, um die menschliche Tragödie. Schließlich werden Morde nicht immer nur von Psychopaten verübt, die über die große Kino-Leinwand flimmern. Im wahren Leben sind es die scheinbar ganz normalen Menschen, die zu unfassbaren Taten fähig sind – Verzweiflung, Ausweglosigkeit. Jeder könnte ein Mörder sein. Auch der Nachbar von nebenan.

Das finden Sie gruselig? Sagen wir mal so: Es bleibt spannend. Auf jeden Fall für alle, die sich „Hohe Wogen“ auf keinen Fall entgehen lassen sollten.