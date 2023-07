1000 Zuschauer verfolgten Bulldog-Spektakel in Reichling

Von: Roland Halmel

Teilen

90 Teilnehmer kämpften mit ihren unterschiedlichen starken Bulldogs auf der 100 Meter langen Strecke gegen den Bremswagen. Nach jedem Starter Strecke abgezogen © Halmel

Das kann, sich sehen lassen: Rund 1000 Zuschauer haben das fünfte Bremswagenziehen des MSC Reichling verfolgt. Einige der Lokalmatadore mischten vorne mit.

Reichling – Wenn Veranstaltungen für einige Jahre eine Pause einlegen, kann es passieren, dass sie in Vergessenheit geraten und an Attraktivität verlieren. Das war beim Bremswagenziehen des MSC Reichling nicht der Fall. Obwohl die letzte Veranstaltung bereits fünf Jahre zurücklag, zog die inzwischen fünfte Auflage die Zuschauer in Massen an – was sicher auch am Wetter lag.

Statt Badetemperaturen und strahlenden Sonnenschein gab es am Wettbewerbstag Wolken bei rund 20 Grad. „Und das war wie für uns gemacht“, meinte Thomas Schelle vom ausrichtenden MSC, der im Laufe des Tages rund 1000 Zuschauer auf dem vereinseigenen Veranstaltungsgelände begrüßen konnte. „Damit sind wir sehr zufrieden“, freute sich Schelle über den guten Zuspruch, obwohl zeitgleich im schwäbischen Krumbach eine großer „Traktor-Pulling“-Veranstaltung stattfand.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

In Reichling standen die Landwirte mit ihren „Bulldogs“ im Fokus. Showfahrzeuge und Sonderanfertigungen, die in Schwaben und bei anderen ähnlichen Veranstaltungen an den Start gehen, waren in der Lechraingemeinde nicht dabei. Wobei die Grundidee beim „Pulling“ oder Bremswagenziehen die gleiche ist.

Auch Reifendruck und Gefühl sind wichtig

In den sieben verschiedenen Gewichtsklassen, die in Reichling am Start waren, galt es für alle Teilnehmer, möglichst weit auf der 100 Meter langen „Zugstrecke“ zu kommen. Um diese Marke zu erreichen, sprich einen „Full-Pull“ zu erzielen, war nicht nur die Motorleistung der Traktoren von Fendt, Deutz, Same, Steyr & Co. ausschlaggebend. Auch der Reifendruck und das richtige Gefühl beim Gasgeben sowie die Wahl einer guten Spur waren entscheidend, um den angehängten Bremsschlitten möglichst weit zu ziehen

. Weil die schweren Gewichte auf dem Bremswagen auf der Strecke immer weiter nach unten rutschten, wurde das Ziehen auch immer schwerer. „Die einen fahren schneller weg, die anderen langsamer“, erkannte Schelle verschiedene Taktiken, die zum Erfolg führten, oder auch nicht. „Eine kleine Kuhle auf der Piste kann schon reichen, um sich mit dem Reifen einzugraben.“ So gab es einige Teilnehmer, deren Fahrt schon nach kurzer Zeit beendet war.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Um allen möglichst ähnliche Bedingungen zu gewährleisten, wurde die Strecke nach jedem Starter abgezogen. Der „Full-Pull“, also die komplette Strecke, blieb so keine Ausnahme. Und wenn die Zielmarke nicht erreicht wurde, erfolgte eine Messung auf den Zentimeter genau, um die Platzierungen unter den insgesamt 90 Teilnehmern ermitteln zu können.

Adrian Sepp aus Reichling ganz oben auf dem Treppchen

Bei der Vergabe der Podestplätze mischten die Lokalmatadore ordentlich mit. In der mit 26 Teilnehmern am stärksten besetzten Klasse 4 (bis 7 Tonnen) holte sich Adrian Sepp aus Reichling den Sieg. Alexander Karl, ebenfalls vom MSCR, belegte in der Klasse 3 (bis 5 Tonnen) Rang zwei und in der Klasse 1 (bis 1,8 Tonnen) Position drei. Martin Krimshandl aus Reichling wurde in der Klasse 5 (bis 9 Tonnen) Zweiter.

Weitere gute Platzierungen gingen auch an Teilnehmer aus dem Landkreis: Johannes Pauli (Unterhausen) gewann die Klasse 1. Josef Railli (Wessobrunn) siegte in der Klasse 2. Matthäus Happach (Raisting) wurde in der Klasse 4 Dritter. In der Klasse 6 belegte Franz Seidel (Peiting) Rang zwei vor Josef Streif (Rottenbuch), der zudem in der Klasse 7 Zweiter wurde.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.