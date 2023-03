142 Mal von Reichling nach Landsberg: Anruf-Sammel-Taxi wird gut angenommen

Von: Manuela Schmid

An den Bushaltestellen der Gemeinde Reichling, hier in Ludenhausen, hält auch das Anruf-Sammel-Taxi. Es fährt im Wechsel mit den Bussen. © Manuela Schmid/Archiv

Genau 142 Mal haben die Reichlinger in den vergangen vier Monaten das Sammel-Taxi in Richtung Landsberg gerufen. Weil der Service so gut angenommen wird, hat die Gemeinde beschlossen, das Angebot weiterzuführen.

Reichling – Auf große Resonanz ist das Anruf-Sammel-Taxi in der Gemeinde Reichling gestoßen. Die Testphase wurde sehr gut angenommen: Von September 2022 bis Januar 2023 gab es insgesamt 142 Fahrten mit dem Anruf-Sammel-Taxi aus der Gemeinde Reichling nach Landsberg (bzw. von dort wieder zurück), wie Bürgermeister Johannes Leis in der Gemeinderatssitzung berichten durfte.

Und das Interesse steigt sogar: Waren es im ersten Monat noch 20 Fahrten aus Reichling, Ludenhausen und Reichlingsried, so waren es im Januar bereits 41 Fahrten. Am meisten nutzten die Ludenhausener das Anruf-Sammel-Taxi in den vier Monaten (79 Fahrten), gefolgt von den Einwohnern aus Reichling (57 Fahrten) und Reichlingsried (sechs Fahrten).

Anruf-Sammel-Taxi: „Gute Sache, sie wird gut angenommen und sorgt für Mobilität“

Die Gemeinde musste für das Anruf-Sammel-Taxi in den letzten vier Monaten insgesamt 1500 Euro beisteuern. Die Bürger und Bürgerinnen müssen für eine einfache Fahrt nach Landsberg sieben Euro (von Ludenhausen aus) bzw. acht Euro (von Reichling oder Reichlingsried) bezahlen.

Das Taxi fährt im Falle eines Anrufs die bestehenden Bushaltestellen an: Das Anruf-Sammel-Taxi und der Bus verkehren im Wechsel. „Das ist eine gute Sache, sie wird gut angenommen und sorgt für mehr Mobiliät“, stellte Gemeinderat Hans-Jürgen Korn fest. „Das ist die Zukunft“, meinte Bürgermeister Johannes Leis. „Ich denke, dass sich der RVO-Bus zukünftig noch weiter zurück ziehen wird und dafür das Anruf-Sammel-Taxi vermehrt fahren wird“, prophezeite er.

Gemeinde verlängert Vertrag bis 2025

Das Taxi ist auf Fahrten von und nach Landsberg ausgerichtet und fährt auf den Busfahrstrecken. Leider gebe es zwischen Reichling und Ludenhausen nach wie vor keinen Querverkehr, erklärte Leis. Bedauert wurde in der Gemeinderatssitzung auch, dass es mittlerweile keinen Bus mehr nach Weilheim gebe. Vom Anruf-Sammel-Taxi nach Landsberg hingegen machen ältere Mitbürger ebenso Gebrauch wie die Jugend. Ältere Leute, die immobil seien, hätten somit die Möglichkeit, in die Kreisstadt zu gelangen – zum Beispiel für einen Arzttermin oder einfach nur zum Kaffeetrinken oder Eisessen, erörterte der Bürgermeister. Und junge Leute würden das Anruf-Sammel-Taxi auch gerne zum Ausgehen nutzen und seien damit nachts bis ein Uhr in der Früh unterwegs.

Allgemein herrschte im Gemeinderat Einigkeit, dass das Anruf-Sammel-Taxi für viele Bürger sehr hilfreich sei und daher fortgeführt werden solle. „Das ist ein sozialer Dienst“, stellte Heinrich Quartal klar. Bernd Glück schlug vor, den Fahrdienst in der Gemeinde noch mehr publik zu machen. Laut Beschluss des Gemeinderates soll nun für eine Fortsetzung des Anruf-Sammel-Taxis ein Vertrag mit dem Landkreis Landsberg geschlossen werden. Der Vertrag gilt dann für zwei weitere Jahre (vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2025).

Den ersten Vertrag hatte die Gemeinde noch mit der Stadt Landsberg geschlossen. In Zukunft wird aber der Landkreis die Trägerschaft übernehmen. Wie berichtet, war das Anruf-Sammel-Taxi erst vor einigen Monaten auf die Gemeinden am südlichen Rand des Landkreises ausgedehnt worden. Nach der Testphase sollen die südlichen Gemeinden jetzt alle darüber entscheiden, ob sie den Taxiservice für weitere zwei Jahre fortführen möchten. In Apfeldorf und Kinsau ist die Entscheidung bereits gefallen (siehe Kasten).

Auch in Apfeldorf setzt man weiter auf den Fahrdienst Das Anruf-Sammel-Taxi nach Landsberg wird auch von der Gemeinde Apfeldorf für weitere zwei Jahre fortgeführt. Mit dem Landkreis Landsberg soll nun ein Vertrag für eine Fortsetzung für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zunächst 31. März 2025 geschlossen werden.

Wie berichtet, war das Anruf-Sammel-Taxi Landsberg vor einigen Monaten auch auf die Gemeinden am südlichen Rand des Landkreises ausgedehnt worden, sodass seither auch aus Apfeldorf Bürger auf Anruf nach Landsberg und von dort wieder zurück fahren können. Das Taxi fährt zu festgelegten Zeiten auf den vorhandenen Busstrecken – allerdings nur bei Bedarf, sprich auf Anruf. In den ersten vier Monaten seit der Ausdehnung auf den südlichen Lechrain wurden insgesamt 23 Fahrten von Apfeldorf nach Landsberg bzw. von Landsberg zurück nach Apfeldorf verzeichnet. Die Gemeinde Apfeldorf musste hierfür eine Zuzahlung von 575 Euro für den gesamten Zeitraum von Anfang September 2022 bis Ende Januar 2023 leisten. Der Fortführung des Fahrdienstes, von dem unter anderem auch ältere Mitbürger ohne Auto profitieren, stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.

Den ersten Vertrag hatte die Gemeinde noch mit der Stadt Landsberg geschlossen. Mir der Ausweitung des Bereiches des Anruf-Sammel-Taxis auf viele weitere Gemeinden wird nun der Landkreis Landsberg die Trägerschaft übernehmen. Andere Lechraingemeinden wie etwa Kinsau und Reichling haben ebenfalls bereits einer Fortführung für zwei weitere Jahre zugestimmt.