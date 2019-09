Asbesthaltiges Material im Happerger in Ludenhausen

Der Abbruch der Fassade am Kulturzentrum Happerger in Ludenhausen kommt die Gemeinde Reichling teurer als gedacht zu stehen: Wegen asbesthaltigen Materials müssen die Arbeiten von einer Fachfirma erledigt werden anstatt in Eigenleistung.

Reichling/Ludenhausen – Dem Reichlinger Gemeinderat ist in seiner jüngsten Sitzung nichts anderes übrig geblieben, als für den Fassadenabbruch am Kulturzentrum Happerger in Ludenhausen eine Spezialfirma zu beauftragen, die eigens eine Berechtigung zur Entfernung von schadstoffhaltigen und daher möglicherweise gesundheitsgefährdendem Material hat. „Es handelt sich um asbesthaltige Stoffe“, erläuterte Architekt Manfred Ullmann den Gemeinderäten. Hinter der Fassade könne sich daher Feinstaub befinden. Und immerhin handele es sich um eine Gesamtfläche von 280 Quadratmetern.

Dem Gemeinderat lagen in der Sitzung zwei Angebote von Firmen vor, die diese heiklen Arbeiten ausführen dürfen. Die Firma Kölbl aus Wessobrunn erhielt den Zuschlag, da sie mit einem Angebot über 8346 Euro plus Deponiekosten den günstigsten Preis offerierte. Was die zusätzlich anfallenden Deponiekosten angeht, so muss die Gemeinde hier laut Ullmann noch mit rund 1800 bis 2000 Euro rechnen.

Spezialfirma muss anrücken

Bei der ursprünglichen Kostenkalkulation war eigentlich geplant, den Fassadenabbruch in Eigenleistung auszuführen. Durch die Spezialfirma entstehen der Gemeinde nun zwar Mehrkosten, doch diese können wieder ausgeglichen werden: Denn der Abbruch der Garage, der mittlerweile bereits erfolgt ist, kam der Gemeinde um mehr als 9000 Euro günstiger als erwartet.

Nach den Abbrucharbeiten kann dann bald der eigentliche Umbau des Kulturzentrums beginnen, das zum Dorfgemeinschaftshaus umfunktioniert werden soll (wir haben mehrfach berichtet). Dafür vergab der Gemeinderat noch einige Aufträge:

Für die Spenglerarbeiten muss die Gemeinde 17 326 Euro zahlen. Das Angebot einer Firma aus Penzing kam ziemlich genau an die Kostenberechnung des Architekten ran, der für die Arbeiten 17 500 Euro angesetzt hatte.

Die Dachdeckerarbeiten soll die Firma „Holzbau Taufratshofer Bichtele“ aus Blonhofen übernehmen, die bereits mit den Zimmererarbeiten betraut worden war. Die Firma lieferte von vier Unternehmen das günstigste Angebot ab, das jedoch mit 60 626 Euro deutlich über der Kostenschätzung von 49 000 Euro lag. Obwohl 18 Firmen angeschrieben worden waren, waren nur vier Angebote eingegangen.

Manuela Schmid

