Braucht Reichling einen neuen Trinkwasser-Brunnen?

Von: Manuela Schmid

Der Reichlinger Gemeinderat macht sich derzeit Gedanken über die Trinkwasserversorgung, weil die Bachrunzel-Quelle saniert werden muss. © privat

Dringenden Handlungsbedarf sieht die Gemeinde Reichling, was die Wasserversorgung angeht. Sie sucht nach möglichen Alternativen für die Bachrunzel-Quelle.

Reichling – Thema Trinkwasserversorgung im Reichlinger Gemeinderat: Die Bachrunzel-Quelle versorgt bekanntlich den Ortsteil Reichling, während die Ludenhausener ihr Trinkwasser aus dem Brunnen in Gimmenhausen beziehen. Doch die Quelle für den Ortsteil Reichling müsste dringend saniert werden. Nun stellt sich der Gemeinde allerdings die Frage, ob sie für die Sanierung überhaupt noch Geld in die Hand nehmen sollte, oder ob nicht eine alternative Wasserversorgung für die Reichlinger sinnvoller wäre.

Denn nicht nur die Nitratwerte des Trinkwassers aus der Bachrunzel-Quelle lassen zu wünschen übrig: Der Hang, an dem sich die Quellfassungen befinden, rutscht zudem etwas ab. Und bei einer genaueren Ermittlung der Zustromrichtung ergab sich außerdem, dass sich dort eine ehemalige Kiesgrube befindet, die einen Risikofaktor für die Trinkwasserqualität darstellt.

Risikofaktor sind Starkregenfälle

Von einem Ingenieurbüro hat sich die Gemeinde daher ein Gutachten über die derzeitige Reichlinger Wasserversorgung anfertigen lassen. Demnach sprächen mehrere Faktoren dafür, auf eine alternative Wasserversorgung auszuweichen.

Ein Risikofaktor sind demnach aktuell extreme Starkregenfälle: Hier sei eine Gefährdung des Trinkwassers nicht auszuschließen. Und was die Nitratwerte angeht, so waren diese in den vergangenen Jahren nur geringfügig unter den zulässigen Höchstwerten. Die Höchstwerte sollen aber womöglich in Zukunft halbiert werden, und dann wären die Nitratwerte des Wassers aus der Bachrunzel-Quelle zu hoch.

Quellfassung sanieren oder neuen Brunnen suchen?

Die Ergebnisse des Gutachtens legen der Gemeinde also nahe, für die Bachrunzel eine Alternative zu finden – zum Beispiel in Form eines neuen Brunnens für den Ortsteil Reichling. „Die Frage ist jetzt: Sollen wir die Quellfassung sanieren, oder sollen wir einen neuen Brunnen bauen?“, erklärte Bürgermeister Johannes Leis in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wasserwart Hubert Rapp sprach sich für einen neuen Brunnen aus, wie es ja auch im Gutachten empfohlen worden sei, erörterte er. Alexander Graf meinte, dass man eventuell eine gemeinsame Versorgung für Reichling und Ludenhausen finden könnte. Möglicherweise an einem neuen Standort zwischen Reichling und Ludenhausen.

Brunnen in Gimmenhausen mitnutzen?

Bernhard Pössinger schlug vor, den Brunnen in Gimmenhausen mitzunutzen, der momentan nur Ludenhausen und Gimmenhausen versorgt. Das Wasser dieses Brunnens sei sehr gut, argumentierte Pössinger. Vielleicht könnte Reichling durch den Brunnen noch mitversorgt werden, meinte der Vizebürgermeister.

Laut Beschluss des Gemeinderates soll jetzt erst einmal geprüft werden, welche Möglichkeiten es für die künftige Trinkwasserversorgung des Ortsteils Reichling gibt. Dafür sollen nun geologische Untersuchungen gemacht werden. Außerdem soll in Erfahrung gebracht werden, ob der Brunnen in Gimmenhausen unter Umständen Reichling noch mitversorgen könnte.

