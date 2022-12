Denkwürdige Reichlinger Bürgerversammlung

Teilen

Rund 200 Bürger waren zur Reichlinger Bürgerversammlung gekommen, der ersten für Rathauschef Johannes Leis. Zahlreiche Bürger meldeten sich zu Wort. © Jais

In mehrfacher Hinsicht war die Bürgerversammlung am Montagabend in Reichling denkwürdig. Nicht nur, dass es die erste für Rathauschef Johannes Leis war. Herausragend war der Besuch: 200 Reichlinger und Ludenhausener füllten den Saal. Denkwürdig auch die Länge: Schluss war erst zehn Minuten nach Mitternacht.

Reichling – Richtig kontrovers wurde es zu später Stunde. Die Diskussion um die Kindergartenpläne der Gemeinde Reichling hat um 23.15 Uhr Fahrt aufgenommen. Denn auf den Bericht des Bürgermeisters – auch mit wenigen Sätzen zur Erweiterung des Kindergartens – folgte erst mal ein Überblick des Architekten zum Dorfgemeinschaftshaus in Ludenhausen.

Anschließend gab es ein Referat des Fachplaners zur Modernisierung der Wasserversorgung, und als Schwerpunkt die Information zur Gasbohrung östlich des Lechs auf Reichlinger Flur. Hätte Landrat Thomas Eichinger nicht kurzfristig abgesagt und wäre sein Bericht nicht entfallen: es wäre wohl noch länger gegangen.

Hauptgrund sind die Kosten

„Es ist an der Zeit, dass die Bürger die Fragen stellen können, die sie interessieren“, hatte Leis gesagt mit Blick auf die erste Bürgerversammlung in seiner Amtszeit. Leis rechtfertigte in seinem Bericht den Beschluss des Gemeinderates, die alte Schule in Ludenhausen zum Kindergarten umzubauen, was die Eltern der Reichlinger „Wurzberg-Oase“ ablehnen.

Leis führte als Argument dafür die Investitionen an. In Reichling müsste man wegen der Gebäudesituation samt Durchgang drei Räume errichten, bekomme aber nur zwei gefördert. Anders sei dies in Ludenhausen. Ein Umbau der alten Schule dort sei die deutlich günstigere Lösung.

Betroffene Mutter fürchtet ein „Auseinanderreißen“ der Kinder

Der Bürgermeister reichte das Mikrofon weiter an Kindergartenreferent Stefan Leis: Die Erweiterung in Reichling bedeute mittel- und langfristig für die Kommune eine Million Euro mehr an Zinsen. Die Alternative sei, die Gebühren deutlich anzuheben, gab Stefan Leis zu bedenken.

Eine betroffene Mutter betonte, man solle die Kinder nicht „auseinanderreißen“. Man wolle Fahrten vermeiden und auch Situationen, in denen ein Kind in Reichling und das andere in Ludenhausen in den Kindergarten gehe. Sie könne die Gemeinderäte nur auffordern, die Einwände der Elternschaft „nochmals zu behandeln“.

Vorschlag: Sudbury-Schule verkaufen

Hubert Frankl, ehemals Gemeinderat und zudem früherer Kindergartenreferent, bedauerte die Entwicklung. Man habe die Sanierung des „Fünf-Sterne-Happergers“ als Ludenhausener Gemeinschaftshaus angepackt, und jetzt heiße es, man könne sich den Ausbau des Kindergartens in Reichling nicht mehr leisten. Er schlug vor, die alte Sudbury-Schule in Ludenhausen zu verkaufen.

Bürgermeister Leis antwortete darauf, dass in Ludenhausen die Möglichkeit bestünde, den Kindergarten bis auf vier Gruppen zu erweitern. Zum Einwand, dass die Zahl der Einwohner doch eher zurückgehe und die Zahl der Grundstücke im Baugebiet „Kinsfeld“ überschaubar sei, erklärte der Rathauschef, man müsse den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen.

Kindergarten waren rechtzeitig informiert

Es seien zwar nicht mehr Kinder als bisher – aktuell sind es zirka 70 in der „Wurzberg-Oase“. Aber sie würden wesentlich länger als früher, manche sogar vier bis fünf Jahre, in die Betreuung gegeben. Und bei kleinen Kindern dürften die Gruppen nicht so groß sein.

Eine andere Bürgerin brachte den Vorwurf, dass Eltern und Kindergartenleiterin in die Überlegungen erst spät einbezogen worden seien. Bürgermeister Leis bezeichnete dies als „haltlose Unterstellung“. Er habe schon im Herbst 2020 mit der verantwortlichen Erzieherin gesprochen. Kindergärtnerin Petra Stäbel sagte, da müsse sie den Bürgermeister verteidigen. Sie sei zeitig informiert worden.

Bürgerin spricht eine Personalie an

„Jetzt haben wir über alles gesprochen, jetzt diskutieren wir das auch noch“: Mit diesen Worten wandte sich ein Bürger gegen die Absicht von Leis, der das Thema – es war schon nach 23.30 Uhr – zuende bringen wollte. Die Entscheidung zum Ausbau der alten Schule in Ludenhausen sei kurzfristig gedacht. Schließlich müsse man in Reichling in wenigen Jahren ebenfalls wieder etwas investieren.

Leis erwähnte noch, dass die Gemeinde nicht nur die Investitionen übernehme, sondern 44 Prozent der Kosten bei der Betreuung der Kinder zahle. Das seien 200 000 Euro im Jahr. Wenn dann mehr als zwei Millionen Euro beim Ausbau der „Wurzberg-Oase“ in Reichling dazu kämen, müsste man das eigentlich nicht mit 13 Euro mehr im Monat, sondern mit 100 bis 200 Euro mehr über Gebühren der Eltern refinanzieren.

Schließlich sprach eine Frau im Saal noch eine Personalie an: Warum denn der Bürgermeister vor mehreren Wochen eine Erzieherin abgemahnt habe, wollte sie erfahren. Leis antwortete darauf, dass er zu Personalien in öffentlicher Versammlung nicht Stellung beziehen könne. Nach Informationen der Redaktion war die Abmahnung an die Leiterin des Kindergartens, Petra Stäbel, gerichtet. Sie hatte bei dem Thema eine andere Position vertreten als letztlich die Mehrheit im Reichlinger Gemeinderat.

JOHANNES JAIS

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.