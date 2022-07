Drei Gemeinderäte in Reichling treten zurück und kündigen gemeinsame Stellungnahme an

Von: Manuela Schmid

Paukenschlag in Reichling: Drei Gemeinderäte treten zurück. © firmendb.de

Paukenschlag in Reichling: Gleich drei Gemeinderäte haben ihren Rücktritt erklärt – Lars Scharding, Alfons Schelkle und Heidrun Höbel (alle Dorfgemeinschaft Reichling). In der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag soll deren Amtsniederlegung festgestellt werden.

Reichling – Zur Erinnerung: Schelkle und Scharding waren bei den letzten Kommunalwahlen die beiden Gegenkandidaten von Bürgermeister Johannes Leis. Während Scharding für seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat berufliche Gründe anführt, hält sich Schelkle bislang noch bedeckt: Es werde nach der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag eine gemeinsame Stellungnahme von ihm, Höbel und eventuell noch einer weiteren Person geben, sagte Schelkle auf Anfrage. Er deutet an, dass möglicherweise noch ein weiteres Ratsmitglied dem Rücktritt folgen könnte.

Lars Scharding tritt von seinem Gemeinderats-Amt zurück. © Schmid

Heidrun Höbel befindet sich derzeit in Urlaub. Aber auch sie bestätigte, dass es eine gemeinsame Stellungnahme geben werde. Höbel führte bei den Wahlen damals die Liste der Dorfgemeinschaft Reichling an, da sie bei der Aufstellungsversammlung die meisten Stimmen der anwesenden Bürger erhalten hatte.

Heidrun Höbel tritt von ihrem Gemeinderats-Amt zurück. © Schmid

Reichlings Bürgermeister Johannes Leis erklärte gegenüber unserer Zeitung, er bedauere das Ausscheiden der drei Ratsmitglieder. „Bei Scharding sind es ja berufliche Gründe“, erläuterte er. Und was Schelkle angehe, so sei es natürlich von Anfang an eine „schwierige Konstellation“, wenn der Bürgermeister und der frühere Gegenkandidat miteinander arbeiten würden.

Alfons Schelkle tritt von seinem Gemeinderats-Amt zurück. © Schmid

Zwischen Leis und Schelkle hatte es damals eine Stichwahl gegeben. Was den anderen früheren Gegenkandidaten Lars Scharding betrifft: Dieser legt sein Amt nieder, da er nach eigenen Aussagen nun beruflich stärker eingespannt sei als zuvor. Er sei nach wie vor als Musiker im Bundespolizeiorchester tätig, habe dort aber jetzt eine neue Position und sei nun auch für das gesamte Personal zuständig, so Scharding. „Wenn ich Bürgermeister geworden wäre, hätte ich diese Position natürlich nicht angenommen“, betonte er.

