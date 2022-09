Nicht Kinsau: Bei Reichling wird nach Erdgas gesucht

Genehmigung ab 1. Oktober

Sogar dem Wall-Street-Journal war es am Freitag eine Online-Meldung wert, dass bei Kinsau nach Erdgas gesucht werden soll. Dabei heißt nur die Bohrstelle so - gesucht wird tatsächlich in Reichling.

Reichling/Kinsau – In Kinsau könnte schon bald nach Erdgas gesucht werden – diese Nachricht von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lief am Freitag über die Agenturticker: „Angesichts der explodierenden Gaspreise wollen wir alle Optionen nutzen, um die Krise zu entschärfen. Deshalb unterstützen wir auch die Suche nach heimischem Erdgas.“

Schon in den 70er- und 80er-Jahren war gebohrt worden

Doch eigentlich liegen die Bohrstellen südöstlich von Reichling – eine in der Mühlau, die anderen beiden nahe des Kromerhofes (kurz vor dem Kreisverkehr Richtung Apfeldorfhausen/Rott). Bereits in den 70er- und 80er-Jahren war in der Region nach Gas gesucht worden, damals ging man von einem Vorkommen irgendwo rund um Kinsau aus. Aus diesem Grund wurden die Bohrstellen auch damals „Kinsau I“ und „Kinsau II“ genannt – und heißen nach wie vor so. Das Telefon von Kinsaus Bürgermeister Marco Dollinger klingelte dementsprechend heiß, doch er verwies sämtliche Anfragen nach Reichling.

Die Sache sei bis gestern noch nichtöffentlich gewesen, betonte Reichlings Bürgermeister Johannes Leis, weshalb es bislang noch keine Informationen seitens der Gemeinde über die Angelegenheit gegeben habe. Die Firma Genexco, deren Hauptsitz in Berlin liegt, hatte Mitte Mai eine Lizenz beantragt. Diese Lizenz wurde der Firma nun ab 1. Oktober erteilt.

Trinkwasser-Gefährdung wurde untersucht

Zuvor hatte die Gemeinde untersuchen lassen, ob die Trinkwasserversorgung in irgend einer Weise gefährdet sein könnte. Denn die Bachrunzel – die Quelle für die Trinkwasserversorgung des Ortsteils Reichling – liegt nur unweit der Bohrstellen. Die Untersuchung habe aber ergeben, dass die Trinkwasserversorgung nicht gefährdet sei, sagte Leis. Es sei hier „gesättigtes Gestein“ vorhanden, daher liege laut den Untersuchungen keine Gefährdung vor.

„Unser Anliegen war, dass die Wasserversorgung sicher ist“, erklärte Leis. Ansonsten sehe er keine großen Gefahren durch die Bohrungen. Und die Gemeinde werde sowieso lediglich beteiligt, hätte aber kein „Vetorecht“ gegen die Bohrungen.

Öl-Gas-Gemisch

Bei dem Vorkommen im Lechrain soll es sich um ein Gas-Öl-Gemisch handeln. Das Öl würde dann nach der Förderung herausgefiltert und mit Tranportern weggefahren, während das Gas, das sich in vier Metern Riefe befinden soll, ins Erdgas-Schwaben-Netz eingespeist werde. Dazu müsste dann noch eine Pipeline von der Anschlussstelle bei der Firma Hirschvogel in Denklingen bis nach Reichling gebaut werden. „Sie gehen von 300 bis 500 Millionen Kubikmeter Gasvorkommen aus“, sagte Leis.

Ab 2025 könnte ihm zufolge mit der Förderung begonnen werden – wenn es dazu komme. Denn die Lizenz gilt nur für die Erkundungsbohrungen, die Förderung müsste dann erneut beantragt werden.

