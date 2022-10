Erdgas und Geothermie bald aus Reichling?

Von: Manuela Schmid

Südöstlich von Reichling, rund um den Kromerhof, gibt es ein Erdgasvorkommen, das in naher Zukunft gefördert werden könnte. © Schmid

In Reichling könnte bald nicht nur Erdgas gefördert werden: Die Firma „Genexco“, die jetzt eine Aufsuchungserlaubnis bekommen hat, setzt auch auf Geothermie.

Reichling – „Das kann sehr gut parallel laufen, Geothermie und Gas“, sagt Eckhard Oehms, einer der Gründer und Geschäftsführer der Berliner Firma „Genexco“. Denn eine der Bohrungen nahe des Kromerhofes bei Reichling sei für Geothermiezwecke gut geeignet, so der Geschäftsführer.

Wie berichtet, hatte die Firma vom Bayerischen Wirtschaftsministerium die Erlaubnis zur Erkundung von Erdgas für einen Bereich südöstlich von Reichling erteilt bekommen. Dort fanden schon in den 80er-Jahren einmal Bohrungen statt. Diese wurden jedoch eingestellt, da sie damals nicht wirtschaftlich waren. Mit der aktuellen Preisentwicklung sieht die Lage jetzt aber wieder ganz anders aus.

Je eine Bohrstelle

Die Bohrstellen befinden sich südlich und nördlich des Kromerhofes beziehungsweise in der Mühlau. Die Bohrstelle in der Mühlau kommt aber für die Firma „Genexco“ nicht in Frage: „Wir gehen nicht in das Naturschutzgebiet“, kündigt Oehms an. Zumal sich dort ein sehr öliges Gasgemisch befinde, das für die Firma nicht interessant sei.

Bilder aus vergangenen Tagen: In den 80er-Jahren wurde nahe des Kromerhofes bei Reichling nach Gas gebohrt. © Manfred Mayr

Von den Bohrstellen nahe des Kromerhofes sei eine für Erdgas und eine für Geothermie geeignet. Erdgas könnte wohl an der Bohrstelle südlich der Straße, die Richtung Rott führt, gefördert werden. Für Erdwärme käme die Bohrstelle nördlich des Kromerhofes in Frage.

„Fracking“ kommt nicht in Frage

Was die Geothermie angeht, könnte dann die Gemeinde Reichling entscheiden, ob sie vielleicht ein Wärmeprojekt realisieren wolle. Im Anschluss an die Erdgasförderung, die vielleicht rund 15 Jahre gehen würde, könnte auch die andere Bohrstelle für Geothermiezwecke genutzt werden.

Eines ist klar: Techniken wie das umstrittene „Fracking“ kämen in Reichling nicht zum Einsatz, verspricht der Geschäftsführer. Reichling und Deutschland überhaupt seien aus seiner Sicht dafür nicht geeignet. „Wir sind nicht in Amerika“, unterstreicht er.

Es wird also noch dauern . . .

Bis in Reichling tatsächlich nach Erdgas gebohrt wird, kann es wohl noch eine Weile dauern. Denn bisher hat die Firma nur eine Aufsuchungserlaubnis. Maßnahmen wie Bohrungen müssen dann wieder eigens beantragt werden.

n rund 3100 Metern Tiefe wurde damals reines Erdgas gefunden. Damals war das Fördern von Gas jedoch nicht wirtschaftlich und wurde eingestellt. © Manfred Mayr

Das Unternehmen habe bislang lediglich das Recht erteilt bekommen, in dem betroffenen Gebiet Bodenschätze fördern zu dürfen, wie Verwaltungschef Wolfgang Hentschke von der VG Reichling auf Anfrage erläuterte. Für das Aufstellen eines Bohrturms bedürfe es aber erst noch einer weiteren Genehmigung. „Und danach liegt das Ganze auch erst noch aus“, erläutert Hentschke. „Es wird also noch etwas dauern, bevor hier ein Bohrturm steht.“

Erinnerung an frühere Bohrungen

Auch die Firma „Genexco“ geht davon aus, dass es wohl Herbst nächsten Jahres wird, bevor mit den Bohrungen begonnen werden kann – sofern es dazu kommt. „Es müssen erst noch seismische Daten untersucht und die Lagerungsverhältnisse festgestellt werden“, erklärt Oehms. Erst dann werde seine Firma beim Bergamt die Bohrungen beantragen.

Ein Bohrtum wäre etwa 30 Meter hoch und würde dann voraussichtlich elektrisch betrieben werden, um Lärmbelästigungen vorzubeugen. Was seine Firma betrifft, so handele es sich um „erfahrene Fachleute, die mit großen Firmen gearbeitet haben“, erhärt Oehms. Sein Kollege Frank Steinich sei ein „sehr erfahrener Bohrmeister“.

In 3100 Metern Tiefe fündig geworden

Die Bohrungen in den 80er-Jahren in Reichling waren damals von dem Großkonzern „Mobil Oil“ vorgenommen worden. Das war noch zu Zeiten des verstorbenen Altbürgermeisters Franz Horner.

Einer, der sich an die damaligen Bohrungen noch genau erinnert, ist dessen Amtsnachfolger, Reichlings Altbürgermeister Manfred Mayr. Es habe damals geheißen, die Qualität des Reichlinger Erdgases sei nicht so besonders, weiß er von damals.

Tatsächlich sei damals nur in den oberen Schichten in rund 3100 Metern Tiefe reines Erdgas gefunden worden, wie Oehms erläutert. In tieferen Schichten sei das Gas mit Öl vermischt. An dem Öl sei seine Firma nicht interessiert, sagt der Geschäftsführer. Sie wolle nur reines Gas fördern sowie Erdwärme nutzen.

