Gasförderung und Geothermie-Pläne in Reichling: Bürger haben viele Fragen

Stellte bei der Bürgerversammlung in Reichling die geplante Geothermie vor: Genexco-Geschäftsführer Eckhard Oehm. © Johannes Jais

Nachgebohrt haben auf der Reichlinger Bürgerversammlung mehrere Bürger zur geplanten Gasförderung und zur Geothermie. Zu dem Projekt hatten sie eine Fülle an Fragen, nachdem Genexco Gas-Geschäftsführer Eckhard Oehm das Vorhaben vorgestellt hatte. Stichwörter waren Lärm, Setzungen, Arbeitsplätze und Trinkwasserschutz.

Reichling – Die Firma Genexco Gas mit Sitz in Berlin hatte im Mai 2022 eine Lizenz beantragt. Anfang Oktober hat das Bayerische Wirtschaftsministerium diese Erlaubnis dem Unternehmen erteilt (wir berichteten). Man wolle alle Optionen ausschöpfen, um die Energiekrise zu entschärfen, lautete die Begründung des Ministers Hubert Aiwanger.

Schon in den achtziger Jahren war in der Region zwischen Landsberg und Schongau nach Gas gesucht worden. Sie wurden aber eingestellt, weil sie bei den damals niedrigen Preisen für Gas nicht wirtschaftlich waren. Damals war man von Vorkommen im Bereich Kinsau ausgegangen. Deshalb hießen die Bohrstellen Kinsau I und Kinsau II, wenngleich sie östlich des Lechs waren. Der Namen ist beibehalten worden.

Gasförderung aus 3000 bis 4000 Meter Tiefe

Auf der Bürgerversammlung in Reichling konnten die 200 Interessierten vorne auf eine Karte blicken, wo drei Punkte eingezeichnet waren – ein grüner und zwei rote. Der grüne ist Kinsau 1, liegt im Südosten von Reichling und zeigt den Standort für die Gasbohrung an. Kinsau 2 (nahe am Lech) und Kinsau 3 (östlich von Reichling) sind für die Wärmebohrung geeignet.

Genexco-Chef Oehm schilderte, dass die Gasförderung in 3000 bis 4000 Meter Tiefe in Schichten mit Jurakalken ansetze. In diese Tiefe wolle man gelangen, indem man die Stränge nach unten, die vor vier Jahrzehnten mit Beton aufgefüllten wurden, jetzt wieder öffne. „Beton bohrt sich leichter als hartes Gestein“, sagte Oehm dazu.

Zum Zeitplan erklärte der Geschäftsführer, dass nach der im Oktober erteilten „Aufsuchungserlaubnis“ und nach einer Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit im nächsten Jahr die Abklärung mit dem Bergamt Südbayern erfolge, seismische Daten ausgewertet werden und eine Bohrplanung erarbeitet werden müsse, die trotz der Lizenz nochmals einer Genehmigung bedürfe. Mit einem Förderbeginn sei 2025 zu rechnen.

Gefährdet das Projekt das Trinkwasser?

Vorgesehen sei, das geförderte Gas über den regionalen Versorger - das ist Energie Schwaben - zu Kunden zu bringen. Den Anschluss könne man bei Denklingen nahe der Firma Hirschvogel herstellen, bei Landsberg oder bei Schongau, nannte Oehms die Varianten für Leitungen, wofür man das Einverständnis der Grundeigentümer brauche. Plan B sei, das Gas zu verflüssigen, zu reinigen, das Wasser abzuscheiden und auf 165 Grad minus herunterzukühlen. Dann könne es mit dem Lkw zu Kunden gebracht werden, z.B. zur BayWa.

Die Standorte K2 und K3 - der Buchstabe K steht für Kinsau - seien für Geothermie geeignet. Das Wasser sei über 100 Grad heiß; ein Vorkommen von 60 Liter je Sekunde sei gegeben. Doch sei so ein Projekt kostenintensiv. Die Alternative wäre eine TEWS, eine Tiefenerdwärmesonde. Dies ist nach den Worten Oehms „sehr effizient“, um Neubaugebiete zu versorgen. Zirka 10.000 Quadratmeter heizbare Fläche könnten damit abgedeckt werden.

Eine Frage war, ob die Sicherheit für das Trinkwasser mit dem Brunnen in der Bachrunzel gewährleistet sei. Dies bejahte der Genexco-Chef. Das Trinkwasser befinde sich in 30 Meter Tiefe, die Bohrung gehe gut 3000 Meter hinunter. Ein Wasserschutz- oder ein Naturschutzgebiet werde nicht angetastet. Außerdem gebe es dazu klare Vorgaben der Bergämter, wie sie für alle 5000 Tiefenbohrungen in Deutschland gelten.

Eine Zuhörerin wollte wissen, ob das Projekt zu Beschädigungen an Häusern in der Nähe führe. Die Antwort Oehms war, dass die Gas-und Wärmeentnahme in einer 20 Meter hohen Schicht in 3000 Meter Tiefe erfolge. Da habe man keine so großen Entnahmetiefen wie in Holland, wo es bis zu 600 Meter Höhendifferenz seien. Bei Schäden aus der Bohrung hafte die Firma, sagte ein Genexco-Mitarbeiter.

Gewerbesteuer bleibt bei der Gemeinde

Ein anderer Bürger wollte bei zwei technischen und einem kaufmännischen Mitarbeiter kaum Vorteile erkennen für die Gemeinde. Wie es denn bei der Gewerbesteuer ausschaue? Die wird der Gemeinde zufließen, hieß es. Bürgermeister Johannes Leis erwähnte, vor Beginn der Förderung habe die Gemeinde ein Vetorecht. Zu bedenken sei freilich, dass man in Deutschland auch heimisches Gas brauche - genauso wie Windenergie und PV-Anlagen.

Eine Stunde ist das Thema Gasförderung und Geothermie bei der Bürgerversammlung in Reichling behandelt worden. Es war schon kurz nach 23 Uhr, als eine Frau von hinten nach vorne rief, bei der Fülle an Informationen und Fragen sei doch eine eigene Versammlung nur zu diesem Projekt angezeigt.

