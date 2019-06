Spektakulärer Einbruch in Issinger Supermarkt: Jetzt steht das Urteil fest

Für den Einbruch in einen Supermarkt sind zwei Männer zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Vor allem die Tatausführung war spektakulär.

Landsberg/Issing – Der Betreiber eines Supermarktes in Issing traute seinen Augen nicht, als er eines schönen Feiertages abends in seinen Laden kam, um die Warenbestände zu überprüfen: Draußen lehnte eine Leiter am Vorbau, drinnen lagen Deckenplatten und Blätter auf dem Boden. Die Isolierung des Flachdachs war an einer Stelle entfernt und die Decke eingetreten worden.

Es hatte offensichtlich ein Einbruchsversuch stattgefunden. Der Marktinhaber verständigte die Polizei, die sich in der folgenden Nacht auf die Lauer legte. Tatsächlich kehrten die Täter zurück. - vielleicht, um einen erneuten Versuch zu starten, vielleicht auch nur, um ihre Einbruchswerkzeuge einzusammeln.

Beides gelang nicht. Die Polizei konnte zwar niemanden festnehmen, beobachtete aber von weitem den Lichtkegel eines Autos, das zum Gebäude kam und sich kurz darauf wieder entfernte. Im Gebüsch wurden am nächsten Tag jede Menge Beweisstücke sichergestellt – darunter Trennschleifer, Taschenmesser, eine Tasche und zwei Leitern. „Das war eine gut ausgerüstete Expedition“, stellte Richter Michael Eberle fest.

Denn zwei der Täter – ein 49-jähriger Kosovare aus Kaufbeuren und ein 31-jähriger Landsmann aus Murnau – wurden ermittelt und standen jetzt wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Landsberg. Ihre DNA war an der Tasche und einer Leiter gefunden worden. Außerdem war in der Tatnacht vom Handy des 49-Jährigen mehrfach das Handy des 31-Jährigen angerufen worden – just in der Funkzelle, in der der Supermarkt liegt.

Trotz dieser recht eindeutigen Beweislage wies der 31-Jährige jede Tatbeteiligung von sich. Er habe am fraglichen Tag lediglich den 49-Jährigen, der keinen Führerschein hat, nach Issing gefahren und dort vor einem Frisörgeschäft abgesetzt. Auf die Frage, wie sein Handy mitten in der Nacht nach Issing gekommen sei, erklärte er, das Handy sei ihm bereits vor längerer Zeit gestohlen worden. „Der Wahnsinn, so ein Zufall“, kommentierte Eberle ironisch.

Die Aussage des 49-Jährigen wertete Eberle immerhin als Teilgeständnis. Der Bauhelfer gab zu, in der Tatnacht mit dem 31-Jährigen nach Issing gefahren zu sein. Er sei aber am Auto geblieben und habe „Schmiere gestanden“. Warum dann seine DNA-Spuren an einer der Einbruchs-Leitern gefunden worden sei, wollte Eberle wissen. Er habe dem 31-Jährigen, der ebenfalls im Baugewerbe arbeitet, die Leiter geliehen, ohne zu wissen, wofür der sie verwenden wolle, behauptete der Angeklagte.

Die Polizei geht bei dem Einbruchsversuch mindestens von vier Tätern aus. Ein dritter wurde bereits wegen anderer Einbrüche verurteilt und hat zwei Jahre Haft abgesessen. Der vierte Beteiligte konnte noch nicht ermittelt werden.

In den Jahren 2016 und 17 kam es zu einer Reihe von Einbrüchen in Supermärkten im Landkreis Landsberg und im Allgäu. Nach und nach würden nun die DNA-Treffer „aufploppen“, so Eberle, und die Täter zur Rechenschaft gezogen. „Die Gerechtigkeit holt Sie ein“, gab er dem 31-Jährigen mit auf den Weg.

Verurteilt wurden die beiden Angeklagten zu je neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Eberle sprach von bandenähnlichen Strukturen, die vorlägen – insofern hätten beide Männer noch Glück, dass sie nicht wegen bandenmäßigen bewaffneten Einbruchs verurteilt würden. Denn das Taschenmesser hätte auch als Waffe gewertet werden können.

Zugunsten der Angeklagten fiel ins Gewicht, dass kein hoher Sachschaden entstanden ist. Bei beiden Angeklagten wurde von einer günstigen Sozialprognose ausgegangen, weil sie Arbeit und Familie haben. Der 49-Jährige muss zusätzlich zu der Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, 120 Stunden soziale Arbeit leisten. Für zwei Jahre wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

Bei dem 31-Jährigen beträgt die Bewährungszeit ebenfalls drei Jahre. Außerdem muss er 3000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen.

VON ULRIKE OSMAN

