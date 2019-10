Autofahrerin (81) gefährdet anderen Verkehrsteilnehmer - und bleibt uneinsichtig

Wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs ist eine 81-Jährige aus dem Lechrain vom Amtsgericht Landsberg zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie stritt alle Vorwürfe ab.

Lechrain – Laut Anklage hat die Seniorin einen Kleintransporter am Überholen gehindert, indem sie auf die linke Spur zog, um den anderen nicht vorbeizulassen. Wie berichtet, fuhr die 81-Jährige am 17. Januar dieses Jahres auf der Staatsstraße 2057 in Richtung Ludenhausen. Hinter ihr war ein 52-Jähriger in einem Lieferfahrzeug auf dem Weg von Rott nach Landsberg. Da die Seniorin lediglich mit etwa 80 Stundenkilometern unterwegs war, setzte der Ersatzteilfahrer zweimal zum Überholen an.

Doch jedes Mal, wenn er an dem vorausfahrenden Wagen vorbeiziehen wollte, lenkte die 81-Jährige über die Mittellinie nach links, so dass der 52-Jährige den Überholvorgang abbrechen musste. Nach der lang gezogenen Rechtskurve vor dem Ortseingang versuchte er ein drittes Mal, an der Frau vorbeizukommen, die inzwischen laut Anklage nur noch 50 Stundenkilometer fuhr. Und wieder zog die 81-Jährige nach links, und dieses Mal kam es zum Streifzusammenstoß.

Angeklagte will Überholversuche nicht bemerkt haben

Anschließend seien beide ausgestiegen, berichtete der 52-Jährige im Zeugenstand. Die Frau habe ihm vorgeworfen, ihr Auto beschädigt zu haben und sei dann einfach weggefahren. Der Mann machte Handyfotos von dem abfahrenden Auto und rief die Polizei.

Die Angeklagte hatte den Vorfall gänzlich anders in Erinnerung: Auf der Staatsstraße wollte sie den Kleintransporter und seine Überholversuche gar nicht bemerkt haben. „Sie glaubt, dass sie meist rechts gefahren ist“, erklärte ihr Verteidiger Peter Amend. Erst in Ludenhausen habe seine Mandantin das andere Fahrzeug im Rückspiegel gesehen. Es sei sehr dicht hinter ihr gewesen.

„Sie hat sich erschrocken und das Steuer verrissen. Dadurch kam es zu der Kollision“, so Amend. Die 81-Jährige behauptete zudem, nicht ausgestiegen zu sein, aber im Auto auf die Polizei gewartet zu haben. Die sei auch gekommen. Ein Beamter habe ihre Personalien aufgenommen und ihr dann gesagt, das andere Fahrzeug habe keinen Schaden und sie könne nach Hause fahren.

Polizeibeamter widerlegt Aussage der Angeklagten

Diese Version wurde durch die Aussage des Polizeibeamten jedoch widerlegt. Ihm zufolge war die Frau nicht mehr an der Unfallstelle, als der Streifenwagen eintraf. Da der Transporterfahrer aber das Kennzeichen fotografiert hatte, war die 81-Jährige schnell ermittelt und wurde von den Beamten zuhause angetroffen. Dort behauptete sie, der Transporter habe ihr Fahrzeug beim Überholen gestreift.

Sie selbst treffe keine Schuld. Außerdem habe sie immer wieder geäußert, dass der andere Fahrer an dieser Stelle nicht hätte überholen dürfen, weil man schon im Ortsbereich von Ludenhausen gewesen sei, berichtete der Beamte. „Es war ein gewisser erzieherischer Ansatz da, kein Schuldbewusstsein oder Einsicht.“

Die Staatsanwaltschaft erließ schließlich einen Strafbefehl gegen die Seniorin. Im Juni entschied das Amtsgericht Augsburg, ihren Führerschein einzuziehen. Derselbe Beamte, der im Januar den Unfall aufgenommen hatte, rückte an, um das Dokument sicherzustellen. Mit Engelszungen habe man auf die Frau einreden müssen, bis sie den Führerschein herausgab, berichtete der Polizist.

Seniorin hatte schon zuvor Ärger im Straßenverkehr

Die Seniorin hatte zuvor bereits zweimal Ärger im Straßenverkehr gehabt. Im Jahr 2017 musste sie 70 Euro Geldbuße zahlen, weil sie ein Überholverbot missachtet und ihren Vordermann durch dichtes Auffahren und Lichthupe bedrängt hatte. Im Februar 2018 fuhr sie auf der A 96 gute 20 Stundenkilometer zu schnell und wurde zu 105 Euro Geldbuße verdonnert.

Dieses Mal wird es noch teurer. Richter Michael Eberle verurteilte die Seniorin wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 2800 Euro (70 Tagessätze à 40 Euro). Ihr Führerschein bleibt für weitere fünf Monate eingezogen. Die ebenfalls angeklagte Unfallflucht wurde gestrichen, weil am Fahrzeug des 52-Jährigen tatsächlich kein Schaden entstanden war.

