Höbel und Schelkle: Nicht mit Zielsetzung der Gemeinde Reichling einverstanden

Von: Manuela Schmid

Paukenschlag in Reichling: Drei Gemeinderäte sind zurückgetreten. © firmendb.de

Dass Heidrun Höbel und Alfons Schelkle plötzlich ihre Ämter im Reichlinger Gemeinderat niedergelegt haben, überraschte viele. Nun geben die zurückgetretenen Gemeinderatsmitglieder aus Reichling eine Erklärung ab.

Reichling – Wie berichtet, verließen Mitte Juli gleich drei Räte gleichzeitig den Reichlinger Gemeinderat: Lars Scharding, der berufliche Gründe angab, sowie Schelkle und Höbel. Nun wollen Höbel und Schelkle ihre Wähler – die großes Vertrauen in sie gesetzt hätten – über ihre Beweggründe informieren. Dies sei der Grund für ihre Stellungnahme, es sollten damit weder das Gremium, noch einzelne Personen diskreditiert werden.

Sie hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, versichern die beiden unserer Zeitung. Ihr Rücktritt solle kein Verrat gegenüber den Wählern sein, sondern eine reine Gewissensentscheidung.

Heidrun Höbel hat ihr Gemeinderats-Mandat in Reichling niedergelegt. © Schmid

Sie konnten nach eigenen Aussagen die Zielrichtung und die Entwicklung der Gemeinde „so nicht mehr weiter verantworten“. Außerdem möchten sie keine weiteren gesundheitlichen Probleme hinnehmen. Ihre Kritik bezieht sich vorwiegend auf nichtöffentliche und damit geheim zu haltende Angelegenheiten. Aus diesem Grund könnten sie bei ihren Aussagen auch nicht konkreter werden.

So viel lassen die beiden jedoch durchblicken: „Nicht nachvollziehbar ist für uns die Setzung der Prioritäten und Dringlichkeiten der zu erledigenden Angelegenheiten.“ Desweiteren sei ihnen nicht klar, „warum Umsetzung und Ausführung gewisser Aufgaben nicht zeitnah wahrgenommen und Grundstücksverhandlungen zurückgestellt wurden“. Ferner vermissen Höbel und Schelkle „eine gewohnte Zielstrebigkeit, Weiterentwicklung und ein bewegtes Vorankommen unserer Gemeinde“.

Kritik am Umgangston in nichtöffentlichen Sitzungen

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Umgangston, der zeitweise bei nichtöffentlichen Sitzungen des Reichlinger Gemeinderates vorgeherrscht hätte: „Aus unserer Erfahrung ist uns bewusst, dass es vor manchen Entscheidungen zu regen und harten Diskussionen kommt“, sagen die ausgeschiedenen Ratsmitglieder.

Alfons Schelkle hat sein Gemeinderats-Mandat in Reichling niedergelegt. © Schmid

Dennoch seien sie der Ansicht: „Eine sachliche Debatte und ein respektvoller Umgangston sollte auch von der Sitzungsleitung erwartet werden können.“ Aufgrund von verzerrten Darstellungen und Wiedergaben seien das Vertrauensverhältnis und die Glaubwürdigkeit in den vergangenen zwei Jahren wiederholt auf eine harte Probe gestellt worden und daher aus ihrer Sicht nicht mehr gegeben.

Höbel hatte zuvor schon schriftlich als Grund für ihren Rücktritt angegeben: „Die Gemeinde entwickelt sich in eine Richtung, die ich so nicht mitgehen kann.“ Dies hatte auch Bürgermeister Johannes Leis in der jüngsten öffentlichen Sitzung auf Nachfrage mitgeteilt. Schelkle war in dieser Sitzung persönlich anwesend und wurde vom Bürgermeister mit Dankesworten verabschiedet.

Schelkle lässt Aussage des Bürgermeisters so nicht stehen

Reichlings Rathauschef Leis hatte am Ende dieser Sitzung nochmals darauf hin gewiesen, dass er es schade gefunden hätte, dass er und Schelkle in einer etwas ungünstigen Situation gewesen seien – Bürgermeister und Gegenkandidat zusammen im Gemeinderat. Schelkle war bekanntlich mit Leis in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt gewesen und unterleg.

Die Aussage von Leis möchte jedoch Schelkle nicht so stehen lassen und betonte gegenüber unserer Zeitung: „Eine schwierige Konstellation zwischen Bürgermeister und mir als früherem Gegenkandidaten war zu keiner Zeit gegeben, für mich war dies noch nie in irgendeiner Weise ein Thema. Ich habe das Wahlergebnis akzeptiert, dies können auch meine Gemeinderatskollegen bestätigen, was diese auch bei der vergangenen Sitzung gemacht haben. Alle gegenteiligen Behauptungen sind eine Unterstellung, sie sind nicht gerechtfertigt und können nicht belegt werden.“

Ihr Wunsch: Viel Erfolg und gute Argumente für die Nachrücker

Bürgermeister Johannes Leis möchte zu den Vorwürfen keine weitere Stellungnahme mehr abgeben. „Es ist in der vergangenen Sitzung schon alles gesagt worden“, erklärte er.

Schelkle und Höbel indes bedanken sich bei ihren Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen: „Es tut uns außerordentlich leid, wenn wir Ihre Erwartungen nicht entsprechend erfüllen konnten“, teilen sie mit. „Leider konnten wir mit unseren Argumenten nicht die gewünschten Erfolge erzielen.“ Sie könnten ihrer Verantwortung so nicht mehr gerecht werden und die Wählerinteressen wirksam vertreten. Ihren Nachrückern wünschen sie viel Erfolg und gute Argumente.

