Rätselhafter Unfall: Motorradfahrer krachen frontal zusammen - Biker finden sie später tot im Wald

Rätselhafter Unfall in einem Waldstück: Im Landkreis Landsberg sind am Sonntagabend ein Motorradfahrer und ein Rollerfahrer frontal zusammengestoßen. Als sie gefunden wurden, waren beide schon tot.

Pürgen - Der Unfall gibt Rätsel auf: Wie die Polizei Landsberg mitteilt, teilte eine Gruppe von Motorradfahrern den Beamten um 21.35 Uhr mit, dass sich zwischen Stoffen und Stadl offenbar ein schwerer Unfall mit zwei Motorrädern ereignet hat. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, waren der 62-Jährige aus Reichling und der 63-Jährige aus Pürgen schon tot. Sie lagen bereits seit über einer halben Stunde in einem angrenzenden Wald.

Ersten Erkenntnissen nach sind die beiden offenbar in einer leichten Rechtskurve am Beginn eines Waldstücks frontal zusammengeprallt. Unklar ist allerdings, wer in welche Fahrtrichtung unterwegs war und welcher der beiden von seiner Fahrspur abgekommen ist. Beteiligt waren eine 80er Yamaha und eine BMW.

Ein Gutachter muss den Unfallhergang nun klären. Die Ermittlungen dauern an.

sta

