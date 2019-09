Gelungener Auftakt für Reichlinger Festwochenende

Bezirksmusikfest

Mit einem lautem Knall wurde am Donnerstagabend der Sternmarsch als Auftakt des Reichlinger Bezirksmusikfests eingeläutet. Auf der Kirchenmauer feuerten 15 Böllerschützen Salutsalven in den stahlblauen Himmel, und fünf Musikkapellen setzten sich durch den Ort in Bewegung zum Rathaus.