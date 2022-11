Reichlinger Kindergarten bald auch in der früheren Sudbury-Schule in Ludenhausen?

Von: Manuela Schmid

Derzeit voll: Der bestehende Kindergarten „Wurzberg Oase“ in Reichling könnte erweitert werden. © Schmid

Soll es künftig in Reichling und in Ludenhausen einen eigenen Kindergarten geben? Der jetzige Kindergarten „Wurzberg Oase“ in Reichling ist voll, eine Erweiterung dringend notwendig. Doch wo diese realisiert wird, ist noch unklar.

Reichling/Ludenhausen – Zwei zusätzliche Kindergartengruppen müssten in Reichling geschaffen werden, um den aktuellen und den künftigen Bedarf an Kinderbetreuung zu decken. Die Gemeinde Reichling erwägt daher, dafür die alte Schule in Ludenhausen umzubauen. Das Schulhaus war bislang von der Sudbury-Schule gemietet worden.

Doch nicht alle im Reichlinger Gemeinderat befürworten den Umbau des alten Schulhauses. Einige Mitglieder würden eine Erweiterung am jetzigen Kindergartenstandort im Ortsteil Reichling vorziehen.

Alexander Graf warb daher in der jüngsten Reichlinger Ratssitzung dafür, sich als Beispiel den neuen Kindergartenanbau in Lengenfeld anzusehen. Dem stimmte auch Walter Dirr zu. Bernd Glück meinte, dass man sich dann aber auch das Schulhaus in Ludenhausen gemeinsam anschauen sollte.

Auch an die Finanzen denken

Der Gemeinderat kam überein, erst beides zu besichtigen und dann zu entscheiden. Auch die Kindergartenleitung bat darum, in die Gespräche mit einbezogen zu werden.

Steht leer: Die ehemalige Sudbury-Schule in Ludenhausen könnte zum Kindergarten umgebaut werden. © Schmid

Heinrich Quartal und Thomas Schelle mahnten in der Diskussion um eine Kindergarten-Erweiterung, bei der Entscheidung auch die Gemeindefinanzen zu beachten. „Wir haben ja andere Projekte auch noch“, erinnerte Quartal.

Denn aufgrund einer Kostenkalkulation würde ein Umbau der Ludenhausener Schule die Gemeinde billiger kommen als ein Erweiterungsbau in Reichling. Eine Erweiterung des Gebäudes in Reichling würde rund 2,7 Millionen Euro plus 250 000 Euro für die Außenanlagen kosten. Bei einer Förderung von rund 707 000 Euro verblieben noch Kosten in Höhe von rund 2,24 Millionen Euro für die Gemeinde.

Für die Schaffung der Kindergartenplätze in der Schule in Ludenhausen würden dagegen Kosten in Höhe von rund 630 000 Euro bis 1,3 Millionen Euro entstehen. Die genauen Umbaukosten hängen von der Bauvariante ab.

Schneller wäre die Lösung Ludenhausen

Was bei einer Förderung in Höhe von ebenfalls rund 707 000 Euro, die in dem Falle auf 90 Prozent der Kosten gekappt wäre, noch Restkosten von 73 000 Euro bis 693 000 Euro je nach Ausführung für die Gemeinde bedeuten würde.

Die Lösung in Ludenhausen käme damit zwar einerseits deutlich günstiger, andererseits gäbe es jedoch für den Kindergartenbetrieb Vorteile, wenn alles an einem Standort wäre – bezüglich Personaleinsatz in Randstunden, Erkrankung von Personal oder Leitungsaufgaben. Der Gemeinderat will möglichst heuer noch zu einer Entscheidung kommen – auch deswegen, weil die jetzige Notgruppe in der Reichlinger Turnhalle eigentlich nur noch bis Ende August nächsten Jahres eine Genehmigung hat.

Schneller realisiert werden könnte die Variante Ludenhausen in vermutlich 18 bis 22 Monaten. Ein Anbau in Reichling könnte in 24 bis 28 Monaten fertiggestellt werden. Dabei müsse zeitlich einkalkuliert werden, dass die Planungsleistungen europaweit auszuschreiben sind.

Neubau wäre am teuersten

Benjamin Graf meinte, bei einem Umbau des Altbaus in Ludenhausen „wird es nicht bei 1,3 Millionen Euro bleiben“. Die Schule sei schon sehr alt. Er schlug – alternativ zu einem Anbau am bestehenden Kindergarten in Reichling – einen Neubau in Reichling samt Bauhof vor. Stephan Leis gab zu bedenken: „Ein Neubau ist das Teuerste.“

Hans-Jürgen Korn könnte sich vorstellen, die Schule in Ludenhausen zunächst nur provisorisch für eine Gruppe herzurichten und nach Aufstellung des Haushaltsplanes sich dann für eine Lösung zu entscheiden.

