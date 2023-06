Landratsamt und Gemeinde unterschiedlicher Ansicht zu Tekturantrag - „Dann kann ja jeder machen, was er will“

Von: Manuela Schmid

Den Dachüberstand an einem der Doppelhäuser (hinten in der Mitte) kritisierte der Reichlinger Gemeinderat. © MANUELA SCHMID

Ein zu kurzer Dachüberstand missfiel dem Reichlinger Gemeinderat – weswegen ein Tekturantrag vom Gremium abgelehnt wurde. Rechtswidrig, findet das Landratsamt.

Reichling – Die Ablehnung eines Tekturantrags, die der Reichlinger Gemeinderat gefasst hatte, ist rechtswidrig, so sieht es das Landratsamt Landsberg. Möglicherweise kann nun alles so bleiben, wie es gebaut wurde.

Der abgelehnte Tekturantrag betrifft eines von zwei Doppelhäusern, die in der St.- Leonhard-Straße in Reichling neu errichtet worden waren. Wie berichtet, war eines der Doppelhäuser mit einem korrekten Dachüberstand von einem Meter (was genau dem Plan entsprach), das zweite aber mit einem zu geringen Dachüberstand von nur 40 Zentimetern gebaut worden. Weil an einem Haus 60 Zentimeter fehlten, war nachträglich ein Tekturantrag eingereicht worden. Der Antrag war vom Gemeinderat vor Kurzem einstimmig abgelehnt worden, da sich die Wohnungsbaugesellschaft nicht an die früheren Vorgaben des Gremiums gehalten hatte.

Denn die Räte hatten vor dem Bau schon die ursprünglichen Pläne moniert, da die Häuser so nicht ins Ortsbild passen würden. Der Gemeinderat hatte sich damals einen anderen Dachüberstand gewünscht – welcher wegen eines Fehlers eines Mitarbeiters nun aber unabsichtlich doch kleiner ausgeführt worden war. Nach der Ablehnung des Tekturantrages durch den Reichlinger Gemeinderat behandelte nun das Landratsamt Landsberg die Sache. Und kam dabei zu einer anderen Auffassung als die Gemeinde, wie Bürgermeister Johannes Leis nun in der jüngsten Ratssitzung bekannt gab. Eine reduzierte Dachform sei kein Beurteilungsfaktor dafür, ob sich das Gebäude in die Umgebungsbebauung einfüge oder nicht.

Gemeinderat reagiert mit Unverständnis auf Schreiben des Landratsamtes

Der Gemeinderat reagierte mit Unverständnis auf das Schreiben des Landratsamtes: „Das bedeutet ja, jeder kann machen was er will“, stellte Thomas Schelle fest. Die Beschlüsse des Gemeinderates würden „einfach übergangen“, meinte Alexander Karl. Bürgermeister Johannes Leis sagte, es stelle sich die Frage, „warum wir überhaupt noch Bauanträge auf die Tagesordnung nehmen, wenn das gemeindliche Einvernehmen dann am Ende vom Landratsamt ersetzt wird“. Der Dachüberstand sei im Vorfeld durch den Gemeinderat explizit abgelehnt worden, erinnerte der Bürgermeister.

Heinrich Quartal brachte die Möglichkeit ins Spiel, einen innerörtlichen Bebauungsplan aufzustellen. Laut Bürgermeister Leis würde ein solcher Bebauungsplan die Gemeinde jedoch einen fünf- bis sechsstelligen Betrag kosten.

So soll es jetzt weitergehen

Auf Vorschlag von Alexander Karl und Stephan Leis soll die Gemeinde jetzt zunächst das persönliche Gespräch mit dem Bauamt des Landratsamtes suchen, um Möglichkeiten auszuloten, wie die Gemeinde zukünftig bei ähnlichen Anträgen verfahren und Ärgernisse wie diese möglicherweise verhindern könne.

Was den falschen Dachüberstand betrifft: Der Gemeinderat muss nun in seiner Sitzung am heutigen Montag nochmals über den Tekturantrag entscheiden. Bei einer erneuten Ablehnung durch den Gemeinderat könnte das Landratsamt das Einvernehmen auch ersetzen. Dann würde das Dach so bleiben können, wie es ist.

