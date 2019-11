„Extrem lauter Knall“: Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Reichling

Ein lauter Knall hat in der Nacht auf vergangenen Sonntag die Reichlinger aufgeschreckt. Unbekannte Täter waren dem Zigarettenautomat in der Flößerstraße mit rabiaten Mitteln zu Leibe gerückt.

Am Sonntagmorgen verständigten Anwohner der Flößerstraße in Reichling die Polizei in Landsberg, nachdem sie einen stark beschädigten und offensichtlich aufgebrochenen Zigarettenautomaten, der an der Hauswand eines Anwesens befestigt ist, bemerkt hatten.

Soweit die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, die für die weiteren Ermittlungen zuständig ist, bislang feststellen konnte, wurde von unbekannten Tätern möglicherweise Gas eingeleitet, was zu einer Verpuffung führte, das Metallgehäuse des Automaten massiv beschädigte und auch die dahinter liegende Hauswand in Mitleidenschaft zog.

Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt

Zeugen berichteten den aufnehmenden Beamten von einem extrem lauten Knall gegen 00.45 Uhr. Gegen 23.00 Uhr war der Automat noch intakt.

Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden ist derzeit noch unklar. Der Automat wurde erst vor zwei Tagen geleert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120 entgegen.

