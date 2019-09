Reichlinger Orgel wird am 29. September geweiht

Die Reichlinger Orgel wird an diesem Sonntag, 29. September, um 10 Uhr feierlich eingeweiht. Das Pontifikalamt zur Orgelweihe in St. Nikolaus Reichling findet mit Weihbischof Florian Wörner statt. Es musizieren Jochen Geisenberger an der Orgel sowie das Motschenbacher Quintett des Bundespolizeiorchesters München.

Reichling – Freude herrscht in Reichling, dass an diesem Sonntag die neue Orgel eingeweiht wird. Das erste Erklingen der Orgel soll die soziale Arbeit für bedürftige Kinder und Familien unterstützen. Die Kollekte der Weihemesse kommt daher der Caritas zugute.

Am Weihetag der Orgel spielt nachmittags um 14.30 Uhr der gebürtige Apfeldorfer Jürgen Geiger ein Konzert. Geiger hatte in seiner Jugendzeit die Leitung des Reichlinger Kirchenchors inne. Seit 2008 organisiert ein „Orgelteam“ diverse Aktionen für „den guten Ton in Reichling“, darunter ist neben Orgelwein, Gesangs- und Konzertveranstaltungen, Orgelpfeifen-Versteigerung und Patenschaften und Tombolas auch der jährliche Orgellauf.

Der hat am vergangenen Sonntag stattgefunden, also passend kurz vor der Orgelweihe. Dabei war die älteste Teilnehmerin die 93-jährige Hedwig Heger. Wenn sie heuer auch nicht die ganze Runde mit ihrem Rollator geschafft hat, ein Stück „für den guten Ton“ hat sie auch heuer beigetragen. Für dieses Engagement gab es einen Frühstücksgutschein.

Die größte Gruppe beim Orgellauf war die Familie Wachs mit den beiden Eltern und vier Kinder. Sie erhielten auch eine Anerkennung. Für alle Kinder gab es Orgellaufmedaillons und Schweißbänder.

Am Sonntag wird es dann die „Belohnung“ für die vielen stattgefundenen Aktionen geben, wenn zur Weihe die neue Orgel in der Kirche erklingt, „denn der Klang der Orgel vermag die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel emporzuheben“, wie Pfarrer Michael Vogg sagt.

Großes Engagement und viele Spenden

Nach elf Jahren Planung, sehr schönen Aktionen, die Spaß bereiteten, viel Engagement und einigen großen und vielen kleineren Spenden, sowie Zuwendungen von politischer Gemeinde und verschiedenen Stiftungen, ist es nun soweit: Die neue Orgel in St. Nikolaus wird geweiht. Sie wurde so besonders, weil sich eine ganze Menge an Menschen über Jahre hinweg eingebracht und engagiert haben. Schon bei der Planung der Orgel wurde so vieles bedacht. Fahrten wurden unternommen, Orgeln und Orgelwerkstätten wurden besichtigt. Mit vielen Fachleuten und Musikern wurde Kontakt gehalten und diskutiert. Sehr sorgfältig wurde der Orgelbauer gewählt – „und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir mit Stefan Heiß aus Vöhringen, die richtige Wahl getroffen haben“, so Vogg.

Beim Abbau der alten Orgel und Aufbau der neuen wurde auch durch Ehrenamtliche hart angepackt und viel geleistet. Ebenso wurden die Orgelbauer privat beherbergt – und vieles, vieles mehr ist in elf Jahren „Für den guten Ton“ geschehen. Dafür sage ich DANKE! – Einiges an Informationen „Geschichtliches und Aktuelles“ wird in einer liebevoll gestalteten Festschrift, die zur Weihe erscheint, zu lesen sein“. Im Namen von Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat, Kirchenmusikern und dem Orgelteam lädt Pfarrer Vogg zur Orgelweihe ein.

20 Register und 1211 Pfeifen

Zur Orgel selbst: Auf der zweiten Empore der Kirche St. Nikolaus in Reichling erklingt nun eine mechanische Schleifadenorgel mit 20 Registern und 1211 Pfeifen, die sich auf zwei Manuale und das Pedalwerk verteilen. Eine Besonderheit und in der Region und selten anzutreffen sind die Röhrenglocken, der Zimbelstern, die Nachtigall und der Kuckuck. Der Spieltisch des Organisten ist in Nußbaum-Holz erstellt. Die Manualtasten sind in Ebenholz und Bein gefertigt. Alle Registerzüge sind aus Ebenholz gedrechselt.

Ein beschriebenes Porzellanplättchen ist in jedem Registerzug eingelassen, um die Register schnell zu erkennen. Eine Setzeranlage mit 10 000 Speichermöglichkeiten erleichtert dem Organisten schnell den Wechsel von Klangfarben. Sub- und Superoktavkoppeln geben dem Instrument noch einmal eine Vielzahl von Klangmöglichkeiten.

Das neue Orgelgehäuse ist in besten handwerklichen Ausführungen mit Schlitz und Zapfen sowie Zinken gefertigt. Nur bestes abgelagertes Fichtenholz wurde von Schreiner Martin Ludwig verwendet. Orgelbauerin Lea Herter, der Orgelbaumeister Stefan Heiß sowie Intonateur Matthias Wirth, der für die künstlerisch ausgewogene Intonation in Feinabstimmung auf den Kirchenraum sorgte, waren wochenlang vor Ort. Das Orgelwerk ist laut dem Orgelbaumeister eines der wenigen neuen Orgeln, die in der Diözese Augsburg noch gebaut werden.

Weitere Termine: Am Donnerstag, 3. Oktober, gibt es um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem früheren Andechser Kirchenmusiker Anton Pfell. Bei der Sonntagsmesse am 6. Oktober um 10 Uhr wird der Kirchenchor Reichling musizieren.

Gisela Klöck

