Johannes Leis will die Reichlinger wieder zu einem „Wir“ zusammenführen

Von: Manuela Schmid

Ein ereignisreiches Jahr erwartet die Gemeinde Reichling. © LEW

Ein ereignisreiches Jahr erwartet die Gemeinde Reichling: Ein Großprojekt, der Happerger in Ludenhausen, kann abgeschlossen werden. Dagegen stehen die Planungen für die Schaffung von Kindergartenplätzen in Ludenhausen und Weichenstellungen hinsichtlich der Wasserversorgung noch bevor.

Reichling – „Voller Zuversicht blicken wir als Gremium auf ein Jahr, in dem viele Projekte abgeschlossen und neue angegangen werden“, sagt Reichlings Bürgermeister Johannes Leis in seiner Vorausschau auf 2023. Dabei war das vergangene Jahr nicht immer einfach.

Der Gemeinderat musste umstrittene Entscheidungen fällen, allen voran zur Standortfrage für die zusätzlichen Kindergartenräumlichkeiten. Dabei waren nicht alle Bürger mit der Gemeinderatsentscheidung zufrieden, da einige lieber eine Kindergartenerweiterung in Reichling gesehen hätten anstatt eines Umbaus der Schule in Ludenhausen.

Happerger so gut wie fertig

Als wichtige Aufgabe sieht es Leis jetzt an, einzelne Gruppierungen, die sich durch strittige Themen gebildet hätten, wieder zu einer Gemeinschaft, einem „Wir“ zusammenzuführen. Nach der schwierigen Entscheidung über die Standortfrage wird die Gemeinde nun für die Schaffung der neuen Kindergartenplätze in die Planungsphase gehen. Hierzu wurden bereits Angebote bei Planungsbüros eingeholt. Vorgesehen ist ein Umbau der alten Schule in Ludenhausen, damit dort zwei Kindergartengruppen eingerichtet werden können.

Reichlings Bürgermeister Johannes Leis und dem Gemeinderat steht ein arbeitsreiches Jahr bevor. © Schmid

Ein anderes Projekt in Ludenhausen kann heuer endlich abgeschlossen werden: Mitte diesen Jahres steht die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses Happerger bevor. Der ehemalige alte Gasthof ist zu einem ansprechenden Dorfgemeinschaftshaus umgebaut worden. Auch von Bürgern gab es einiges an Lob für das gelungene Ergebnis. Erst zuletzt bei der Bürgerversammlung habe ein Anwesender das Vorhaben als „Fünf-Sterne“-Projekt gelobt, erinnert Leis und betont: „Dies ist ein Ritterschlag für all’ die ehrenamtliche Arbeit, die organisatorisch, planerisch und tatkräftig durch die Bürgerschaft unserer Gemeinde geleistet wurde.“ Auch die Außenanlagen am Happerger werden dieses Jahr ausgeschrieben und begonnen. „Hierfür können wir eine Förderung von nahezu 400 000 Euro verbuchen“, freut sich Leis.

Kombination aus Vereinestadel und Bauhof

Am Leitenberg in Ludenhausen soll auf einer gemeindlichen Fläche – wie schon am „Schmidfeld“ geschehen – eine Baulücke geschlossen werden. Geplant sind drei Grundstücke in einer Größe von 750 bis 1000 Quadratmetern. Der Ausbau des Baugebietes „Kinsfeld“ in Reichling soll im Laufe der ersten Jahreshälfte abgeschlossen und an Bauwerber vermarktet werden.

In den Fokus rutschen soll dieses Jahr die Errichtung eines Vereinestadels in Kombination mit einem neuen Bauhof: Hier will der Gemeinderat heuer über einen möglichen Standort in Reichling diskutieren. Diese freiwillige Aufgabe der Gemeinde könne nun geplant werden, nachdem an anderer Stelle voraussichtlich 1,5 Millionen Euro eingespart worden seien, erörtert Leis: Um so viel kommt nämlich der Umbau der Schule in Ludenhausen zu einem Kindergarten wohl günstiger, als eine Kindergarten-Erweiterung im Garten des Bestandsgebäudes in Reichling.

Wasserversorgung, Energiewende und Gasbohrungen

Nicht ganz einfach wird sich dieses Jahr die Ertüchtigung der Wasserversorgung der Gemeinde gestalten: „Hier ist Weitsicht gefragt, um unsere Gemeinde planerisch für die Zukunft gut aufzustellen“, meint der Bürgermeister. Eine Studie hatte ergeben, dass bei der Reichlinger Wasserversorgung dringende Maßnahmen nötig seien. Auch ein neuer Brunnen ist im Gespräch.

Ebenso wird die Energiewende dieses Jahr im Reichlinger Gemeinderat ankommen: Es stehen eine Klausurtagung und eine anschließende Flächennutzungsplanänderung an. Es sollen Flächen zur Wind- und Solarenergiegewinnung gefunden und ausgewiesen werden.

Ein Thema, das die Reichlinger auch sehr bewegt, sind die von der Firma „Genexco“ angestrebten Gasbohrungen östlich von Reichling. Als Kernaufgabe der Gemeinde sieht Leis die Aufklärung der Bürger über die Bohrungen und die Einbeziehung der Bevölkerung an: „Bei diesem Vorhaben stehen wir als Gemeinderat und Bürgermeister in der Rolle der Vermittler zwischen Staatsregierung, Gasunternehmen und Bürgern.“

