Sudbury-Schule Ludenhausen wird Kindergarten-Außenstelle für Reichling

Von: Manuela Schmid

Über 50 Reichlinger verfolgten ob des Themas Kindergarten die jüngste Reichlinger Gemeinderatssitzung. © Schmid

Die Gemeinde Reichling wird künftig gleich in zwei Ortsteilen einen Kindergarten haben: Die alte Schule in Ludenhausen wird nun zur Kindertagesstätte umgebaut.

Reichling – Die Idee, die ehemalige Sudbury-Schule in Ludenhausen in einen zweigruppigen Kindergarten umzuwandeln und damit eine Lösung für die Platznot in der „Wurzbergoase“ in Reichling zu haben, war umstritten. Denn viele – insbesondere von den Eltern – hätten sich lieber einen Erweiterungsbau an der bestehenden Einrichtung in Reichling gewünscht. Auch im Gemeinderat gab es Befürworter für einen Anbau: Doch letztlich entschied sich das Gremium mit acht zu fünf Stimmen für die Lösung in Ludenhausen und damit gegen einen Erweiterungsbau in Reichling.

Welch großes Interesse die Kindergarten-Standortfrage in der Bevölkerung hat, zeigte die jüngste Reichlinger Gemeinderatssitzung: Die rund 50 Besucher – hauptsächlich Mütter und Väter von Kindergartenkindern und künftigen Kindergartenkindern – drängten sich im Sitzungssaal. Die Elternschaft des Kindergartens hatte zur Sitzung auch einen Antrag gestellt. Sie forderte eine genaue Gegenüberstellung der Kosten sowie der Folgekosten für die nächsten 20 Jahre für beide Alternativen. Zudem forderten sie, dass der Gemeinderat vorher festlegen sollte, welche Kinder dann nach Reichling und welche nach Ludenhausen kommen würden.

Die ehemalige Sudbury-Schule in Ludenhausen wird für die Kindergarten-Kinder umgebaut. © Schmid

Bürgermeister Johannes Leis erklärte, dass über letztere Frage erst dann entschieden werden könne, wenn der Kindergarten in Ludenhausen eröffnet werde. Es könnte aber vom Gemeinderat festgelegt werden, dass zum Beispiel Geschwister die gleiche Einrichtung besuchen dürften.

Was die Kosten angeht, präsentierte er kurz die bereits bekannten Zahlen. Demnach kommt der Umbau der Schule in Ludenhausen mit Kosten zwischen 73 000 und 693 000 Euro – je nach Ausbaustufe – deutlich günstiger als ein Anbau in Reichling (Kostenschätzung: 2,24 Millionen Euro).

Kindergarten würde Bestandsschutz verlieren

Hans-Jürgen Korn plädierte dafür, dass sich der Gemeinderat die Sache noch einmal genauer überlegen und in die Entscheidung auch die Bürger einbeziehen sollte – vielleicht auch in Form eines Bürgerentscheides. Auch neue Ideen schloss er nicht aus.

Thomas Schelle und Bernd Glück meinten, dass man nicht nochmals überlegen und lieber keine Zeit mehr verlieren sollte. Alexander Graf sagte, die Gemeinde sollte „weitsichtiger sein“: Die Lösung in Ludenhausen sei im Hinblick auf den vermehrten Personalaufwand und sonstige Folgekosten sehr kurzfristig gedacht. Heinrich Quartal verwies darauf, dass der Kindergarten in Reichling seinen Bestandsschutz verliere, wenn das Gebäude erweitert würde.

Personal hätte gerne alle Kinder unter einem Dach

Letztlich gaben hauptsächlich die Kosten den Ausschlag für die Entscheidung für die alte Schule Ludenhausen. Die Gemeinde habe einen Anbau „nicht im Kreuz“, meinte Quartal. Glück und Stehpan Leis verwiesen darauf, dass die Gemeinde für einen Anbau in Reichling lange am Kredit abzahlen würde. „Wir können uns das nicht leisten“, so Stephan Leis.

Mit der Lösung in Ludenhausen spare sich die Gemeinde viel Geld, so Glück. Es gebe auch Eltern, die kein Problem mit den zwei Standorten hätten, erklärte er. Kindergartenleiterin Petra Stäbel führte aus, dass das Personal es vorgezogen hätte, wenn die Kinder alle unter einem Dach geblieben wären.

