75 Jahre SV Reichling mit Festabend und jeder Menge Sport gefeiert

Ehrungen beim SV Reichling Teil I: (v.l.) Willi Ehrlich mit Sohn Roland, Monika Christl, Max Dittrich, SVR-Chef Hermann Jahl, Konrad Noll und Rainer Waschke (BLSV). © Klöck

Der SV Reichling besteht seit 75 Jahren: Das ist kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus sowie auf dem Sportplatz groß gefeiert worden.

Reichling – Feierlich der Anlass, groß die Besucherschar im Reichlinger Dorfgemeinschaftshaus: Der SV-Vorsitzende Hermann Jahl erinnerte beim Festabend zum 75-jährigen Bestehen des Reichlinger Sportvereins daran, dass bereits im Jahr 1933 der erste Fußballplatz mit Schaufeln und Pickeln geschaffen worden war. „1947 wurde dann der Sportverein gegründet und der Platz weiter ausgebaut“, so Jahl.

Die Chronik belegt, dass nach dem Gründungsjahr die Bauern um Lebensmittelspenden für die Fußballer gebeten wurden. Jahl konnte sich noch daran erinnern, wie sackweise Sägemehl vom örtlichen Sägewerk zum Aufsähen der Linien am Sportplatz von den Fußballern herangeschafft wurde. „Dies alles gehört der Vergangenheit an, doch Sport verbindet heute noch“, so der SVR-Chef.

Urkunden und Kuscheldecken mit dem Vereinslogo

Das bewiesen auch die vielen Helfer des Fest-Wochenendes. Junge Vereinsmitglieder, die sich für den Sport, der vielfältig im Verein angeboten wird, starkmachen und eine rührige Vorstandschaft waren es auch, die für reibungslosen Ablauf, Verpflegung und Unterhaltungen sorgten.

Beim Festabend wurden auch treue Mitglieder ausgezeichnet sowie verdiente Mitglieder aus dem Vorstand. Sie erhielten Urkunden sowie als Ehrengaben Kuscheldecken mit dem Vereinslogo. Vorgenommen wurden die Ehrungen vom Kreisvorsitzenden im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV), Rainer Waschke, und dem Fußballverbands-Kreisvorsitzenden (BFV) Heinz Eckl. In ihren Grußworten sprachen beide von der Wichtigkeit des Sportes und dankten dem Verein und seinen Mitgliedern für die wertvolle Arbeit.

Verbands-Ehrennadel in Gold gleich mehrfach

Hermann Jahl und Kathi Huber moderierten abwechselnd bei den Ehrungen. Monika Christl ist seit 34, Willi Ehrlich seit 37 und Konrad Noll bereits seit 70 Jahren Mitglied im Reichlinger Sportverein. Max Dittrich ist seit 38 Jahren Vereinsmitglied und war sechs Jahre Vorstand.

Ehrungen beim SV Reichling Teil II: (v.l.) Heidi Höbel, Alexander Graf, Edwin Eldner, Bärbel Schwentzek und Josef Harrer. © Klöck

Die Ehrungen gingen aber noch weiter: Edwin Eldner erhielt die Verbands-Ehrennadel in Gold (BFV) sowie die Verdienstnadel in Gold (BLSV). Eldner ist seit 47 Jahren dem Verein treu. Er war 25 Jahre zweiter Vorsitzender, etliche Jahre Jugendtrainer sowie beim Bauen und Sanieren der Sportgebäude maßgeblich beteiligt und immer da, wenn es auf und um den Platz herum Arbeiten zu erledigen gab.

Auch den Vorsitzenden ausgezeichnet

Bereits auf 50 Jahre Mitgliedschaft blickt Josef Harrer zurück, der 39 Jahre die Finanzen des Vereins als Kassier im Griff hatte. Nach wie vor ist er als G-Jugendtrainer aktiv. Er erhielt die Verbands- Ehrennadel in Gold (BFV) sowie die Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz (BLSV).

Hermann Jahl ist seit 45 Jahren Mitglied im Verein, war vier Jahre Abteilungsleiter Fußball, zwölf Jahre zweiter Abteilungsleiter Tennis und ist seit 2006 Vorstand des Sportvereins. Er erhielt die Verbands-Ehrennadel in Gold (BFV) sowie die Verdienstnadel in Silber (BLSV).

Die Ehrennadel in Gold (BLSV) wurde auch an Alexander Graf überreicht für zehn Jahre Beisitzer im Vorstand. Er ist seit 47 Jahren Mitglied im Verein.

Den Lech-Cup ausgerichtet

Heidi Höbel ist seit 35 Jahren Mitglied im SVR. Sie war elf Jahre zweite Abteilungsleiterin Tennis, ist seit 2007 Beisitzerin und seit 2004 Übungsleiterin des Mädchenturnens. Für ihr Engagement erhielt sie die Verdienstnadel in Silber mit Gold (BLSV).

Bärbel Schwentzek ist seit über 40 Jahren Mitglied im Sportverein. Sie legte 1981 den Grundstein für das Mutter-Kind-Turnen. Sie war zudem viele Jahre Abteilungs- und Übungsleiterin beim Frauenturnen, ist seit 2007 Beisitzerin und war von 1993 bis vor Kurzem Schriftführerin der Tennisabteilung. Dafür wurde ihr die Verdienstnadel in Gold (BLSV) überreicht.

Zum Abschluss das Spiel „Jung gegen Alt“

Das 75-jährige Bestehen des SVR wurde aber auch sportlich gefeiert: So richteten die Reichlinger Lech-Cup aus, bei dem der SV Apfeldorf im Elfmeter-Schießen gegen Rott gewann. Zudem gab es quasi einen „Tag des Sport“, bei dem sich alle Abteilungen mit ihren Angeboten vorstellten.

Den „Sieg des Herzens“ holte sich zum Abschluss der Jubiläums-Feierlichkeiten die „alte“ Meistermannschaft Reichlings, als sie mit der aktuellen ersten Mannschaft ins Duell ging. Dabei kämpften Väter gegen Söhne oder Onkel gegen Neffen. Es war eine Freude und ein gelungener Abschluss des Festes unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer. Dabei war nicht so wichtig, dass die Jungen mit 4:0 gewannen, die Freude war allen ins Gesicht geschrieben.

Gisela Klöck

