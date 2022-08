Leichte Bikes von BH – 16,8 kg und eigener Motor

Teilen

Bei Berg- & Radsport Lerf können Sie sich über Räder informieren. © Berg- & Radsport Lerf

Die Federgewicht-Revolution von BH: Bikes mit 16,8 kg und eigenem Motor. Experte Radsport Lerf in Schongau präsentiert Modelle des spanischen Herstellers mit einer top E-Experience.

Auf leichte und elektrisierte Mountainbikes haben passionierte FahrerInnen lange gewartet – jetzt ist ein Top-Federgewicht

auf dem Markt. Von diesem neuen Modell des spanischen Herstellers BH ist Radsport-Experte Helmut Lerf aus Schongau begeistert. „Wir können unseren Kunden ganz frisch im Sortiment jetzt eine Leichtgewicht-Revolution im E-Race-Fully präsentieren, die ihresgleichen sucht“. BH hat sich dabei mal wieder selbst übertroffen. Erst das E-Rennrad jetzt das E-Race-Fully „iLynx Race Carbon“ und das iLynx Trail mit einem Federweg von 150 mm: BH Bikes setzt bei seinen eigenen Modellen zunehmend auf den eigenen Motor. Eine hohe Reichweite, natürliches Fahrverhalten und niedriges Gewicht bei hoher Leistung sollen nun auch am Berg

die uneingeschränkte E-Experience ermöglichen.

Radsport Lerf: Eher Geschwindigkeit als Drops und Airtime

Wer auf der Suche nach einem High-End Fully ist, welches vor allem für rasante Abfahrten und hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist, dem bietet das iLynx Carbon alles, was das Biker-Herz höherschlagen lässt. Für reine Downhill-Action und fette Pump-Trails sind jedoch eher andere Bikes sinnvoll. Mit 100 bis 120 mm Federweg und seiner Racing-Geometrie ist das iLynx eher auf Geschwindigkeit ausgelegt als auf heftige Drops und Airtime. Das iLynx Trail Carbon mit einem Federweg von 150 mm und einem Gewicht unter 20 kg liegt in der Preisklasse ab 6599 bis 9099 Euro. Der Antrieb ist wie beim iLynx Race Carbon der absolut gleiche, wie auch der Akku und die Leistungsdaten.

Radsport Lerf: Karbonrahmen wiegt nur rund 2000 Gramm

Optisch ist das BH iLynx Race Carbon nicht von dem rein muskelbetriebenen Modell Lynx Race Evo zu unterscheiden. Mit gleichen Geometriedaten und ebenfalls im HCIM-Verfahren (Hollow-Core-Internal-Mouldin) hergestellt, wiegt der Karbonrahmen des Fullys

von BH nur 2050 Gramm. Eine gute Basis für die federleichte Fahrt am Berg. Im Bereich der E-MTBs gilt ein Gewicht unter 20 Kilogramm allgemein schon als leicht. Mit 16,8 Kilogramm Gesamtgewicht unterbietet das BH Lynx Race Evo allerdings in der Fliegengewichtsklasse sogar viele andere High-End Modelle.

Berg- & Radsport Lerf vertreibt Modelle des spanischen Herstellers BH. © Berg- & Radsport Lerf

Radsport Lerf: Pro Akku-Ladung bis zu 130 Kilometer Reichweite

BH Bikes setzt auch beim iLynx Race Carbon auf den eigenen Antrieb BH 2ESMAG. Der Motor ist kompakt gebaut und verschwindet damit beinahe komplett hinter der Kurbelgarnitur. Durch das Magnesium-Gehäuse kann das Gewicht zusätzlich reduziert werden – auf nur 2,2 Kilogramm. Mit 65 Newtonmetern Drehmoment sollte der BH 2ESMAG auch am Berg in den meisten Fällen gut vorankommen.

Die angegebene Reichweite des BH iLynx Carbon hingegen ist definitiv nicht mehr „minimal“. Bis zu 130 Kilometer soll eine Ladung des Akkus mit 540 Wattstunden Kapazität bringen. Mit 180 Wattstunden XPro Range-Extender im Flaschenformat sollen es sogar ganze 175 Kilometer sein. BH arbeitete in der Vergangenheit allerdings nicht nur am eigenen Motor. Besonders die kleinen Details am iLynx Carbon zeugen vom genauen Auge der Fahrradbauer. Kabel und Züge, welche unauffällig im Steuersatz eines E-Bikes verschwinden, sind schon längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ein integriertes Multitool allerdings schon.



Das FIT (Fast Intervention Tool) steckt unsichtbar im Gabelschaft und bietet doch alles, was für eine Schnellreparatur am Race-Trail nötig ist: Innensechskantschlüssel der Größen 2.5, 3, 4, 5 und 6 sowie einen Torx T25 Aufsatz, Kettennieter, Kettenschloss und CO2

Adapter. Schiefer Lenker, gerissene Kette oder ein platter Reifen können damit für die letzte Abfahrt fit gemacht werden.

Das FIT (Fast Intervention Tool) steckt unsichtbar im Gabelschaft – so können Sie schnell etwas am Rad reparieren. © Berg- & Radsport Lerf

Radsport Lerf: Federgewicht rechtfertigt sportliche Preise

Die iLynx Carbon-Modelle sind ab sofort in vier verschiedenen Ausführungen zu einem Preis von 6.299 bis 9.299 Euro zu haben.

Ein sportlicher Preis – in der entsprechenden Gewichtsklasse jedoch vergleichsweise günstig. Die E-Fullys gibt es ab Werk in vier verschiedenen Farben und den Größen S, M und L. „Individualisten können zusätzlich ihr eigenes Farbdesign auf der Website von BH Bikes entwerfen“, freut sich Helmut Lerf mitzuteilen. „Schaut einfach bei uns vorbei!“

Kontakt

Berg- & Radsport Lerf

Am Lerchenfeld 6

86956 Schongau

Telefon: 08861-2664

www.sport-lerf.de