Der neue Kindergarten in Rott bekommt einen Keller, aber keine Lüftung

Von: Roland Halmel

Der Lageplan des neuen Rotter Kindergartens, der in Form eines eigenen Gebäudes realisiert wird. © Architekt

Seit rund zwei Jahren wird in Rott über die Erweiterung des Kindergartens gesprochen, der aus allen Nähten platzt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die ersten Entwurfspläne für das rund vier Millionen Euro teure Projekt vorgestellt.

Rott – „Jetzt haben wir die Grundlage für die weiteren Planungen“, meinte Rotts Bürgermeister Fritz Schneider, nachdem das Architektenehepaar Füllemann aus Gilching die Pläne für die Zufahrt und das Gebäude sowie der Fachplaner Markus Mayr die Pläne für die Heizung und Lüftung vorgestellt hatten. „Die Gebäudevarianten unterscheiden sich vor allem in der Lage der Garderoben“, erklärte Verena Füllemann, die die drei Varianten für das Gebäude mit Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss präsentierte.

Bei allen gleich ist der Zugang von der Nordseite her. Die Gruppenräume sind im Erd- und Obergeschoss. Im Dach sind Lager, Aufenthalts- und Besprechungsräume für das Personal vorgesehen. Unterschiede gab es neben dem Standort der Garderobe auch in der Größe des Büros im Eingangsbereich. „Das Landratsamt hat auf den Entwurf hin auch schon die Rückfrage nach dem Vorratsraum gestellt“, erklärte die Architektin, nachdem dieser Raum in den verschiedenen Varianten unterschiedlich ausfällt und zum Teil auch gar nicht vorhanden ist.

„Wir brauchen eigentlich keinen Vorratsraum, und es gibt auch den Wunsch nach einem großen Büro“, meinte Bürgermeister Fritz Schneider. „Eine gemeinsame Garderobe für alle Gruppen hat Vorzüge, und das ist nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung auch machbar“, ergänzte Schneider, der sich klar für die Variante zwei aussprach, die seine angesprochenen Punkte am besten berücksichtigt.

Auf der Spielwiese (eingezäunt) des bisherigen Rotter Kindergartens soll das neue Gebäude entstehen. © Halmel

Die Rotter Gemeinderäte tendierten in der anschließenden Diskussion in eine ähnliche Richtung. Bei der Abstimmung bekam diese Variante auch ohne Gegenstimme den Vorzug. Rege wurde im Anschluss aber über das Für und Wider einer Lüftungsanlage für den Neubau gesprochen. „Bei der Lüftung reden wir von Kosten von etwa 500 000 Euro, wobei man auch ohne auskommen kann“, führte Achim Füllemann aus.

Auch Heizungsplaner Mayr pflichtete dem bei. „Gebäude in dieser ländlichen Umgebung funktionieren auch ohne Lüftung, das haben wir schon bei einigen anderen Kindergärten praktiziert, und es funktioniert“, ergänzte er.

Klare Entscheidung gegen Lüftung

Diese Erkenntnisse hatten die Gemeinderäte auch aus ihren Besuchen in den vergangenen Monaten bei neu gebauten Kindergärten mitgenommen. Die Abstimmung fiel dann auch mit 11:0 Stimmen gegen eine Lüftung entsprechend deutlich aus.

Nicht so klar war das Meinungsbild beim Thema Unterkellerung: Während der Bürgermeister und auch die Architekten diese als nicht notwendig erachteten, sprachen sich zahlreiche Ratsmitglieder für einen Keller aus. „Wir finden dafür eine Nutzung und gewinnen Raum“, war dabei der Tenor aus dem Gremium, die etwa 400 000 Euro, die für die Unterkellerung veranschlagt sind, in die Hand zu nehmen.

„Im Keller bräuchten wir aber eine mechanische Lüftung“, meinte der Heizungsplaner. Letztlich entschied sich der Gemeinderat mit 8:3 Stimmen, die Planung mit einer Unterkellerung voranzutreiben. Darüber hinaus wurde auch über die Heizung gesprochen, die möglichst in Form eines Nahwärmenetzes zusammen mit den benachbarten öffentlichen Gebäuden realisiert werden soll.

Zudem war die Feuerwehrzufahrt zum neuen Gebäude, das nicht direkt an den Bestand angebaut wird, ein Thema. „Dazu habe ich auch schon Kontakt mit dem Kreisbrandmeister aufgenommen“, berichtete Verena Füllemann. Die Zufahrt soll über den neuen Parkplatz an der Aussegnungshalle auf der Nordseite erfolgen.