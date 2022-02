Statt 69 Höfen nur noch 12: Neues Heimatbuch beschäftigt sich mit Wandel in Rott

Von: Manuela Schmid

So sieht es heute an selber Stelle aus: Die Apotheke in Rott (links) nun mit dem neuen Ärztehaus (rechts). © Manuela Schmid

Wie hat sich das Dorf entwickelt? Damit beschäftigt sich das neue Rotter Heimatbuch. Genau 25 Jahre nach der Erstausgabe erscheint heuer der Fortsetzungsband.

Rott – Vor genau 25 Jahren erschien das „Heimatbuch Rott“. Pünktlich zum Jubiläum gibt es jetzt ein Nachfolgewerk: Der Titel des neuen Buches, das von der Gemeinde Rott in Zusammenarbeit mit dem Museumsverein herausgegeben wird, lautet: „Ein Dorf im Wandel, Rott 1996 bis heute“.

Genau diesen Titel hatte bereits eine Sonderausstellung im Rotter Dorfmuseum im Jahr 2018 getragen: Damals war schon die Idee zu dem neuen Buch entstanden. Die Idee wurde mittlerweile in die Tat umgesetzt – das Ergänzungsbuch ist bereits fertiggestellt und geht nun in den Druck. „Eine gewisse Vorarbeit in Bild und Text war ja durch diese Ausstellung bereits vorhanden“, erklärt der ehemalige Museumsleiter Konrad Erhard.

Das alte Bild zeigt die Apotheke (links) und das ehemalige Schulnebengebäude (rechts). © Manuela Schmid

Wandel in den Dörfern

Als Ortschronist, der sein ganzes Leben in dem Dorf verbracht hat, liege es ihm am Herzen, „zu beschreiben, wie sich unsere Dörfer und das Leben auf dem Dorf in diesen Jahren verändert haben“, erläutert Erhard. „Und dieser Wandel in den letzten Jahrzehnten betrifft ja nicht nur Rott, sondern eigentlich alle unsere Dörfer im Land.“ Damit hatte sich der pensionierte Lehrer eine Aufgabe gestellt, die ihn und seine Frau die vergangenen Monate über sehr gefordert hatte.

Zumal der Ortschronist auch einen Großteil der rund 200 Farbfotos selbst gemacht hat. Im Jahr 1996, als das alte Heimatbuch erschienen war, sei der Druck von Farbfotos noch sehr teuer gewesen, erklärt Erhard. Aus diesem Grund waren damals nur wenige Seiten in Farbe gedruckt worden. Im Gegensatz dazu wartet das neue Buch nun mit umfassendem Fotomaterial auf.

Neben allgemeinen Informationen wie „Dorfgeschichte in Kurzform“, „Maßnahmen der Gemeinde seit 1996“ sowie Ausführungen über die Pfarrei-Geschichte sowie die Schule und den Kindergarten enthält das Buch unter anderem noch die Kapitel „Rott verändert sein Aussehen“, „Großprojekte“, „Straßenbau“, „Vereinsleben“, „Landwirtschaft und Landtechnik“ und „Brauchtum im Jahreslauf“.

Viele Themen beeindruckten auch den Ortchronisten

„Mich persönlich haben einige Themen besonders beeindruckt, wie zum Beispiel das sogenannte Höfesterben“, erklärt Erhard. Eine Grafik im Buch zeigt, dass in den vergangenen 50 Jahren die Zahl der Höfe von 69 auf zwölf gesunken ist. „Außerdem hatte Rott mal sieben Tankstellen – wenn auch nur kleine“, legt der Ortschronist dar. Heute gebe es hingegen gar keine Tankstelle mehr. Und in der Gemeinde habe es auch einmal eine Handvoll Lebensmittelgeschäfte gegeben, auch daran erinnert der frühere Museumsleiter.

Ihn habe auch beeindruckt, wie das sogenannte Oberdorf gewachsen ist, erzählt Konrad Erhard: 1810 habe es dort nur vier Häuser gegeben, im Jahr 1919 dann schon 18, und heutzutage bereits über 250. „Die Zeit hat sich verändert, die Dörfer haben sich verändert, aber auch die Menschen selber haben sich natürlich in den letzten Jahrzehnten verändert“, fasst Erhard seine Eindrücke zusammen, die er bei der Arbeit an dem Buch gewonnen hat.

Der Inhalt des Heimatbuches, das rund 100 Seiten sowie circa 200 Fotos umfasst, wird momentan zum Druck vorbereitet. Anfang April kann das Buch dann gekauft werden, so der Plan. Unter anderem im Rathaus – die anderen Verkaufsstellen sollen noch bekannt gegeben werden.

