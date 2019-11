In Rott: Vandalen zerstören Dixi-Klo

Das völlig zerstörte Dixi-Klo an der Baustelle der Freiflächen-PV-Anlagen in Rott.

Täter gesucht

von Roland Halmel schließen

Kein schönes Bild gab die mobile Toilette an der Baustelle der Photovoltaik-Freiflächenanlage zwischen Rott und Reichling am vergangenen Wochenende ab. Das Dixi-Klo wurde komplett zerstört und lag in Einzelteile neben der Fahrbahn.