Rott: Vergabe im zweiten Anlauf

Am neuen Rotter Ärztehaus werden dieser Tage schon die Keller gebaut.

Zuschlag unter Zeitdruck für 473 000 Euro

Die Arbeiten am Keller des neuen Ärztehauses in Rott schreiten voran. Entsprechend groß war der Druck auf den Rotter Gemeinderat, in seiner jüngsten Sitzung die noch ausstehende Vergabe der Elektroarbeiten, die im ersten Anlauf nicht geklappt hat, zum Abschluss zu bringen.