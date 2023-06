Halbzeitbilanz von Rotts Bürgermeister Fritz Schneider: „Sehe mich als normaler Bürger mit Amt“

Von: Roland Halmel

Fritz Schneider ist seit drei Jahren Bürgermeister in Rott und fühlt sich in dem Amt sehr wohl. © halmel

Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sich in ihrem Privatleben geändert hat. Heute Fritz Schneider (Rott).

Herr Bürgermeister, hat sich seit der Wahl für sie privat etwas geändert, und gehen die Bürger jetzt anders mit Ihnen um?

Ja und nein. Als Bürgermeister werde ich schon ein bisschen anders wahrgenommen, aber nicht dramatisch. Ich war davor ja schon zweiter Bürgermeister, da bekommt man aber die Kritik nicht ganz so ab, wie der Rathauschef selbst.

Wie hat sich Ihre Arbeitszeit und Ihr Freizeitverhalten verändert?

Vor der Wahl war ich 40 Jahre lang selbstständig, da war ich es gewohnt, mir meine Arbeitszeit selbst einzuteilen. Daran hat sich auch als Wahlbeamter wenig geändert. Klar sind jetzt Abendveranstaltungen dazugekommen. Auch privat bin ich natürlich Bürgermeister. Da wird man natürlich in dieser Funktion angesprochen, und da weise ich auch keinen ab, das ist für mich wichtig. Es kann dann mal vorkommen, dass ich um 4 Uhr früh angerufen werde, weil ich als Bürgermeister gefragt bin.

Wie geht die Familie mit dem Thema Bürgermeister um, und fühlen Sie sich irgendwie als Promi?

Ich war davor zweiter Bürgermeister, meine Frau war lange Jahre in der Kommunalpolitik tätig. Für meine Familie ist das also nichts wirklich Neues oder Besonderes. Ich sehe mich als normaler Bürger von Rott, der ein Amt angenommen hat, für das ich gewählt wurde. Das führe ich gerne aus, weil es Spaß macht, mich gereizt hat und auch immer noch reizt.

In den drei Jahren Amtszeit ist einiges passiert: Was würden Sie als Erfolg verbuchen?

Der Ausbau der Gemeindestraßen war zu Beginn meiner Amtszeit ein wichtiges Thema. Da herrschte ein gewisser Zeitdruck. Wir haben das hinbekommen, das sehe ich als Erfolg, genauso wie das Projekt Ärztehaus. Wir blieben da weitgehend im Zeit- und Kostenrahmen, obwohl es schon eine große Herausforderung war. Auch der Ringschluss bei der Wasserversorgung ist gut gelaufen.

Was war nicht so erfreulich?

Eigentlich wenig und eher kleinere Sachen. Es gab ein paar Rechtsstreitigkeiten, die sich zum Teil über lange zurückliegende Dinge drehten.

Bei der Landjugend und deren Vereinsheim ist vielleicht auch nicht alles optimal gelaufen, oder?

Das hat sich zeitlich vielleicht etwas lange hingezogen, was aber auch der Corona-Situation geschuldet war. Eine Lösung war äußerst schwer zu finden, weil es keine geeigneten Räume gab. Das hat sich ja jetzt mit der Containerlösung geändert.

Hatten Sie damit gerechnet, dass das Thema Kindergartenerweiterung auf Sie zukommen würde?

Dass sich die Bedarfszahlen im Kindergarten so geändert haben, kam für mich schon überraschend. Diesen Tatsachen muss man aber ins Auge sehen, und der Gemeinderat hat darauf reagiert. Wer weiß, was passiert, wenn im Jahr 2025 die Verpflichtung kommt, den Schülern eine Ganztagesbetreuung zu bieten? Da werden einige vielleicht denken, braucht man das wirklich? Aber wenn das Angebot da ist, kann es sein, dass es auch sehr schnell angenommen wird. Manches kommt halt schneller, als man meint.

Als Bürgermeister nehmen Sie auch Trauungen vor: Wie lief es da, und gab es da Höhepunkt?

Es dürften in den drei Jahren so etwa 25 Trauungen gewesen sein. In der Corona-Zeit waren sie zum Teil in sehr kleinem Kreis. Ich hatte auch eine virtuelle, bei der nur das Brautpaar vor Ort und die Familie online zugeschaltet war. Die letzte Trauung war auch etwas Besonderes, da habe ich eine Gemeinderätin vermählt.

Wie ist der Umgang innerhalb des Gemeinderats und mit Ihrer Stellvertreterin?

Sehr gut. Ich glaube, dass mit mir alle gut zurechtkommen. Ich komme mit allen gut zurecht. Ich habe eine sehr demokratische Einstellung und möchte deshalb jedes Argument zulassen. Ich habe mit Sabine Blank eine sehr gute Stellvertreterin, mit der ich mich über alle Themen austauschen kann und die auch immer verfügbar ist, wenn ich mal weg muss.

Auch wenn es noch drei Jahre dauert bis zur nächsten Kommunalwahl: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob Sie erneut kandidieren werden?

Bis zur Aufstellungsversammlung sind es noch zweieinhalb Jahre. Da kann noch viel passieren. Keiner weiß, was morgen ist, deshalb will ich mich da noch nicht festlegen.



