Vom Kindergarten-Anbau bis zu möglichen Windkraft-Plänen: Was 2023 in Rott ansteht

Von: Roland Halmel

Rotts Bürgermeister Fritz Schneider in seinem Büro im Rathaus. © HALMEL

Seit gut zweieinhalb Jahren führt Fritz Schneider als Bürgermeister die Amtsgeschäfte im Rotter Rathaus. Im Interview blickt der Rathauschef auf das vergangene Jahr zurück und verrät, was die Gemeinde 2023 anpacken will.

Herr Bürgermeister Schneider, wie fällt Ihr Rückblick auf das letzte Jahr aus?

Schneider: Es war geprägt von Baumaßnahmen. Das Ärztehaus, unser zuletzt größtes Projekt, wurde fertiggestellt und die neue Aussegnungshalle wurde begonnen. Zudem haben wir den Wasserverbund mit unserer Nachbargemeinde abgeschlossen.

Gab es konkrete Projekte, deren Umsetzung durch die Krise erschwert wurde? Lief beim Großprojekt Ärztehaus alles nach Wunsch?

Schneider: Mit dem Ärztehaus bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es ist in 16 Monaten gebaut worden. In der Endfertigstellung sind wir in die Zeit reingekommen, in der die Handwerker zum Teil Personalprobleme hatten. Das eine oder andere Material war nicht lieferbar oder nur verzögert verfügbar. Wermutstropfen war der Wasserschaden im Schützenheim, das hätte es nicht gebraucht und war für alle Beteiligte sehr ärgerlich.

Gab es finanzielle Belastungen für die Gemeinde aus der Corona-Zeit?

Schneider: Ich habe vor kurzem den Haushaltsabschluss für 2022 bekommen. Da bin ich positiv überrascht. Bei den Einnahmen liegen wir auf dem Niveau der Vorjahre. Die Gewerbesteuer lässt sich noch nicht abschätzen.

Was sind die nächsten Herausforderungen in Rott?

Schneider: Das nächste größere Projekt ist die Erweiterung des Kindergartens. Wir werden da ein Gebäude an den bestehenden Kindergarten anbauen. Im Vorjahr hatten wir da die Findungsphase mit der Klärung der Standortfrage und der Vergabe der Planung. Bis der Plan uns gefällt und allen Vorgaben entspricht, wird es noch dauern. Ich gehe nicht davon aus, dass wir heuer schon mit dem Bau beginnen, aber es wird vielleicht schon der ein oder andere Auftrag dafür vergeben. Dann werden wir uns nach der Fertigstellung der Aussegnungshalle mit der Friedhofserweiterung beschäftigen. Da müssen wir aber schauen, wie das mit dem Kindergartenanbau direkt daneben in Einklang zu bringen ist. Thema ist auch die Erweiterung unserer Freiflächen-PV-Anlage. In Sachen Windkraft könnte sich vielleicht auch etwas auf Rotter Flur tun. Eine Diskussion dazu haben wir noch nicht geführt.

Gibt es weitere Projekte, die Sie im Jahr 2023 beginnen wollen?

Schneider: Ja, dazu zählt der Anbau an der Schule für eine Mensa und die Errichtung einer Laufbahn sowie der Erneuerung der Spielfläche. Ich hoffe, wir können das im Laufe des Sommers fertigstellen. Zudem wird an der Gaststätte Seehäusl, das der Gemeinde gehört, ein Lagerraum angebaut. Das ist aus Platzgründen dringend nötig. Beide Themen haben sich wegen der Genehmigung verzögert. Darüber hinaus brauchen wir für die Landjugend in absehbarer Zeit eine dauerhafte Raumlösung. Da gibt es auch schon Überlegungen, wie die aussehen kann. Wir wollen auch an dem Projekt „Alter Pfarrhof“, in dem unter anderem die frühere Artpraxis war, weiterarbeiten. Ich habe Angebote von Ingenieurbüros vorliegen, die auf so eine Altbausanierung spezialisiert sind. Wir werden demnächst Aufträge vergeben. Und wir müssen uns Gedanken machen, was wir im „Alten Pfarrhof“ haben wollen.

Wie schaut es mit der Wasserversorgung aus. Rott denkt doch über einen neuen Hochbehälter nach?

Schneider: Unser Problem bei dem Projekt ist, dass wir weit entfernt vom Erreichen der Förderschwelle sind. Die Förderschwelle ist an einen Wert gekoppelt, der sich aus Ausgaben der Gemeinde für Wasser und Abwasser in den letzten Jahren errechnet und da haben wir nicht mal die Hälfte erreicht, die nötig wäre. Das heißt, wir müssen überlegen, ob wir in dem Bereich kräftig investieren, um dann eine Förderung zu bekommen. Das gilt es abzuwägen. Dazu stehen demnächst Gespräche mit diversen Behörden auf dem Programm.

Rechnet die Gemeinde mit deutlich höheren Belastungen durch die Preissteigerungen im Energiebereich? Sind Sparmaßnahmen angedacht?

Schneider: Sparmaßnahmen sind schwierig. Wegen der gestiegenen Kosten beim Heizöleinkauf hatten wir Haushaltsüberschreitungen. Ich hoffe, das ganze normalisiert sich wieder. Ende vergangenen Jahres haben wir die Abwassergebühren angehoben. Maßgeblich war der erhöhte Strompreis.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Schneider: Das letzte Jahr war aufgrund der Corona-Situation und des Ukraine-Kriegs außergewöhnlich. Manches war dadurch nicht mehr planbar. Ich wünsche mir, dass der Krieg bald der Vergangenheit angehört und Normalität einkehrt.

