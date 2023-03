Wasser für den Lugensee bei Rott - Bald rücken die Bagger an

Von: Roland Halmel

Aktuell sind nur die Umrisse des trockenen Lugensees zu erkennen. Links oberhalb ist die Rotter Streuobstwiese. Läuft alles nach Plan, führt der See vielleicht bald wieder etwas Wasser. Gremium stimmt mehrheitlich zu © ROLAND HALMEL

Der Rotter Gemeinderat genehmigte jetzt den Antrag des Obst- und Gartenbauvereins, den Lugensee bei der Streuobstwiese zu ertüchtigen. Der See soll ausgebaggert werden, um die Drainagen freizulegen. Auch eine Bepflanzung ist geplant.

Rott – In Rott gibt es zwei Seen. Der Engelsrieder See ist der bekanntere der beiden. Der Lugensee im Osten der Lechraingemeinde fristet mehr ein Schattendasein. Das hat einen einfachen Grund. Er ist nur für einige Wochen im Jahr zu sehen, wenn es längere Zeit geregnet hat. Ansonsten herrscht an der Stelle Trockenheit, und ein Gewässer ist nur durch einen etwas anderen Bewuchs und dessen Farbe im Vergleich zur Umgebung auszumachen.

Gartenbauverein wünscht sich einen größeren See, der zu neuem Lebensraum wird

Das soll sich in Zukunft aber ändern. Der Obst- und Gartenbauverein Rott (OGV), der die direkt daneben liegende Streuobstwiese betreut, möchte den Lugensee reaktivieren. Deshalb stellte der OGV bei der Gemeinde einen Antrag, das Gewässer zu ertüchtigen, um dem Wassermangel entgegenzuwirken und so den Amphibien einen Lebensraum zu geben. Zusätzlich gibt es im Winter die Möglichkeit, wie auch schon in der Vergangenheit, auf dem zugefrorenen See Schlittschuh zu laufen.

Bald rücken die Bagger an und legen die Drainagen frei

Damit der See wieder mehr Wasser bekommt, soll er erst einmal ausgebaggert werden, sodass die Drainagen freigelegt werden, in denen das Regenwasser aus Osten und Westen in den See fließt. „Wir hatten dazu einen Ortstermin mit der Unteren Naturschutzbehörde“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zur Sprache kam dabei die Überlegung, drei kleinere Tümpel anzulegen. „Wir möchten aber einen größeren mit maximal 50 Zentimeter Tiefe“, erklärte Schneider. „Das wäre für die Untere Naturschutzbehörde auch in Ordnung“, gab es laut Schneider grünes Licht für diesen Vorschlag.

Angedacht ist jetzt, eine etwa 400 Quadratmeter große Fläche auszubaggern und den Aushub vor Ort zum Modellieren des Geländes zu verwenden. Am Gewässerrand soll dann der eine oder andere Baum oder Strauch gepflanzt werden. „Ich denke mit 4000 bis 5000 Euro müssten wir hinkommen“, bezifferte Schneider die Kosten für die Baggerarbeiten, die Bepflanzung und Begrünung für den im Gemeindebesitz befindlichen Lugensee. „Der OGV würde das Projekt mit bis zu 10 000 Euro sponsern“, ergänzte Schneider, der sich darüber freute, dass der Verein somit die kompletten Kosten der Maßnahme übernehmen wird.

Fraglich ist, wie lange sich das Wasser hält im See

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass durch die Arbeiten kein dauerhafter See entstehen soll. Ob und wie lange sich das Wasser im ausgebaggerten See zukünftig halten wird, darüber gingen die Meinungen etwas auseinander. „Wir sollten das aber probieren“, sprach sich Gemeinderat Helmut Ruf für das Vorhaben aus. Dem schloss sich das Ratsgremium dann auch an. Mit einer 10:3 Mehrheit stimmte der Gemeinderat für den Antrag des Gartenbauvereins, den Lugensee zu ertüchtigen.

