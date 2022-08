Neue Entscheidung über Werbetafel in Rott: Gericht hat keine Bedenken

Von: Manuela Schmid

Bei einem Ortstermin am Stadel in Rott wurde klar: Das Gericht beurteilt die Lage anders als das Landratsamtes. Wenn die Werbeanlage errichtet werden soll, muss die Firma allerdings einen neuen Antrag stellen. © Manuela Schmid

Neue Runde in Sachen Werbeanlage in Rott: Nachdem eine Firma mit ihrem Bauantrag, an einem Stadel beim Edeka-Markt eine Werbeanlage anzubringen, gescheitert war, zog sie vor das Verwaltungsgericht. Dieses hat nun festgestellt, dass einige Fakten neu bewertet werden müssen.

Rott – Schon seit drei Jahren zieht sich die Angelegenheit in Rott hin – und konnte jetzt auch vor dem Verwaltungsgericht noch nicht endgültig geklärt werden. Vielmehr beginnt jetzt alles wieder von vorn, denn das Landratsamt Landsberg muss über den Bauantrag für eine Werbetafel nochmals neu entscheiden.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2018 stellte die Firma Schwarz aus Konstanz den Bauantrag für die Errichtung einer Werbeanlage an dem Stadel, der einem Rotter Bürger gehört. Der Stadel steht südlich des Edeka-Marktes neben der Staatsstraße am nördlichen Ortseingang von Rott (von Ludenhausen her kommend). Im Jahr 2019 erfolgte die Ablehnung des Bauantrages durch das Landratsamt Landsberg. Die Gründe für die Ablehnung waren zum einen Sicherheitsaspekte, zum anderen denkmalschutzrechtliche Bedenken wegen der unmittelbaren Nähe zur malerischen Ottilienkapelle.

Verkehrssicherheit ist nicht gefährdet, heißt es beim Ortstermin

Was die Verkehrssicherheit anbelangt, so hatte das Staatliche Bauamt Weilheim Einwendungen gehabt: Das Staatliche Bauamt sah eine Gefährdung des Straßenverkehrs, da durch eine Werbeanlage am Ortseingang – wo oft schnell in das Dorf eingefahren werde – die Fahrer leicht abgelenkt werden könnten. Allerdings, wie ein Vertreter des Bauamtes in der mündlichen Gerichtsverhandlung vor Ort in Rott anmerkte, war diese Stellungnahme in der Zeit abgegeben worden, als das Verkehrsschild noch 50 Meter weiter innerhalb des Ortes gestanden hatte.

Vor der mündlichen Verhandlung nahmen die Richter des Verwaltungsgerichtes München die Ortseinfahrt in Rott persönlich in Augenschein und bewerteten zudem die Umgebung rund um den Stadel. Und kamen am Ende zu dem Schluss, dass weder Verkehrssicherheitsaspekte noch die Nähe zur Kapelle gegen die Errichtung der Werbetafel sprächen. In beiden Punkten teilten die Richter somit nicht die Argumentation des Landratsamtes, welches das Vorhaben abgelehnt hatte.

Der Bereich südlich des Stadels ist Wohngebiet, in dem eigentlich keine Werbetafeln zulässig sind

Allerdings kamen die Richter bei dem Ortstermin noch zu einem anderen Schluss: Bei dem Bereich südlich des Stadels handele es sich faktisch um ein allgemeines Wohngebiet und nicht, wie im bisherigen Verfahren angenommen, um ein Mischgebiet. Daher müsste die Firma Schwarz erst eine Ausnahmegenehmigung für ihre Werbeanlage beantragen, denn in einem allgemeinen Wohngebiet sind normalerweise keine Werbeanlagen erlaubt: Es dürfen dort nur sogenannte „nicht störende“ Anlagen errichtet werden, hieß es.

Dass ein allgemeines Wohngebiet vorliege, begründeten die Richter mit der Tatsache, dass sich im Bereich südlich des Stadels keine Gewerbebetriebe und auch keine aktiven landwirtschaftlichen Betriebe befänden. „Ich sehe hier keinen einzigen Gewerbebetrieb“, stellte der Vorsitzende Richter Johann Oswald bei der Ortsbegehung fest.

Verwaltungsgericht hat das Verfahren eingestellt

Das Verwaltungsgericht hat das Verfahren jetzt eingestellt. Damit ist aber nur das Gerichtsverfahren beendet: Denn das Landratsamt muss über den Bauantrag nochmals ganz neu entscheiden, sobald der Antrag auf Ausnahmegenehmigung von der Firma Schwarz vorliegt. Der bisherige Ablehnungsbescheid des Landratsamtes wird aufgehoben.

Die neuen Fakten, die jetzt vom Verwaltungsgericht festgestellt wurden, müssen nun im weiteren Bauantragsverfahren berücksichtigt werden. Bis über die Angelegenheit endgültig entschieden ist, kann es also noch etwas dauern: Die Karten werden jetzt quasi wieder ganz neu gemischt. Und hier finden Sie die ganze Vorgeschichte, denn der Streit um die Werbeanlage in Rott reicht schon viele Jahre zurück und beschäftigte schon einmal das Gericht.

Das Thema übergroße Werbetafeln beschäftigt auch andere Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau, und immer wieder landet es auch vor Gericht

