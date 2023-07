16 neue Kinderpfleger verlassen die Don Bosco-Schule in Rottenuch

Strahlende Gesichter: Diese 15 Frauen und der eine Mann haben ihre Ausbildung in der Kinderpflege an der Don Bosco-Schule in Rottenbuch abgeschlossen. Dazu gratulierte (hi. re.) unter anderem Schulleiterin Dominica Mejia-Lopez. © Kindlmann

Kinder versorgen und umsorgen, ihnen Geborgenheit und Nestwärme geben und, wenn notwendig, ihnen Trost spenden: Das haben 16 Kinderpfleger in ihrer zweijährigen Ausbildung an der Don Bosco-Berufsfachschule für Kinderpflege in Rottenbuch gelernt.

Rottenbuch - Und sie haben dabei ein tolles Ergebnis erzielt: Alle Absolventen der Don Bosco-Berufsfachschule dürfen sich ab sofort „Staatlich geprüfte Kinderpfleger“ nennen. 14 von den 16 haben mit der abgelegten Prüfung zudem den Mittleren Bildungsabschluss geschafft. Sie haben damit die Voraussetzung, an der fünfjährigen Ausbildung zum Erzieher an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Rottenbuch teilzunehmen.

An der Abschlussfeier der Kinderpfleger im Fohlenhofsaal haben die Eltern, Geschwister und Freunde der Absolventen teilgenommen. Unter den Gästen war zudem die ehemalige Schulleiterin, Schwester Susanne Stachl, der geistliche Direktor Rainer Remmele, Gesamtleiter Lars Heimke, Bürgermeister Markus Bader und die geballte Lehrerschaft sowie etliche ehemalige Schüler der Berufsfachschule.

Schulleiterin Dominica Mejia-Lopez sagte in ihrer Rede, sie wolle den Absolventen Etliches mit auf den Weg geben. „Sie haben sehr jung versucht, eine Berufung zu entdecken, und Sie haben sich für eine Berufsausbildung entschieden.“ Sich für etwas zu entscheiden, sei gar nicht schwer. „Aber Sie haben die Ausbildung auch durchgezogen und die Abschlussprüfungen bestanden.“

Glaube, Begabung, Talent

Die zweijährige Ausbildung sei eine große Herausforderung gewesen. Alle mussten sich auf zwei Schuljahre mit theoretischem und fachpraktischem Unterricht einlassen. Andererseits mussten die Schüler in den Praxisstellen in eine verantwortungsvolle Rolle schlüpfen. Was bedeutet: „Kinder betreuen, beobachten, begleiten, begeistern.“ Es habe sich also gelohnt, die Herausforderung anzunehmen.

„Sie können jetzt als pädagogische Fachkräfte arbeiten“, freute sich die Schulleiterin. Den Absolventen gab sie mit auf den Weg: „Glauben Sie immer an sich selbst, an Ihre Begabung, und setzen Sie ihre Talente für Ihre Mitmenschen ein.“ Zudem sollten die ausgebildeten Kinderpfleger bereit sein, Dinge anzunehmen, die nicht geplant waren.

Für Lars Heimke, Nachfolger von Achim Gerbig, war es die erste Abschlussfeier als Gesamtleiter. Die Aufgaben an sich waren für Heimke nicht so ganz neu. Immerhin war er zuvor bereits drei Jahre Gerbigs Stellvertreter. Er packte das Motto der Abschlussfeier, „Das Leben ist wie ein Film, schreibe das eigene Ende“, in elf bildhafte Szenen. Die letzte bildete einen großen Saal mit vielen lachenden und glücklichen Kindern.

Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader indes gab den Absolventen mit auf den Weg: „Bleiben Sie stets mit beiden Beinen auf dem Boden, setzen Sie Visionen.“ Den beiden Klassensprecherinnen Selina Böse und Sophie Büttgen blieb letztlich nur noch, sich bei ihren Lehrern aber auch bei ihren Eltern, für die Unterstützung während der zwei Jahre zu bedanken. Den vorausgegangenen Wortgottesdienst hatte Pfarrer Rainer Remmele unter das Motto „Das Leben ist eine Achterbahnfahrt“ gestellt. Manchmal müsse man einfach loslassen und sich darauf einlassen. Mit einer Diashow und Gesangseinlagen haben die Schüler zur Abschlussfeier beigetragen.

WALTER KINDLMANN

Die Absolventen

Die Absolventender Berufsfachschule für Kinderpflege an der Don Bosco-Schule in Rottenbuch sind:

Lilly-Marie Bauer, Selina Böse, Sophie Büttgen, Helin Deniz, Annika Ferch, Ilona Franz, Katharina Grieser, Nadja-Michelle Huber, Teresa Käb, Deborah Kuhl, Isabella Mair, Mona-Lisa Müller, Nadine Negendank, Sarah Pusch, Korbinian Vogt und Kinga Wiatrak.

