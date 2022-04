24 Ukrainer derzeit in Rottenbuch: Ammermühle als Notlösung

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Seit 2015 ein Asylbewerberheim: die Ammermühle in Rottenbuch (Archivbild). © Hans-Helmut Herold

24 aus der Ukraine geflüchtete Menschen leben derzeit in Rottenbuch. Mehr als die Hälfte von ihnen in der Ammermühle. Bürgermeister Markus Bader schildert, warum.

Rottenbuch – Es ist das große Ziel des Landkreises, Geflüchtete aus der Ukraine, die hier Schutz suchen, in Privatunterkünften unterzubringen. Nicht immer klappt das, wie Markus Bader am Mittwochabend im Rottenbucher Gemeinderat schilderte. Der Bürgermeister gab einen Überblick über die aktuelle Situation im Ort.

Stand Mittwoch leben 24 Menschen aus der Ukraine in Rottenbuch. Zwei Familien, eine bestehend aus sechs, die andere aus vier Mitgliedern, kamen in privat angebotenen Wohnungen unter. Die anderen 14 Geflüchteten leben in der Ammermühle, die abgelegen zwischen Rottenbuch und dem Böbinger Ortsteil Pischlach liegt. Sie wird seit dem Jahr 2015 als Asylunterkunft genutzt, rund 50 männliche Asylbewerber leben dort derzeit.

Rottenbuch: Familien gehören für Bader nicht in die Ammermühle

Nun kamen noch die Ukrainer dazu. Glücklich ist Bader damit nicht, dass sie nun dort leben. „Familien mit Kindern gehören überall hin, aber nicht in die Ammermühle“, sagt er. Doch bei den 14 Menschen handelt es sich um einen Familienverband aus Odessa, der sich auf keinen Fall trennen möchte. „Man wird keine Privatunterkunft finden, in der man so viele Leute unterbringt“, befürchtet Bader. „Da bleiben sie lieber in der Ammermühle.“ Dort bewohnen die Ukrainer ein eigenes Stockwerk. Bader war schon zwei Mal bei ihnen, um sich auszutauschen. „Die Männer der Familien sind im Krieg“, schildert er. Unter den 24 Geflüchteten in Rottenbuch sei insgesamt nur ein Mann. Die Kinder und Frauen „sind froh, in Rottenbuch zu sein, weil sie hier sicher sind“.

Hilfreich sei für sie, dass sie Busse kostenlos nutzen dürfen. So könnten sie vieles selbst erledigen. Die Verständigung aber sei schwierig. Von den 24 Geflüchteten könnten nur zwei Englisch sprechen, eine Person davon nur wenig. Bader ist froh, „eine Übersetzerin im Ort zu haben, die wirklich gut ist“. Zudem sei es toll, dass sich die geflüchteten Ukrainer „schnell miteinander vernetzen und gegenseitig helfen“.

Viele Kinder aus der Ukraine: Gespräche mit Kita und Schule in Rottenbuch

Da sich viele Kinder unter ihnen befinden, hat Bader bereits das Gespräch mit Schule und Kita gesucht. Die Situation sei nun eine ganz andere als beim Flüchtlingsstrom 2015, als hauptsächlich Männer nach Rottenbuch kamen. Die Kinder würden nach drei Monaten schulpflichtig. Allerdings haben einige von ihnen schon jetzt ukrainischen Distanzunterricht. „Die Frage ist, ob sie unsere Schule brauchen“, sagt der Rathauschef.

Er rechnet damit, dass noch weitere Geflüchtete in die Gemeinde kommen, auch wenn die Zahl der Ankünfte zuletzt etwas abgenommen habe. Insgesamt liegen derzeit noch drei Angebote für private Unterkünfte vor. Eine davon sei komplett eingerichtet, sagt Bader.

Der Rathauschef, der auch im Kreistag sitzt, konnte sich bei dem Thema auch einen Seitenhieb an die Weilheimer nicht verkneifen. Die stellen sich derzeit bei einem Neubau einer Asylunterkunft am Leprosenweg quer, bieten dem Landkreis aber auch kein alternatives Grundstück an. Für Bader ein Handeln, das nicht akzeptabel ist: „Es ist eine Aufgabe der kommunalen Solidarität, dass jeder seine Lasten trägt.“