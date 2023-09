Neues zu Grundstücksverkäufen, Hausnamen und Preisen: Rottenbuchs Häuserbuch wird aktualisiert

Von: Katrin Kleinschmidt

Am neuen Häuserbuch arbeiten Beate und Klaus Strauß mit großer Freude – weil sie dadurch auch selbst noch mehr über die Heimat erfahren. Handschriftliche Ergänzungen © Katrin Kleinschmidt

Für Rottenbuch steht die 950-Jahr-Feier an. Zu diesem Anlass wird das Häuserbuch neu aufgelegt. Das Ehepaar Strauß sitzt eifrig dran – und ist auf Mithilfe angewiesen.

Rottenbuch – Es gibt sie in vielen Orten – und das nicht ohne Grund. Denn sie sind aufbewahrte, stets weiter geschriebene Geschichte. Und für Einheimische wie interessierte Zugezogene enorm spannend. Die Rede ist von Häuserbüchern. In ihnen werden die Geschichten der Gebäude – und die Namen der Besitzer – für die Nachwelt festgehalten. Auch für Rottenbuch inklusive Schönberg gibt es ein solches Exemplar. Der letzte Stand ist von 1997. Nun wird das Häuserbuch fortgeschrieben – und soll im Rahmen der 950-Jahr-Feier im kommenden Jahr herausgebracht werden.

Daran arbeiten Beate und Klaus Strauß schon eifrig. Die beiden Rottenbucher haben die Aufgabe federführend in die Hand genommen. Und die dürfte sie noch sehr, sehr viele Stunden beschäftigen. Denn schon das bisherige Buch umfasst 732 Seiten. Nun also werden mehr als 25 Jahre ergänzt – und auch mancher Fehler von früher ausgebessert.

Bereits mehr als 120 Rückmeldungen

Dafür ist das Paar auf Hilfe von den Rottenbuchern und Schönbergern angewiesen. Mit einem Formular können diese Änderungen an ihren Gebäuden melden. Gab es einen Anbau? Wurde das Haus verkauft oder vererbt? Wer hat eingeheiratet? Und freilich werden auch all die neu errichteten Gebäude ergänzt.

Mehr als 120 Rückmeldungen gingen bisher ein. „Da waren wir positiv überrascht“, sagt Beate Strauß. Zwar ist die Abgabefrist eigentlich abgelaufen, doch Meldungen werden weiterhin angenommen. „Wir arbeiten ja noch lange dran“, sagt die Rottenbucherin. Häuser, bei denen es keine Informationen gibt, kommen erst einmal auf eine „Klärungsliste“ – dann wird mit der Gemeinde abgestimmt, welche Infos datenschutzrechtlich verwendet werden dürfen. Oder die Besitzer werden kontaktiert.

Erstes Problem: Vorliegendes Buch digitalisieren

Eine große Hilfe zum Start sind auch zwei Bücher, die das Ehepaar ausleihen durfte. Die Familie Keller sowie Albrecht Bögle hatten in ihren Exemplaren bereits Ergänzungen gemacht, wenn sich im Ort etwas getan hatte. So hatte die Familie Strauß gleich erste Informationen zum Loslegen.

Doch ein Problem gab es: Damit das Buch überarbeitet werden kann, muss es in digitaler Form vorliegen. Die Tochter eines der früheren Autoren gab den Tipp, dass an der Uni in Augsburg noch Disketten mit dem Text vorliegen. Das Ehepaar besorgte sich diese – und ein Auslesegerät. „Aber es waren nur Hieroglyphen, die es angezeigt hat“, sagt Beate Strauß. Ihr Mann fand über das Internet eine Firma, die das Buch letztlich eingescannt und den Text verfügbar gemacht hat.

Arbeit am Buch „ist wie eine Sucht“

Mit dem können die beiden nun arbeiten. „Es macht wahnsinnig Spaß, ist wie eine Sucht“, sagt Beate Strauß. Eben auch, weil sie durch die intensive Recherche viel über den eigenen Ort lernen. „Es ist spannend, wie oft manche Anwesen verkauft worden sind. Und dann gibt es welche, die eine sehr lange Zeit in der gleichen Linie geblieben sind“, sagt Klaus Strauß. Die Familien, die heute große Landwirtschaften betreiben, seien oftmals schon im 18. Jahrhundert als Großbauern bekannt gewesen.

Und neben all den Informationen zu Häusern umfasst das Buch auch eine Liste der Hausnamen – inklusive Erklärungen, wo diese herkamen. Und auch verschiedene Preise wurden in dem Werk aufgenommen. Zum Beispiel, was früher eine Mass Bier, Butter oder auch die Krankenversicherung gekostet haben. Ein paar aktuelle Daten sollen voraussichtlich auch im neuen Häuserbuch Platz finden, sagt Klaus Strauß: „Die heutigen Preise könnten in 25 Jahren auch ganz interessant sein.“

Informationen melden

Wer Informationen und Daten für das Häuserbuch hat, kann diese der Familie Strauß oder der Gemeinde melden. Den Vordruck findet man im Internet unter www.rottenbuch.de/de/aktuelles-2.html.