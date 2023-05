35 Jahre Schönegger Käsealm: Von der Schnapsidee zur Erfolgsgeschichte

Ortsbesuch beim Familienunternehmen

35 Jahre ist es her, dass Sepp Krönauer die Schönegger Käsealm eröffnet hat. Mittlerweile setzt der Käseproduzent mit 230 Mitarbeitern rund 70 Millionen Euro im Jahr um. Ein Ortsbesuch.

Rottenbuch – Es ist einer dieser trüben, kalten Vormittage, wie es sie in diesem tristen Frühjahr viel zu viele gab. Sepp Krönauer, der sich für den Pressetermin in Schale geworfen hat, schaut prüfend über den Hof auf der Schönegger Käsealm. Von der ansonsten herrlichen Aussicht ist wenig zu sehen, die Berge hüllen sich in Wolken. Ein paar Besucher sind da, unter anderem eine österreichische Familie und eine Gruppe mittelalter Männer, von denen einer dem anderen etwas auf englisch übersetzt. „International“, sagt Krönauer nur mit seinem jugendhaften, spitzbübischen Lächeln.



Seitdem der 59-Jährige am 8. Mai 1988 den Laden neben seinem Elternhaus eröffnet hat, hat Krönauer es geschafft, aus einer von vielen belächelten Schnapsidee eine beispiellose Erfolgsgeschichte zu schaffen – mit dem Zentrum auf dem Hügel zwischen Rottenbuch und Wildsteig, der zu einer Touristenattraktion geworden ist.



Tochter und Sohn arbeiten mittlerweile im Unternehmen mit

Krönauer ist nicht alleine an diesem Tag. Er hat seine Kinder Andreas und Katharina mitgebracht. Denn es soll bei dem Gespräch nicht nur um die erfolgreiche Vergangenheit gehen, sondern auch um die Zukunft. Und da ist der Familie etwas gelungen, was nur wenige Kilometer weiter auch dem ähnlich erfolgreichen Michael Walk von der Schongauer Metzgerei Boneberger geglückt ist: die Nachfolge rechtzeitig über die Kinder zu sichern.



Beide haben sich ideale, zum Betrieb passende Ausbildungsrichtungen ausgesucht. Tochter Katharina Überlhör (31) hat Lebensmittelmanagement an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf studiert, danach bei mehreren Milch-Betrieben Erfahrungen gesammelt und ist seit November 2018 aktiv im Unternehmen tätig – derzeit nur unterbrochen durch die Elternzeit, Tochter Marita ist ein Jahr alt. Sohn Andreas Krönauer hat eine Ausbildung zum Milchtechnologen absolviert und anschließend Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie an der Universität Hohenheim studiert, er hat unter anderem bei einer Molkerei im Zillertal gearbeitet und stieg im Oktober 2019 in den Familienbetrieb ein.



+ Ein Luftbild der Schönegger Käsealm mit dem Elternhaus von Sepp Krönauer, das 1634 erbaut wurde. © Hans-Helmut Herold

Natürlich ist Krönauer stolz, dass seine Kinder diesen Weg gewählt haben. „Denn sie müssen das selber wollen, mit Feuer und Herzblut dabei sein. Wenn einer nicht will, funktioniert es nicht.“ Man könne niemanden dazu zwingen.



Für Katharina lag der Schritt nahe, „in der Ausbildung etwas zu machen, was für das Unternehmen nützlich ist“. Man habe als Kinder selber die Käse eingepackt, erinnert sich Andreas, und Katharina bringt es auf den Punkt: „Wir sind damit aufgewachsen.“



Gewachsen ist auch der Betrieb, und zwar kräftig, aber immer linear, nicht sprunghaft. 1995 etwa wurde in Prem die neue Firmenzentrale gebaut, 2003 kam das Käsereifelager in Steingaden dazu und wurde später wie die Zentrale erweitert. Einen regelrechten Schub vor allem im Bereich Bekanntheit und Tourismus brachte 2009 der Pfaffenwinkler Milchweg, der auf eine Idee der Landfrauen hin errichtet wurde und auf elf Stationen alles Wissenswerte zur Milch vermittelt. Der 4,2 Kilometer lange Weg ist familienfreundlich und selbst mit Kinderwagen locker zu absolvieren, Start- und Zielpunkt ist idealerweise die Schönegger Käsealm, in der natürlich gerne eingekehrt wird.



Deshalb wurde die Alm 2012 ausgebaut, in den Jahren danach kamen immer weitere Attraktionen dazu. „Man muss einfach immer wieder etwas Neues anbieten“, sagt Krönauer. Wie das Kässpatzen-Essen in der Tenne, zu dem die Gäste jeden Freitag strömen. Oder ganz aktuell ein Apfel-Bienen-Lehrpfad und nicht zuletzt vergangenes Jahr das große Wildgehege, zu dem im Winter auch Schaufütterungen angeboten wurden.



Die Käseläden gleichen mittlerweile kleinen Supermärkten

Mit großem Spielplatz und Kleintiergehege sowie weiteren Rundwegen können sich Besucher mittlerweile stundenlang auf der Schönegger Käsealm aufhalten, ohne dass ihnen langweilig wird. Quasi eine richtige Erlebniswelt, was ja tatsächlich einmal das Ziel von Krönauer war – und noch deutlich mehr: „Wir hatten viele Ideen, den Bebauungsplan für Freizeit und Tourismus gibt es immer noch.“ Doch von hochtrabenden Plänen wie einem Hotel auf Schönegg und noch größeren Attraktionen hat er sich verabschiedet, „da sehe ich heute vieles anders als noch vor zehn Jahren“.



Er bleibt lieber beim Kleinen, und das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis. Dass zum Beispiel das wunderbar fluffige Brot noch immer nach dem Rezept seiner Mutter in der eigenen Backstube in Prem gebacken wird. Dass dort auch Kuchen entstehen, die in Schönegg reißenden Absatz finden. Dass direkt unterhalb mit dem Pschorrhof eine Metzgerei Wurstwaren produziert, zum Beispiel auch aus Wild, das aus den vier Revieren (2500 Hektar) rund um die Wieskirche zum Teil von Andreas Krönauer selbst erlegt wird – auch wenn manch Steingadener murrt, weil sich die Krönauers so viele Jagdreviere dort gesichert haben.



Tatsächlich gleichen die Käseläden mittlerweile kleinen Supermärkten, von Honig und Nudeln über Schnaps, Wein und Pflegeprodukte ist dort alles mögliche zu finden. Über 30 Läden gibt es, bis nach Freising und Ulm reicht die Bandbreite – und nach Österreich, wo zuletzt vor wenigen Tagen die 2019 übernommene und für fünf Millionen Euro runderneuerte Molkerei Reutte mit viel Prominenz, unter anderem dem Vize-Landeshauptmann (quasi der Hubert Aiwanger aus Tirol), eingeweiht wurde.



Das Standbein im Nachbarland wurde damit weiter gestärkt, was nachvollziehbar ist. Denn dort ist die Heumilch, die seit Betriebsgründung das Markenzeichen der Schönegger Käsealm ist, deutlich weiter verbreitet als hier, weshalb die meisten der rund 500 Landwirte aus Tirol und dem Allgäu kommen. „Aber wir haben auch im Landkreis einige Heumilch-Lieferanten, es stellen immer wieder welche ihre Produktion um“, sagt Krönauer.



Und dass die Produkte beliebt sind, zeigt der Erfolg in den Geschäften. „Der Peitinger Laden zum Beispiel läuft richtig gut.“ Auch die vielen Märkte, auf denen Verkaufswägen die Produkte anbieten – bis in den Bayerischen Wald, wo ein Neffe von Krönauer, der natürlich auch in dem Metier arbeitet und dort hingezogen ist, die Schönegger Käsealm unter anderem in Viechtach und Regen bekannt gemacht hat. Sieht er sich Grenzen beim Wachstum gesetzt? „Wenn einer unseren Käse will, bekommt er ihn“, sagt Krönauer und lächelt.



Über 30 Käsesorten hat das Unternehmen in seinem Sortiment

Denn bei allem Tourismus und Event auf der Schönegger Käsealm: Ohne schmackhafte Produkte würde das nichts bringen. Kleine Fangfrage an den Chef: Weiß er genau, wie viele Käsesorten er im Angebot hat? „Über 30“, sagt er postwendend, was recht unkonkret klingt, aber an den Saisonkäsen liegt. So gibt es den Bärlauchkäse nur im Frühjahr, im Sommer das Sommerduett mit Tomate-Basilikum, Kürbiskäse im Herbst und im Winter den Walnusskäse. Je nach Zählart also 30 plus mehr oder weniger x.



„Aber grundsätzlich bieten wir so viele Käse an wie kaum ein anderer Hersteller, das ist eine Seltenheit“, betont Krönauer. Die meisten Hart-, Schnitt- und Weichkäse produzieren sie selber, manches wird zugeliefert, zum Beispiel die Produkte aus Ziegen- und Schafskäse.



Immer wieder kommen auch neue Kreationen dazu, wobei das nicht so einfach ist. Denn Käse ist ein Langzeitprodukt, man kann nicht schnell etwas zusammenbasteln, probieren und bei Nicht-Gefallen neu loslegen. „Eine neue Käsesorte braucht bis zu drei Jahre, bis sie marktreif ist“, sagt Krönauer. Nach der ersten Idee werden kleine Mengen produziert und in den unterschiedlichen Reifestadien verspeist, bis klar ist, was am besten passt. Eines dieser Produkte soll in diesen Tagen auf den Markt kommen, es ist das erste Werk von Sohn Andreas. Sepp Krönauer will noch nichts verraten, ist aber begeistert: „Es ist ein ganz anderer Käsetyp, den wir noch nicht haben.“



Wann der Chef das Geschäft an seine Kinder übergibt, steht noch nicht fest

Das zeigt ihm, dass es funktionieren kann mit der Geschäftsübergabe, für die es noch keinen Termin gibt. Gedanken hat sich Krönauer darüber aber schon gemacht. „Wenn ich aufhöre, dann komplett. Dann ziehe ich mich ganz aus dem Geschäft zurück, auch wenn mir das keiner glaubt, dem ich es erzähle.“ Klar, wer so ein Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut hat, kann sich nicht so einfach trennen, könnte man meinen. Doch Krönauer, der nach eigener Aussage schon jetzt weniger arbeitet als früher, will vermeiden, dass er noch für längere Zeit der allmächtige Mann im Hintergrund ist: „Die jungen Leute haben selber Ideen, die können das, da muss ich ihnen nicht dreinreden.“



Und noch ist es nicht soweit, die Ideen für zusätzliche Attraktionen gehen ihm nicht aus. Ganz neu ist das Softeis aus Heumilch – ein lang gehegter Traum, der endlich in Erfüllung ging, weil der neue Verkaufsleiter zufällig gelernter Eismacher ist. Von der Idee zur Umsetzung dauerte es nur wenige Wochen, jetzt gibt es drei Sorten Vanille, Schoko und gemischt – man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass das an heißen Sommertagen der Renner sein wird.



Fürs Foto stellen sich die drei Krönauers schließlich in die kleine Hütte mit der Schaukäserei, in der bald wieder die wöchentlichen Vorführungen starten. Dann wird es auch unter der Woche wieder deutlich lebendiger werden als zuletzt, es werden viele verschiedene Sprachen zu hören sein. Deshalb sagt Krönauer selbstbewusst, ohne arrogant zu wirken: „Wir sind ein Aushängeschild für die Region.“

