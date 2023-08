Für enorm wichtigen Beruf gerüstet: 64 Erzieher verlassen Fachakademie für Sozialpädagogik in Rottenbuch

Teilen

Sie haben den theoretischen Teil ihrer Ausbildung abgeschlossen: Die 64 Absolventen der Fachakademie für Sozialpädagogik der Regens-Wagner-Stiftung in Rottenbuch. © Walter Kindlmann

64 Absolventen der Rottenbucher Fachakademie für Sozialpädagogik der Regens-Wagner-Stiftung haben den theoretischen Teil ihrer Ausbildung zu staatlich geprüften Erziehern abgeschlossen.

Rottenbuch – Es war eine dem Anlass entsprechende Abschlussfeier im Rottenbucher Fohlenhofsaal: Dazu eingeladen waren die Eltern, Geschwister und Freunde der Studierenden sowie die Don- Bosco-Schwestern aus der Nachbarschaft.

Für die Absolventen geht mit der Abschlussfeier in Rottenbuch eine Reise zu Ende. Schulleiter Stefan Eblenkamp sah sich um und meinte lobend: „Ihr habt die Turnhalle zum Festsaal verwandelt.“ In seiner Rede betonte er, dass man bei vielen Möglichkeiten den Satz höre: „Heute haben wir Geschichte geschrieben.“

Geschichte schreiben und besondere Momente kreieren sei indes keine Sache von Einmaligkeit, sondern: „Wir alle schreiben Tag für Tag, Minute für Minute, Geschichte.“ Jeder habe die Freiheit und vielleicht sogar die Verpflichtung, seine eigene Geschichte zu schreiben, denn der Weg des Lebens sei von vielen Dingen abhängig, könne aber gestaltet werden. „Es ist nicht alles Schicksal.“

Perfekte Arbeitsmarktlage: Erzieher können sich Stelle nahezu selbst aussuchen

Lars Heimke, Gesamtleiter der Regens-Wagner-Einrichtung in Rottenbuch betonte, dass die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher aktuell durch den demografischen Wandel und den gesetzlichen Anspruch für ein Kind auf Förderungen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege enorm wichtig sei. Für die Absolventen, so Heimke, sei die Arbeitsmarktlage perfekt. Perfekt, weil sie nach ihren individuellen Bedürfnissen wählen könnten. Am Ende seiner Rede wünschte er viel Glück und Gottes Segen für ihre private und berufliche Zukunft.

Der stellvertretende Landrat Michael Marksteiner sagte, die Fachakademie sei eine der wichtigsten Einrichtungen im Landkreis. Er sei sehr froh, dass viele der Absolventen in Einrichtungen des Landkreises arbeiten werden. Er wisse sehr genau, welch’ große Verantwortung die Sozialpädagogen an ihrem Arbeitsplatz übernehmen müssen. „Sie können alle stolz sein, dass Sie sich durchgebissen haben.“ Und schließlich: „Feiert’s schön und bleibt am Ball.“

Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader indes philosophierte über den Begriff „Freundschaft“ und zitierte Aristoteles und Friedrich Nietzsche. Er wünschte alles Gute und hoffte auch, „dass viele hier in Rottenbuch gute Freunde gefunden haben“.

Regens-Wagner-Stiftung in Rottenbuch: 220 Personen beschäftigt

Den geistlichen Impuls auf dem vorhergehenden Gottesdienst hatte Direktor und Pfarrer Rainer Remmele gegeben. Er erinnerte an den Garten des Lebens, in dem man mit dem großen Gärtner zusammen Leben pflegen könne, damit es sich entfaltet und bunte Blumen sowie wertvolle Früchte hervorbringt. „Das ist unser Auftrag, dazu ruft und beruft uns Gott.“

Die Regens-Wagner-Stiftung betreibt 14 Einrichtungen an 50 unterschiedlichen Standorten in Deutschland, eine in Ungarn. Sie zählt 7200 Mitarbeiter. In Rottenbuch sind es zusammen mit dem gesamten Ausbildungspersonal, Verwaltung und Hausmeistern 220 Beschäftigte.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Im Rahmen der Abschlussfeier gab es auch Abschlussreden der jeweiligen Klassensprecherinnen Cassandra von Hörsten und Marie-Theres Fertin. Für die musikalische Begleitung sorgten der Schulchor mit Petra Watzlawik und die Schulband mit Felicitas Stark. Für die Moderation waren Lara Niggl, Annegret Hain und Stefanie Seifert zuständig. Von Walter Kindlmann