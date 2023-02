Gesamtleiter Achim Gerbig verabschiedet sich: „Ich weiß gar nicht, was mich erwartet“

Von: Katrin Kleinschmidt

Der Chef verlässt Regens Wagner in Rottenbuch: Achim Gerbig, der im März 66 Jahre alt wird, geht in Rente. Wirklich leicht fällt ihm das nicht. © Kleinschmidt

13 Jahre lang hat Achim Gerbig bei Regens Wagner Rottenbuch als Gesamtleiter die Fäden in der Hand gehalten. Nun nimmt er Abschied. Leicht fällt ihm das nicht.

Rottenbuch – Er war 13 Jahre lang der Kopf von Regens Wagner Rottenbuch: Ende des Monats geht Gesamtleiter Achim Gerbig in Rente, übergibt an seinen jetzigen Stellvertreter Lars Heimke.

Gerbig hatte einst 19 Jahre lang als Geschäftsführer des Caritas-Verbands Weilheim-Schongau gearbeitet, ehe er 2010 als Gesamtleiter in Rottenbuch anfing. Im Interview spricht der 65-Jährige über das Ausräumen seines Büros, Erinnerungsstücke und auch über schwere Zeiten.

Herr Gerbig, im vergangenen Jahr erst konnten Sie in Ihr neues Büro im frisch sanierten Bräuhaus ziehen. Haben Sie sich mit Blick auf Ihren baldigen Abschied überhaupt noch richtig eingerichtet?

Ja, ich bin damals ganz normal eingezogen. In meinen 13 Jahren als Gesamtleiter habe ich durch Baumaßnahmen und Umbauarbeiten fünf Mal mein Büro gewechselt. An meinen Abschied habe ich im Mai vergangenen Jahres noch nicht gedacht.

Jetzt steht er an.

Ja, Abschiednehmen, Übergabe und Zusammenpacken sind derzeit die großen Themen, die mich beschäftigen.

Wie geht es Ihnen damit?

Natürlich empfinde ich große Wehmut. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich war mit Freude Gesamtleiter von Regens Wagner Rottenbuch, wozu mittlerweile ja auch Einrichtungen in Peißenberg und Böbing gehören.

Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gefallen?

Die Begegnungen mit den Menschen, die wir hier in unseren Einrichtungen haben. Ich mag es, zwei, drei Worte mit Schülerinnen im Gang zu wechseln. Oder in der Förderschule mitzuerleben, wie Kinder Entwicklungsschritte machen. Und manchmal ist es auch einfach schön, zu sehen, wie in der Schule Waffeln gebacken werden. Egal, wo ich war, es gab überall schöne Begegnungen.

In den 13 Jahren hat sich einiges getan. Worauf sind Sie besonders stolz?

Dass wir unsere Dienstleistungen ausgebaut und damit auch mehr Unterstützungsleistungen für Menschen geschaffen haben. In den vergangenen 13 Jahren kam einiges dazu: Plätze für das Kurzzeitwohnen, Individualbegleitung für die Förderschule, die Heilpädagogische Tagesstätte wurde erweitert, es gibt nun bessere Lernmöglichkeiten für angehende Erzieher und Betreuungsmöglichkeiten für junge Erwachsene in Peißenberg. Mit den Offenen Hilfen Pfaffenwinkel gibt es verschiedene ambulante Unterstützungsangebote. Es ist etwas gewachsen in den Orten und der Region. Darauf bin ich stolz. Auch, wenn es nie mein Antrieb war, auf irgendetwas stolz sein zu können.

Mit dem Großbrand des Bräuhauses, das zu dieser Zeit saniert wurde, haben Sie einen großen Rückschlag miterlebt. War das die schwierigste Situation für Sie als Gesamtleiter?

Tatsächlich denken das viele. Aber für mich war das nicht der schwierigste Moment. Niemand ist damals zu Schaden gekommen. Für mich war es viel schlimmer, wenn Mitarbeitende gestorben sind. Das habe ich sechs Mal miterleben müssen, zum Teil waren sie jünger als ich. Solche Schicksale mitzubekommen, diese Verluste zu erleben, das ist schwierig. Der Brand war es im Vergleich dazu nicht.

Ihr Nachfolger steht bereits fest. Was geben Sie ihm mit auf den Weg?

Er bekommt viele Tipps im Detail. Aber das Wichtigste ist: Er sollte nichts überstürzen, gelassen mit schwierigen Fragen umgehen und nicht alles gleichzeitig machen, sondern nacheinander.

Wie geht es für Sie am 1. März weiter? Haben Sie Pläne für die Rente?

Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, dass ich dann nicht mehr hier in den Einrichtungen bin. Das ist irgendwie noch unwirklich.

Aber Sie müssen doch irgendetwas vorhaben?

Ja, ich werde auf jeden Fall mal meine Kinder besuchen, von denen zwei weiter weg in Hamburg und Wien leben. Und ein Enkel hat gefragt, ob ich zu seinem Geburtstag komme. Das kann ich jetzt machen. Ansonsten fahre ich gern auf Campingplätze. Das geht jetzt auch mal außerhalb der Saison. Ich lasse es auf mich zukommen.

In Ihrem Büro sind ja ein paar Sachen schon eingepackt. Nehmen Sie Erinnerungsstücke mit?

Ja, ein großes Erinnerungsstück ist ja der Ordner mit den vielen Presseberichten aus den vergangenen Jahren. Da werde ich mir einiges kopieren. Auch persönliche Schreiben und Erinnerungsstücke hebe ich auf. Und in meinem Büro hängt auch ein Bild, das ein Kind in einer Therapiesitzung für mich gemalt hat. Das nehme ich natürlich auch mit.