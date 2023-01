Alpenverein Rottenbuch freut sich auf Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen

Die Rottenbucher Alpenvereins-Mitglieder waren in den vergangenen beiden Jahren wieder sehr aktiv, wie aus den Berichten der Jahreshauptversammlung hervorging. In diesem Jahr steht das 75-jährige Bestehen im Mittelpunkt der Aktivitäten. © Kindlmann

Auf das Jahr verteilt sieben größere Veranstaltungen, dazwischen am 1. April die „Aktion saubere Landschaft“ sowie die allgemeinen Bergtouren und Wanderungen: Zum 75-jährigen Jubiläum hat sich der 381 Mitglieder zählende Alpenverein Rottenbuch viel vorgenommen.

Rottenbuch – Unter dem Motto „75 Jahre Alpenverein Rottenbuch. Feiert mit uns“ hat der Rottenbucher Alpenvereins-Vorstand Andreas Stückl auf der Jahresversammlung des Vereins in der örtlichen Campingplatz-Gaststätte allein sieben größere Vorhaben angekündigt.

Los geht’s am 17. Juni: An dem Tag ist das ganze Dorf auf dem Fohlenmarktplatz zum Auftritt des Orchesters „Kurzweil“ eingeladen. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli sind dann alle Junggebliebenen auf die „Franz Senn Hütte“ im Stubai geladen. Weiter geht’s am 23. September und am 14. Oktober mit Wanderungen durch die Ammerschlucht.

Ortsgruppe steckt voller Energie

Am 21. Oktober zeigt Christian Erhard Bilder seiner Besteigung der „Ama Dablam“ in Nepal. Das Jahresprogramm anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Alpenvereins Rottenbuch klingt aus mit dem Edelweißabend der Sektion, auf dem Friedhelm Renje einige seiner in Öl gemalten Bergbilder zeigen wird.

Rottenbuchs DAV-Chef Andreas Stückl legte seinen Bericht vor und blickte auf die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen voraus.. © Kindlmann

Wie auf Alpenvereins-Versammlungen üblich, legten sämtliche Vorstandsmitglieder ihre Jahresberichte vor. Schriftführer Armin Heigl ließ wie gewohnt in humoriger Art die Jahre 2021 und 2022 des Vereins Revue passieren. Etliche Stellen seines Berichtes seien nicht ganz ernst zu nehmen, manche schon, meinte der frühere Schullehrer.

Beispielsweise habe man auf der Tour zur Wettersteinspitze und zum Weißkogel statt Gletscher nur noch Schutt und Geröll gesehen. „Es kann sein, dass wir die letzte Generation sind, die noch Gletscher gesehen hat.“ Und: Die Ortsgruppe Rottenbuch stecke nach wie vor voller Energie, was die vielen Touren und Wanderungen eindrucksvoll bewiesen haben.

Gut gewirtschaftet

Wegewart Christian Bayer hatte bisher den Auftrag, die Wege zum Scheinberg begehbar zu halten. Neuerdings bekam er die Wege zur Weidalpspitze dazu. „Wir wussten, dass da nicht viel zu richten ist“, sagte der Wegewart schmunzelnd.

Für die Senioren hatte Detlev Löhnert fünf Touren mit je bis zu 1000 Höhenmeter angeboten. Den Abschluss bildete die Tour zum Pürschling. Für Familien, Kinder und Jugend lieferten Manuela Fritzen, Lucia Speer, Elisabeth Erhard und Michael Krisam ihre Berichte ab.

Aktion „Saubere Landschaft“ am 1. April

Außer dem Programm zum 75-jährigen Jubiläum hatte Rottenbuchs AV-Chef Andi Stückl noch einiges aufzuzählen. So die Sonnwendfeier auf dem Schmauzenberg im vergangenen Jahr mit 55 Teilnehmer und die Papiersammlung, bei der es hinterher immer eine deftige Brotzeit gegeben hat.

Zwischendurch lieferte Alex Adelmeyer seinen Bericht ab: Der Kassenwart hat gut gewirtschaftet, zum Ende des vergangenen Jahres hatte er immerhin noch 16 665 Euro in der Kasse. Und dies trotz der Ausgaben von 4437 Euro.

Feldern Alm wird renoviert

Die Aktion „Saubere Landschaft“ am 1. April wird übrigens von Christian Erhard organisiert. 19 Bereiche in und um Rottenbuch müssen dabei besetzt und gereinigt werden. „Der Alpenverein lädt dazu alle Vereine ein, mitzumachen“, so Erhard.

Zur Jahresversammlung des Rottenbucher Alpenvereins war mit Eberhard Boerboom der zweite Vorsitzende der über 4000 Mitglieder zählenden übergeordneten Sektion Peiting gekommen. Er betonte, dass ihm Rottenbuch sehr ans Herz gewachsen sei: „Dieser Alpenverein ist wie eine große Familie, hier fühle ich mich daheim.“

Boerboom erwähnte auch die „Digital CO2-Offensive des Deutschen Alpenvereins mit den 356 Vereinen: „Aber es läuft dabei nicht rund.“ Die Sektionen München und Oberland hätten sich davon bereits verabschiedet. Der Peitinger Sektions-Vize ließ die Rottenbucher auch wissen, dass heuer noch die Vereinshütte Feldern Alm hinsichtlich des Brandschutzes renoviert wird. Kostenpunkt: rund 50 000 Euro. Die Rottenbucher Alpenvereins-Mitglieder lobte Boerboom auch generell für deren Engagement die vergangenen Jahre über. Und Andi Stückl ergänzte: „Wir sind froh, in dieser Sektion zu sein.“

WALTER KINDLMANN

