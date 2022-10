Hilfe für gerettete Hundewelpen: Auffangstation auf dem Sonnenhof jetzt offiziell eingeweiht

Von: Rafael Sala

Ein Pilotprojekt ist auf den Weg gebracht: die Eröffnung der neuen Welpen-Auffangstation auf dem Sonnenhof-Gelände in Hochkreit. Darüber freuen sich (v.r.) Brigitte Rusche und Nicole Brühl vom Vorstand des Sonnenhofs, Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Einrichtungsleiterin Hannah Wendt, Rottenbuchs Zweiter Bürgermeister Vitus Gansler und Ilona Wojahn, Präsidentin des Tierschutzbundes, Landesverband Bayern. © Sala

In einer eigens errichteten Auffangstation werden auf dem Sonnenhof Welpen, die aus dem illegalen Tierhandel gerettet wurden, aufgepäppelt und sozialisiert. Nun ist die Station feierlich eingeweiht worden.

Rottenbuch – Für Thomas Schröder ist es ein Ereignis, das er mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet. Das gesteht der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, kurz bevor er die Schere am roten Band ansetzt, um den neuen Gebäudetrakt offiziell zu eröffnen.

Ersteres, weil nun endlich das nachgeholt werden könne, was schon im vergangenen Jahr geplant gewesen war, wegen Corona aber verschoben werden musste: die Eröffnung der neuen Welpen-Auffangstation auf dem Sonnenhof in Rottenbuch.

Mit Trauer erfülle Schröder aber die Tatsache, dass ein solcher Bau überhaupt nötig sei – stehe er doch für eine Entwicklung, die im Zeitalter der offenen Grenzen leider immer stärker um sich greift: das schändliche Treiben des internationalen illegalen Tierhandels. „Schön wäre es, wenn dieser Bau einfach überflüssig wäre. Aber so ist es leider nicht.“

Welpen-Auffangstation in Rottenbuch: Ein Vorzeigeprojekt

Dann überwiegt aber doch die Freude – nicht nur bei Schröder, sondern bei allen Beteiligten an diesem denkwürdigen Vormittag auf dem Sonnenhof-Gelände in Hochkreit, einem Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch. „Der Sonnenhof ist ein Herzensprojekt des Deutschen Tierschutzbundes, heute sind wir zusammengekommen, um die Erweiterung zu feiern“, freut sich Schröder, als er schließlich das Band durchschneidet.

In Quarantäne müssen die beiden Welpen aus Rumänien noch eine Weile bleiben, bevor sie sozialisiert werden. © Theresa Kuchler

Rottenbuchs Zweiter Bürgermeister Vitus Gansler spricht von einem „Vorzeigeprojekt“, Hannah Wendt, Tierärztin und Leiterin der Einrichtung sagt, dass es nun für 25 Welpen ein neues Zuhause gebe. Der Neubau verfügt über fünf Räume mit angeschlossener Quarantäne- und Krankenstation sowie eine Futter- und eine Waschküche – alles, was nötig ist, um den Tieren ihr junges, gefährdetes Leben so angenehm wie möglich zu machen. Ziel ist es, Jungtiere aufzunehmen, die aus illegalen Transporten stammen.

Welpen-Auffangstation in Rottenbuch: Tiere zeigen oft schwere Verhaltensauffälligkeiten

Gerade in den letzten Jahren sei deren Zahl sprunghaft angestiegen, führte Brigitte Rusche, Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, aus: „Dies betrifft das gesamte Bundesgebiet, Bayern jedoch in besonderem Maße.“ Die Heime, die die beschlagnahmten Tiere unterbringen müssten, würden dadurch vor sehr große organisatorische Probleme gestellt.

Zwar werden die Welpen in umliegenden Tierheimen untergebracht, doch die verfügen in den seltensten Fällen über die entsprechenden baulichen Voraussetzungen — eben eine Quarantäne — und eine Krankenstation. Dabei gilt gerade bei den Welpen: Je mehr in dieser entscheidenden Phase der Aufzucht und der Sozialisierung falsch gemacht wird, desto schwieriger ist es, das später wieder zu korrigieren.

Aufgrund der frühen Trennung von Mutter und Geschwistern zeigen diese Tiere oft schwere Verhaltensauffälligkeiten. Im Sonnenhof sollen jetzt Leitlinien entwickelt werden, wie sich die Zukunftsaussichten der jungen Hunde trotz ihres schlechten Starts ins Leben weiter verbessern lassen. „Darum geht es, deswegen sind wir hier. Ich freue mich“, zieht Schröder zum Abschluss seiner Ansprache Bilanz.

