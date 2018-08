Auto kracht in Schönberg gegen Strommast

Ein 21-Jähriger verlor in Schönberg die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Strommast. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Schönberg - Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau fuhr am Samstag gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße 24 von Böbing in Richtung Schönberg. Der Fahrer verlor laut Polizei in einer abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Im Straßengraben krachte das Auto des 21-Jährigen mit der Beifahrerseite gegen einen Strommast. Der Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt, seine 20-jährige Beifahrerin aus Huglfing erlitt mittelschwere Verletzungen.

Beide wurden mit dem Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehren aus Schönberg, Rottenbuch, Bad Bayersoien und Weilheim waren im Einsatz. Ein Mitarbeiter der Bayernwerk Netz GmbH kümmerte sich vor Ort um den beschädigten Strommast.