Baugebiet „Klosterblick“: Gemeinde Rottenbuch treibt Planung für kommunalen Wohnungsbau voran

Von: Katrin Kleinschmidt

So könnte das Mehrfamilienhaus im Neubaugebiet „Klosterblick“ aussehen. © Planungsbüro Stefan Häußrer

Fünf Mietwohnungen möchte die Gemeinde Rottenbuch in einem Neubau im „Klosterblick“ schaffen. Der erste Plan steht, sie sollen zwischen 50 und 100 Quadratmetern groß sein. Doch ob das Haus wirklich gebaut wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Rottenbuch – Die Wohnraumnot ist groß. In der ganzen Region. Die Gemeinde Rottenbuch hat sich daher entschlossen, selbst anzupacken. Im Neubaugebiet „Klosterblick“ im Ortsteil Moos möchte sie ein Mehrfamilienhaus bauen, um Wohnungen an Einheimische vermieten zu können. Und das Vorhaben wird immer konkreter. Der Gemeinderat besprach nun den Bauantrag für den kommunalen Wohnungsbau. Bürgermeister Markus Bader nutzte die Gelegenheit, um die Pläne in der Sitzung ausführlicher vorzustellen.

Anders als einst noch bei der Bebauungsplanänderung lockte der Tagesordnungspunkt diesmal keine Besucherschar ins Rathaus. Damals waren ein paar Bauherren im „Klosterblick“ unzufrieden, befürchteten, dass sich das Vorhaben nicht ins Neubaugebiet einfügt. Und beklagten, dass die beiden Grundstücke doch für Doppelhaushälften gedacht gewesen seien. Doch die Wogen scheinen sich geglättet zu haben. Und der Plan hält auch das, was Rathauschef Bader und das Gremium einst versprochen hatten: Das Mehrfamilienhaus wird nicht größer, als zwei Doppelhaushälften zusammen sein dürften.

Im Haus sind fünf Wohnungen vorgesehen

Laut den Entwürfen von Planer Stefan Häußrer, selbst Mitglied des Gemeinderats, liegt die Grundfläche bei rund 14,5 mal 12 Metern. Mit einer Doppelgarage und sieben weiteren Stellplätzen – „einer mehr als notwendig“, betonte Bader – soll genug Platz für die Autos der Bewohner vorhanden sein.

Auf dem Dach sind zwei Wiederkehren vorgesehen. Im Keller bekäme jede Wohneinheit ein eigenes Abteil. Zudem ist ein Trocken- und Waschraum vorgesehen. Die Fassadengestaltung ist bisher nur ein Vorschlag, Planer Häußrer schwebt vor, Teile mit Holz zu verkleiden. „Ich denke, das würde gut am ,Klosterblick‘ reinpassen“, urteilte Bader.

Im Gebäude sind fünf Wohnungen vorgesehen – mehr sind laut Bebauungsplan auch nicht erlaubt. Im Erdgeschoss sind eine rund 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung sowie eine kleinere Wohneinheit mit rund 50 Quadratmetern für Alleinstehende oder ein Pärchen eingezeichnet. Identisch soll das erste Geschoss aussehen. Unter dem Dach ist eine 100 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Wohnung eingeplant. „Alles barrierefrei“, sagt Häußrer im Gespräch mit der Heimatzeitung, auch im Bezug darauf, dass die Wohnungsflächen recht großzügig sind. Entsprechend soll auch ein Aufzug im Gebäude untergebracht werden. Ein solcher müsste mindestens nachrüstbar sein, damit die Gemeinde auf Zuschüsse für ihren kommunalen Wohnungsbau hoffen kann. „Da macht es Sinn, ihn gleich mitzubauen“, findet Bader.

Zu welchem Preis vermietet werden soll, ist noch offen

Wenn denn gebaut wird. Sicher ist das trotz des vorliegenden Bauantrags der Gemeinde nicht. Erst muss die Finanzierung geklärt werden. Doch der Antrag für die kommunale Wohnbauförderung kann erst gestellt werden, wenn eine Baugenehmigung vorliegt. Die holt Rottenbuch nun ein. Und dann geht’s um konkrete Zahlen. Wie viel das Haus kosten könnte, steht aktuell noch nicht fest. Laut Bader kann die Gemeinde im Falle einer Zusage auf einen Zuschuss von 30 Prozent bei den Baukosten hoffen. 60 Prozent könnten ein zinsverbilligtes Darlehen sein – doch die Höhe der Zinsen ist an den üblichen Markt gekoppelt, sie steigt derzeit also ebenso. Und dann, das ist laut Bader „der Knackpunkt“, müsse die Gemeinde etwa zehn Prozent Eigenanteil einbringen. Ob dieser schon erfüllt ist, da der Gemeinde die beiden Grundstücke gehören, wird derzeit noch geklärt.

Auch die Höhe der künftigen Mieten spielen in den Überlegungen des Gemeinderats eine große Rolle. „Da können wir noch keine Aussage treffen“, sagte Bader, der befürchtet, dass die Gemeinde durch Fördergelder bei der Gestaltung der Mietpreise stark eingeschränkt ist. „Natürlich betreibt die Gemeinde keinen Wucher“, betonte der Rathauschef. Aber das Haus müsse eben auch abbezahlt werden, deshalb wäre ein bisschen Mitspracherecht und Flexibilität wünschenswert. Demnächst gebe es dazu noch Gespräche mit den entsprechenden Behörden.

Bader hofft auf einen positiven Ausgang. Und darauf, dass sich das Miethaus trotz gestiegener Baukosten realisieren lässt. Im Optimalfall wäre dann schon im kommenden Jahr Baustart. „Ich würde es sehr, sehr gerne umsetzen.“

