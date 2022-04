Hohe Baupreise und Materialnot bremsen die Rottenbucher Vorhaben

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Etwa 80 Rottenbucher waren zur Bürgerversammlung in die Gemeindehalle gekommen. © Katrin Kleinschmidt

Satte drei Jahre ist es her, dass eine Bürgerversammlung in Rottenbuch stattfand. Entsprechend viel hatte Rathauschef Markus Bader nun zu erzählen.

Rottenbuch – Etwas hektisch betrat Markus Bader die Gemeindehalle. Er blickte durch den Raum, was noch zu erledigen war, stellte einen Aktenordner ab, testete das Mikrofon, zog die Jacke aus. Ein olivgrünes T-Shirt mit Kragen kam zum Vorschein. Rottenbuchs Rathauschef hatte sich für ein legeres Outfit für die Bürgerversammlung entschieden, zu der rund 80 Interessiert gekommen waren.

Bader wirkte ungewohnt gehetzt – und lieferte gleich zu Beginn der Veranstaltung die Erklärung: Er sei erst kürzlich von einem Hilfstransport aus der Ukraine wiedergekommen. Die Rückfahrt war anstrengend. „Seht es mir nach“, sagte er über sein Outfit, blickte an sich herunter und sagte verschmitzt: „Das ist der Selenskyj-Style.“ Der ukrainische Präsident greift regelmäßig zu ähnlichen Oberteilen.

Nach ein paar Worten zum Krieg wechselte Bader aber schnell zum eigentlichen Thema des Abends: der Gemeinde Rottenbuch. 2019 hatte die letzte Bürgerversammlung stattgefunden. Es ist viel passiert seitdem. „Corona war ein Stresstest“, sagte Bader. „Eine Situation, die noch nie da war.“ Auch in Rottenbuch habe es Tote und Menschen mit schweren Verläufen gegeben. „Wenn man es runterrechnet, war es bei uns wie im Durchschnitt Deutschlands.“

Danach sprach der Rottenbucher Rathauschef über viele Themen, die den Ort und seine Einwohner bewegten und noch immer beschäftigen. Die größten hier im Überblick:

Gärtnereigelände

Ein neues Feuerwehrhaus, Räume für den Bauhof und einen Supermarkt möchte die Gemeinde am Gärtnereigelände ansiedeln. Voraussichtlich werde es ein „Edeka“, sagte Bader – „das ist aber nicht in Stein gemeißelt“. Wie der Rathauschef berichtete, werde derzeit am Bebauungsplan getüftelt. Mitte Mai komme der Gemeinderat zu einer Klausur zusammen. „Da wird der erste Entwurf diskutiert“, sagte der Rathauschef. Danach soll zügig die Öffentlichkeit informiert und der Plan das erste Mal ausgelegt werden, damit Bürger und Träger öffentlicher Belange dazu Stellung nehmen können. Gestalterische Vorgaben – zum Beispiel zu Materialien, Ansichten und Dachformen der Gebäude – werden erst danach eingearbeitet. Dann muss eine zweite Auslegung erfolgen.

Don-Bosco-Schule

Regens Wagner plant seit Jahren, die Don-Bosco-Schule neu zu bauen. Doch in den vergangenen Monaten war öffentlich nichts zum Vorhaben zu hören. „Das liegt auch an den Ämtern“, sagte Bader. Denn die Vorgaben für den Neubau des Förderzentrums im Klosterhof sind streng, Ortstermine mussten wegen der Pandemie ausfallen. „Es ging jetzt ein dreiviertel Jahr um die Dachform“, sagte Bader. Zu den vorgelegten Plänen „gibt es nur eine minimale Änderung“. Im Laufe des Jahres werde das Bauvorhaben im Gemeinderat wieder behandelt, ist Bader sicher.

Im „Selenskyj-Style“ sprach Rathauschef Bürgermeister Markus Bader. © Katrin Kleinschmidt

Der erinnerte zudem daran, dass am 6. Mai das Bräuhaus neu eingeweiht wird. Die Bauarbeiten in dem historischen Gebäude sind abgeschlossen, der Bürgermeister hat sich die Schule bereits angeschaut. „Es ist wieder wunderbar geworden. Vom Feinsten“, schwärmte Bader. „Universitäres Niveau.“

Wasserversorgung

Einen neuen Hochbehälter und Leitungen benötigt die Gemeinde Rottenbuch. Das Projekt läuft, die Vorplanung sei fertig, der Entwurf zur Regelung der Dienstbarkeiten ebenfalls. Bis die Bauarbeiten beginnen, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. Die Gemeinde wartet wegen der Preisentwicklung und der Materialnot im Baugewerbe ab. „Wir haben keinen Zeitdruck, das sei in aller Deutlichkeit gesagt“, betonte Bader.

Doch notwendig sind die Arbeiten durchaus: Beispielsweise in Solder und Ölberg sei der Wasserdruck nicht optimal, im gesamten Ortsgebiet komme es regelmäßig zu Wasserrohrbrüchen.“

Wie das Großprojekt letztlich finanziert wird, „dafür müssen wir noch viel Hirnschmalz investieren“, gab Bader zu. Zum einen gebe es zahlreiche Förderprogramme mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Zum anderen bleibt die Frage, wie die Kosten auf die Rottenbucher umgelegt werden – dazu ist die Gemeinde laut Gesetz verpflichtet. „Ein paar Millionen wird’s kosten.“

Ortsentwicklung

„Wir wollen in einem schönen Ort leben“, sagte Bader. Mit einer Ortsgestaltungssatzung werden derzeit dafür Regeln geschaffen, die greifen, wenn es keinen Bebauungsplan gibt. So sollen die aus Gemeinderatssicht größten Bausünden verhindert werden. „Das sollten die Bürger nicht als Schikane sehen“, betonte der Rathauschef, der findet: „Ein Dach mit roten Ziegeln ist schöner als eines mit anthraziten.“

Bauland abzugeben hat die Gemeinde aber derzeit nicht. Alle Grundstücke seien vergeben. Abgesehen von jenen im Klosterblick, die für kommunalen Wohnungsbau freigehalten werden. Dort soll ein Gebäude in der Größe zweier Doppelhaushälften entstehen. Wann, ist unklar. Wegen der Baupreise wartet die Gemeinde noch ab. Ist der Neubau irgendwann realisiert, will sich der Gemeinderat dem Klosterhof 17 widmen. Auf dem gekauften Hallas-Anwesen solle etwas für Senioren geschaffen werden.

Nach etwas mehr als zwei Stunden hatte Bader die anwesenden Rottenbucher auf den aktuellen Stand gebracht. Und kam erneut auf die Ukraine zu sprechen. Der Rathauschef zeigte Bilder seiner Reise, schilderte Eindrücke. So bedrückend es war, zum Schluss betonte Bader: „Wir feiern heuer trotzdem Feste, wir dürfen den Humor nicht verlieren.“ Denn wenn man solidarisch ist und hilft – in welcher Form auch immer –, „dann darf man das scho“.