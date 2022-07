Echelsbacher Behelfsbrücke verschwindet Stück für Stück

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Fast komplett verschwunden ist der Brückenüberbau, demnächst beginnt auch der Rückbau der Türme. Rechts ist die fertige Echelsbacher Brücke zu sehen. © Hans-Helmut Herold

76 Meter über der Ammerschlucht thront die Echelsbacher Brücke. Ein gigantisches Bauwerk, deren Sanierung große Aufmerksamkeit bekam. Doch auch nach der Wiedereröffnung im vergangenen Jahr bleibt eine beeindruckende Baustelle: Die Behelfsbrücke wird zurückgebaut – besser gesagt: Sie rollt Richtung Bad Bayersoien.

Rottenbuch – Es ist schon ordentlich warm an diesem Morgen. Eine Schulklasse besichtigt die Echelsbacher Brücke, blickt staunend zwischen den Streben des Geländers hindurch in die Tiefe. Hinter den Buben und Mädchen rauscht der Verkehr. Der Fahrtwind zischt, die Räder rollen mit dumpfen Ton über den Asphalt. Auf der Brücke herrscht längst wieder das gewohnte Verkehrstreiben. Doch nebenan, auf Bayersoier Seite, werkeln noch immer die Bauarbeiter. Sie zerlegen die Behelfsbrücke. Stück um Stück, Teil für Teil. In den Tagen zuvor war gut zu beobachten, wie Stahlteile auseinandergeschraubt, Bolzen herausgeklopft und Elemente von einem Kran beiseite gehievt wurden. Es rührte sich was. Doch an diesem Morgen geht’s sehr ruhig zu auf der Baustelle. Nur, wer stehen bleibt und ganz genau hinblickt, der sieht’s: Die einstige Behelfsbrücke bewegt sich.

Besser gesagt: der sogenannte Überbau – jene feste Stahl-Fachwerkkonstruktion, die waagerecht über die Schlucht reichte und über die während der Erneuerung der Echelsbacher Brücke der Verkehr führte. Während des Überbauverschubs wird dieser von mächtigen Drahtseilen, den Litzen, gehalten. Denn von Rottenbuch aus gibt es ein Gefälle Richtung der Bayersoier Seite, etwa 2,6 Prozent. Ohne Sicherung würde das Stahlkonstrukt „Fahrt aufnehmen und davonsausen“, schildert Christoph Prause vom Staatlichen Bauamt Weilheim. „Das wäre ungut.“

So funktioniert der Rückbau: Christoph Prause vom Staatlichen Bauamt Weilheim erläutert den Ablauf. © Hans-Helmut Herold

Die Arbeiter lassen das Bauwerk immer nur etwa 25 Zentimeter rollen – mit Hilfe eines Litzenhebers, einem hydraulischen Gerät, mit dem schwere Lasten bewegt werden können. Klaus Mayr, Bauüberwacher beim Staatlichen Bauamt, schildert den Ablauf. Und zeigt auf zwei Männer, die unter dem Überbau sitzen. Sie bedienen den Litzenheber. Ab und an geben sie sich ein Kommando. Das Gerät rauscht, als würde es unter der Hitze leiden. Weitere Bauarbeiter schauen entlang der Stahlstreben nach dem Rechten. Kontrollieren mal ein Teil, nicken. Passt alles. Läuft – wie es schon seit Monaten läuft.

Der Rückbau der Behelfsbrücke begann kurz nach der Verkehrsfreigabe des Ersatzneubaus der Echelsbacher Brücke, Ende November vergangenen Jahres. Zuerst wurden die Gehweg-Konstruktion an der Seite sowie die Fahrbahn entfernt. Die Brücke sollte so leicht sein wie möglich. Dann wurde der Überbau mit hydraulischen Pressen zentimeterweise hochgedrückt und auf Blöcken aus festem Tropenholz aufgebockt – bis die Brücke einen Meter über den Pfeilern, die Experten nennen sie Türme, „schwebte“. So konnten Rollenkästen zwischen Überbau und Türme gesetzt werden. Auf denen bewegt sich die Brücke nun in Richtung Bayersoien. In dieser Woche war es das vierte Mal, dass sich die Behelfsbrücke in Bewegung setzte. Nur noch ein kleiner Teil des ursprünglich 266 Meter langen Überbaus ragt nun über die Schlucht.

Gibt das Kommando: Einer der Arbeiter, die den Verschub des Brücken-Überbaus steuern. © Hans-Helmut Herold

Auf Bayersoier Seite wird die Brücke zerlegt. Eine Arbeit, die viele Handgriffe erfordert. Die Konstruktion wurde von 15 000 Schraubverbindungen zusammengehalten – bestehend aus einem Bolzen mit Mutter und Kontermutter. Sie alle werden nun wieder entfernt, dann sortiert und anschließend in Kisten gepackt. Fein säuberlich aufgereiht.

Denn die Behelfsbrücke wird irgendwann wieder an anderer Stelle auftauchen. Irgendwo in Deutschland. Das Staatliche Bauamt hat sie sich beim Bundesverkehrsministerium ausgeliehen. „Das ist ein fertiges Modulsystem“, schildert Prause. Und obwohl der Staat viele Teile zu Zeiten des Kalten Kriegs angeschafft hatte, sei manches unbenutzt gewesen. „Nigelnagelneu“, sagt Prause und gibt gleich zu, dass einzelne Teile dennoch Beschichtungsschäden an ihrer Oberfläche hatten. „Sie waren im Grunde überlagert“, sagt der Abteilungsleiter „Brücken- und Ingenieurbau“ des Bauamts. „Das hier war die längste Behelfsbrücke dieser Art, die in Deutschland bisher gebaut wurde.“

Bald ist sie Geschichte. Bis September soll der komplette Überbau demontiert sein. Voraussichtlich. Prause ist angesichts des Zeitplans gelassen. „Es läuft wunderbar“, sagt er. „Wir können die Brücke mit der nötigen Gelassenheit und Sorgfalt zurückbauen.“ Denn der Verkehr kann ja uneingeschränkt über die neue Echelsbacher Brücke nebenan rollen.

Fein säuberlich werden die Teile, die die Behelfsbrücke zusammenhielten, einsortiert. © Hans-Helmut Herold

Die lockt auch nach den Bauarbeiten noch viele Interessierte an. So manch’ einer beäugt das Ergebnis der 36-Millionen-Euro-Baustelle kritisch. Als Prause auf der Brücke steht, kommt ein Urlauber, kritisiert kleine Risse auf dem Gehweg, zählt sie. Der Bauingenieur schaut hinunter auf den Boden, lächelt. Halb so wild, meint er. Das, worauf sich Fahrradfahrer und Fußgänger bewegen, sei eine sogenannte Brückenkappe. Ein Betonwerk aus einem Guss – und etwa 180 Meter lang. „Das sind Mikrorisse“, sagt er. Die könnten auf einem so langgestreckten Bauteil vorkommen. „Die Kappenqualität, die wir hier haben, ist erste Klasse.“ Sicherheitsrelevant seien die Risse obendrein nicht. „Das ist kein tragendes Teil, sondern ein Verschleißteil.“ Nach 20, 30 Jahren etwa müsse die Brückenkappe in der Regel erneuert werden, erläutert Prause. Und blickt dann wieder hinüber auf die Behelfsbrücke.

Von drei Türmen wurde sie gehalten. Wegen der Beschaffenheit der Schlucht sind sie ganz unterschiedlich hoch: einer 14, einer 50 und einer sogar 70 Meter. Auch sie werden bald verschwinden. In der kommenden Woche beginnt ein Autokran von Rottenbucher Seite mit dem Abbau. Nicht nur die Stahlteile und die Gerüste werden weichen. Auch die Fundamente – jedes einzelne besteht aus etwa 132 Kubikmeter Beton – sollen restlos entfernt werden, kündigt Prause an. „Das ist dann der letzte Schritt, bevor wir das Ammertal wieder der Natur überlassen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.