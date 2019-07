Innerhalb von nur zwei Stunden: Zwei Motorradfahrer werden bei Unfällen schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer wurden am Dienstagabend schwer verletzt. Die Unfälle ereigneten sich innerhalb von nur zwei Stunden bei Böbing und Rottenbuch.

Böbing/Rottenbuch - Ein 18-jähriger Peißenberger fuhr am Dienstag gegen 18.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße WM16 von Böbing kommend in Richtung Schöffau. Dabei kam er laut Polizeiangaben alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb dann rechts neben der Fahrbahn liegen.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Den Sachschaden am Krad schätzt die Polizei auf circa 2000 Euro.

Motorradfahrer bei Unfall in Rottenbuch schwer verletzt

Nur kurze Zeit später verunglückte auch ein Motorradfahrer bei Rottenbuch. Um 19.50 Uhr war der 22-jährige Steingadener mit seinem Krad auf der Staatsstraße 2058 von Ilgen kommend in Richtung Rottenbuch unterwegs. Dabei überholte er einen PKW, verlor danach allerdings die Kontrolle über sein Motorrad.

Er stürzte und prallte anschließend mit dem Rücken in die Leitplanke. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden am Motorrad beträgt laut Polizeiangaben circa 3000 Euro.

