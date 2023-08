Brasilianische Gäste in Rottenbuch: Vertreter der Rota Romântica bereisen Romantische Straße

Die Delegation der Rota Romantica zeigt stolz ihre Flaggen aus Brasilien. Bildmitte: Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader (in Tracht), rechts daneben Silvane Horst Karling (Präsidentin der Stadt Lucena) und Raiama Trenckel (Staatssekretärin für Tourismus, Kultur und Sport aus der Rottenbucher Partnertstadt Ivoti). MELTRETTER Unterschiede und Parallelen © Diana Meltretter

Vertreter der Rota Romântica bereisen derzeit die Romantische Straße, 25 Gäste nicht nur aus der Partnerstadt Ivoti besuchten jetzt Rottenbuch.

Rottenbuch – Eine brasilianische Flagge in der Dorfmitte von Rottenbuch? Die war zuletzt tatsächlich dort gehisst worden und sorgte bei den Touristen für erstaunte Gesichter. Die Gemeinde hatte sich so bestens vorbereitet für den Besuch der Delegation „Rota Romântica“, die vor kurzem auf ihrer siebentägigen Reise entlang der Romantischen Straße auch Halt im Herzen des Pfaffenwinkels machte.

Seit Oktober 2010 (unter dem damaligen Bürgermeister Andreas Keller) pflegt die kleine Gemeinde Rottenbuch mit 1800 Bürgern eine Städtepartnerschaft über 13000 Kilometer hinweg mit der brasilianischen Stadt Ivoti, in der rund 22 000 (zum Teil deutschstämmige) Einwohner leben. Gelegen in der Region „Rio Grande du Sol“, wurde nach dem Vorbild der deutschen Romantischen Straße dieses Konzept zu jener Zeit auch dort für die touristische Vermarktung einer „Rota Romântica“ übernommen.

25 Gäste, und nicht nur Vertreter aus der Rottenbucher Partnerstadt

Unter den rund 25 Gästen der „Associacao Rota Romântica“ waren deshalb nicht nur Vertreter aus der Rottenbucher Partnerstadt, sondern auch Landtagsabgeordnete und Bürgermeister aus unter-schiedlichen Orten entlang dieser 180 Kilometer langen Strecke; dazu sogar Vorsitzende des Marketings und Reporter der Vale TV, die mehr über den Tourismus der Region erfahren wollten. Begrüßt wurden sie im Rathaus vom Ersten Bürgermeister Markus Bader, der bereits 2018 in Ivoti zu Besuch war. Die Präsidentin der Stadt Lucena, Silvane Horst Karling, half als Übersetzerin, wenngleich viele Teilnehmer selbst etwas Deutsch verstanden und auch sprechen konnten.

Unterschiede und Parallelen

Mit großem Interesse verfolgten sie Baders Rückblick in die Geschichte Rottenbuchs und die Präsentation als Tourismusort an der berühmten deutschen Ferien-straße. Mit jährlich über 20 000 Übernachtungen am örtlichen Campingplatz und zahlreichen Ferienwohnun-gen (oft für den Familienurlaub am Bauernhof) wird Rottenbuch zu allen Jahreszeiten stets gut besucht. Raiama Trenckel, Staatssekretärin für Tourismus und Kultur aus Ivoti, berichtete aus ihrer Heimatstadt, die von Fachwerkhäusern geprägt wird und bekannt ist für viele Schnapsbrennereien mit deutschen Namen. Mit kleinen Fläschchen zum Probieren bedankte Trenckel sich auf Deutsch für die Einladung und schlug Bader vor, beim nächsten Mal den Schnaps mit ihr direkt in Ivoti auf der „Schnaps-Messe“ zu trinken.

Nach dem Besuch im Rathaus war für die Reisegruppe mit Pfarrer Josef Fegg eine Besichtigung der Kirche Mariä Geburt organisiert worden. Auf der weltberühmten Freywis-Orgel spielte Kirchenmusiker Florian Löffler und lud danach auch die begeisterten Gäste ein, das Instrument einmal selbst auszuprobieren. Bevor es für die Delegation weiter Richtung Augsburg ging, gab es für die Teilnehmer noch einen Abstecher zur Schönegger Käsealm. Dort endete der Aufenthalt im Pfaffenwinkel bei Bilderbuchwetter, herrlicher Aussicht auf die Berge und Allgäuer Kässpatzen. So können die Brasilianer zuhause für den Fortbestand der Partnerschaft werben.

DIANA MELTRETTER

