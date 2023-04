„Ein gewaltiger Fehler“: Rottenbuchs Rathauschef spricht bei Bürgerversammlung auch über die Krankenhäuser

Bürgerversammlung

Von Katrin Kleinschmidt

Rund 110 Rottenbucher wollten wissen, wie es um ihre Gemeinde bestellt ist. Bürgermeister Markus Bader nannte erfreuliche Zahlen, schlug aber auch selbstkritische Töne an.

Rottenbuch – Immer mal wieder holte Markus Bader sein Handy raus, blickte auf die Uhr. Ja, es war spät, längst nach 22 Uhr. Und so bemühte sich der Rathauschef, die Bürgerversammlung so langsam zu Ende zu bringen. Die Daten zur Gemeinde – Übernachtungszahlen und Bevölkerungsentwicklung – nannte er noch kurz, klickte abschließend ein paar Rückschaubilder zügig durch. Er wollte die Versammlung in der Gemeindehalle vor 23 Uhr beenden, um die Geduld der rund 110 Besucher nicht zu sehr zu strapazieren. Er schaffte es gerade so.

Sechs Aktive der Rottenbucher Feuerwehr geehrt

Kein Wunder, dass die Zeit drängte. Bader hatte ein straffes Programm zusammengestellt: Neben seinem Bericht standen ein Vortrag von Claus Rauschmeier von der Krankenhaus GmbH und Ehrungen auf der Tagesordnung. Sechs Feuerwehrleute erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst. Und Achim Gerbig, der nach zwölf Jahren die Gesamtleitung von Regens Wagner an Lars Heimke übergeben hatte, wurde öffentlich verabschiedet. „Wenn Regens Wagner ein Sechser im Lotto für Rottenbuch war“, sagte Bader zu Gerbig, „dann waren Sie die Zusatzzahl“.

+ Gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Ludwig Fernsemmer (links) ehrte Bürgermeister Markus Bader (r.) die Feuerwehrmänner (v.l.) Andreas Kotz, Christian Merkle, Florian Angerer, Georg Rohleder und Christof Keller. Ebenfalls eine Auszeichnung erhielt Tobias Jocher, der bei der Versammlung nicht anwesend war. © Katrin Kleinschmidt

Anschließend drehte sich alles erst einmal um die Krankenhaus GmbH. Während Rauschmeier als Vertreter des Unternehmens seine Sicht darlegte, sprach Bader bei diesem Punkt als Kreisrat. „Was ich mir wünsche, ist eine sachlichere Debatte“, sagte Bader, der für die SPD im Kreistag sitzt. Er betonte: Eine Schließung des Schongauer Krankenhauses „war nie Teil irgendeines Beschlusses“. Er gab zu, dass es vor dem Bürgerentscheid eine „grottenschlechte Kommunikation“ gegeben habe – nicht nur aus dem Landratsamt, auch die Kreisräte hätten es nicht geschafft, ihren Standpunkt klar zu kommunizieren. Auf ein Ratsbegehren verzichtet zu haben, „war ein gewaltiger Fehler“. Er könne sich für die Zukunft vorstellen, dass die Bürger noch einmal befragt werden – dann werde er sich für ein Ratsbegehren einsetzen.

Postfiliale wird gut angenommen

Das Ortsgeschehen in Rottenbuch stand dann nach einer kurzen Pause im Fokus. Die Übernahme der Postfiliale, die im Rathausgebäude mit der Tourist-Information verknüpft worden ist, sei ein Erfolg geworden: „Sie wird gut angenommen, wir sind auf einem guten Weg.“

Und viele Projekte wurden neben dem Vorhaben auf dem Gärtnereigelände, wo langfristig Supermarkt und Feuerwehrhaus entstehen sollen, angestoßen. Bader berichtete, dass die Gemeinde einen Bauhofstadl nahe des Sportplatzes errichten möchte. Zudem sei für den kommunalen Wohnungsbau am Klosterblick das Frühjahr 2024 als Baubeginn angepeilt. Für die künftige Wasserversorgung sei die Lage der Leitungen nun klar, Bader will dazu vor oder nach der Sommerpause in einer Sonder-Bürgerversammlung über das millionenschwere Projekt, das auch Kosten für die Rottenbucher mit sich bringt, informieren.

Ansonsten hatte er noch einige Daten im Gepäck: 2022 seien 24 Kinder geboren worden, die älteste Einwohnerin sei 100 Jahre alt. Die Tourismus-Zahlen lagen 2022 über den Werten der Vor-Corona-Zeit, die Bevölkerungszahl sei „langsam steigend“ (liegt nun bei 1870) und im Gemeinde-Haushalt gebe es mit einem Pro-Kopf-Guthaben von 730 Euro ein „gutes Polster“.