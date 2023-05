Elfjähriger kentert bei Kajaktour auf Ammer und stirbt – Retter suchten drei Stunden

Entsetzen nach tragischem Unglück

Ein elfjähriger Bub ist am Samstag bei einem Kajakausflug in der Ammer ertrunken. Auch bei der Kanuabteilung Schongau ist das Entsetzen groß.

Rottenbuch – Mehr als 60 Einsatzkräfte haben am vergangenen Samstagnachmittag ihr Bestes gegeben, um einen elfjährigen Buben zu retten, der kurz nach 15 Uhr bei einer Kajaktour auf der Ammer gekentert war. Fast drei Stunden später konnte der Junge aus dem Landkreis Rosenheim nur noch tot geborgen werden.

Auch Karl Zwerger, Vorstand der Kanuabteilung Schongau, gibt sich auf Anfrage der Schongauer Nachrichten erschüttert über das Geschehen. Aus Erfahrung weiß er: Die Ammer ist zwar derzeit gut zu befahren, „die Steine sind größtenteils überströmt“, der Wasserstand optimal. Trotzdem berge dieses Gewässer einige Gefahrenstellen. Zwerger weiß, von was er spricht, schließlich ist die Ammer das Haupt-Übungsgewässer der Schongauer Kanuten.

Elfjähriger Bub ertrinkt bei Kajaktour – Retter suchten drei Stunden

Zwerger kennt die Stelle flussaufwärts, südlich von der Echelsbacher Brücke, an der das Kanu des Elfjährigen gekentert ist. „Wenn man die unterschätzt, ist man ziemlich schnell an den Steinen, das ist eine Prallwand.“ Gelingt es in einer solchen Situation nicht, das Kentern zu vermeiden und die Eskimorolle anzuwenden, so muss man das Kajak verlassen und schwimmen. Große Baumstämme mit langen Ästen, die in der Ammer liegen, können ein Entkommen aus dem Fließgewässer unmöglich machen.

Für die Ausflüge, die er mit den Vereinskollegen aus den Reihen der Schongauer Kanuten plant, gelte folgende Regel: „Wenn Kinder bei der Tour dabei sind, ist immer mindestens ein guter Kajakfahrer pro Kind dabei.“ Der fahre sauber voraus, das Kind könne so an den sicheren Stellen folgen. Im besten Fall folgt dem Kind wieder ein Erwachsener.

Vor allem jetzt, eine Woche nach der Hochwasser-Situation an der Ammer, sei es noch gefährlicher als sonst, hier eine Kajaktour zu machen. Jedes Hochwasser verändert den Fluss, reißt Bäume mit sich, die an anderer Stelle eine neue Gefahrenquelle darstellen können, weiß Zwerger.

