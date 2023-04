Entnahme befürworten? Rottenbuch will über den Wolf sprechen

Gemeinderat

Rottenbuch grenzt an das Wolfsgebiet Staffelsee West. Der Gemeinderat will deshalb Stellung beziehen - nach Vorbild des Landkreises Garmisch-Partenkirchen.

Rottenbuch – Die Sichtungen werden mehr, mittlerweile gibt es mit dem Gebiet „Staffelsee West“ auch ein offizielles Wolfsgebiet im Nachbarlandkreis Garmisch-Partenkirchen. Dessen Landrat Anton Speer reagierte im März, stellte einen Antrag zur Entnahme von Wölfen bei der Regierung von Oberbayern. Der Kreistag und viele Gemeinden in Garmisch-Partenkirchen unterstützten das Ansinnen mit Beschlüssen.

Auch in Weilheim-Schongau sollten Gremien zu dem Thema Stellung beziehen, findet Mathias Bräu (Schönberger Wählergemeinschaft), der sich im Rottenbucher Gemeinderat unter dem Tagesordnungspunkt „Aktuelles“ zu Wort gemeldet hat.

Ein Mitglied spricht sich bereits für Entnahme aus

„Wir grenzen an das Wolfsgebiet“, sagte Bräu, der Landwirt und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Schönberg ist. In diesen Funktionen „bin ich für die Entnahme“, bekannte der Schönberger. „Um unsere kleinen Landwirtschaften und unsere Kultur zu schützen, müssen wir etwas tun.“ Bräu bat deshalb darum, das Thema auf die Tagesordnung der Mai-Sitzung zu setzen.

Bei Bürgermeister Markus Bader stieß er da auf offene Ohren. „Mein Ziel ist es, dass wir das bei uns im Landkreis genauso machen wie in Garmisch-Partenkirchen“, sagte er – dass also Landrätin, Kreistag und Gemeinden Stellung beziehen. Bader möchte zu der Sitzung im Mai einen Experten in den Gemeinderat einladen. „Man sollte so etwas nicht aus dem Bauch heraus entscheiden.“

Menschen in Sorge

Im Wolfsgebiet selbst gibt es bisher derweil nicht nur Sorgen um die Landwirtschaft. Einige befürchten auch, dass der Wolf Menschen gefährlich werden könnte. Die Waldkindergärten in Bad Kohlgrub und Oberammergau sowie ein Experte sehen die Situation derweil noch entspannt.