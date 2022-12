„Er war Rottenbucher durch und durch“: Klosterdorf trauert um Altbürgermeister Karl Echtler (97)

Von: Christoph Peters

Teilen

Karl Echtler setzte sich über Jahrzehnte für die Belange der Rottenbucher ein. © Archiv/Herold

Rottenbuchs Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Echtler ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Mit ihm geht ein Mensch, dem der Ort und seine Bewohner bis zum Schluss am Herzen lagen.

Rottenbuch – Er war Altbürgermeister, Ehrenbürger, Ehrendirigent, ein echtes Rottenbucher Original: Jetzt ist Karl Echtler im stolzen Alter von 97 Jahren verstorben. Mit ihm verliert das Klosterdorf einen besonderen Menschen, dem die Geschicke des Orts und seiner Bewohner bis zum Schluss am Herzen lagen.

Geboren am 29. Januar 1925 in Steingaden, wächst Karl Echtler nach dem Tod seiner Mutter 1937 auf dem Hof seines Großvaters und langjährigen Rottenbucher Bürgermeisters Karl Berger auf. Dass er später einmal in dessen politische Fußstapfen treten würde, kann Echtler freilich damals nicht ahnen.

Nachruf: Rottenbuch trauert um Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Echtler

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem der Rottenbucher an der Ostfront kämpft und beinahe wegen schwerer Erfrierungen seine Füße verliert, kehrt er im Oktober 1945 aus russischer Gefangenschaft ins Klosterdorf zurück.

Echtler engagiert sich, tritt dem Kirchenchor bei, ist Gründungsmitglied der Musikkapelle nach dem Krieg, deren Dirigent er 1972 wird. 1954 ernennt ihn die örtliche Feuerwehr zum Kommandanten, ein Amt, das er im Anschluss 30 Jahre bekleidet. 1960 wählen die Rottenbucher Echtler in den Gemeinderat, es ist der Anfang einer langen politischen Karriere, die 1984 in der Wahl zum Bürgermeister ihren Höhepunkt findet. Zwölf Jahre steht er an der Spitze des Klosterdorfs. Parallel führt der Rottenbucher den Campingplatz am Richterbichl, den der zweifache Familienvater 1973 mit seiner Frau Loni eröffnet hat und der noch heute eine prägende Säule des Tourismus im Ort ist.

„Er war Rottenbucher durch und durch, der sich über Jahrzehnte für den Ort eingesetzt hat“

Oft hat ihn dort Bürgermeister Markus Bader besucht, den mit seinem Vorgänger eine enge Freundschaft verband. Er habe die Gespräche immer sehr genossen, sein „phänomenales Gedächtnis“ habe Echtler zu einem „lebendigen Archiv der Rottenbucher Zeitgeschichte“ gemacht, sagt Bader, den die Nachricht vom Tod mit Trauer erfüllt. „Sein Wissen wird fehlen.“ Erinnern wird man sich dagegen für immer an die Verdienste für sein Heimatdorf. „Er war Rottenbucher durch und durch, der sich über Jahrzehnte für den Ort eingesetzt hat“, so Bader. „Wenn einer den Titel Ehrenbürger verdient hat, dann er.“

Besonders gefreut hat sich Echtler darüber, dass er im vergangenen Jahr noch die Wiedereröffnung der Echelsbacher Brücke erleben durfte. Extra für diesen Anlass ließ der begeisterte Musiker den „Rottenbucher Brückenmarsch“ komponieren. Schon bei der Einweihung des Bauwerks war Echtler als kleiner Bub dabei gewesen. „Das hat ihm viel bedeutet“, sagt Bader.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Doch über allem stand immer die Familie. Vor allem über Besuche seiner sechs Urenkel habe sich sein Vater bis zuletzt sehr gefreut, sagt Sohn Christoph Echtler. „Er war ein richtiger Familienmensch.“

Das Requiem findet am Freitag, 16. Dezember, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Geburt in Rottenbuch mit anschließender Beerdigung statt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.